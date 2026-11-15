L’Italia conta sullo scudo di Poste

I numeri sono moltissimo, ma non tutto. E i numeri dicono che Poste italiane ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi per 10,2 miliardi, in crescita del 5%. Eppure anche numeri così rischiano di nascondere la visione di quel che Poste potrebbe (o dovrebbe) diventare.

Ne ho parlato pubblicamente, tra gli altri, con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, coi vertici dell’azienda, Matteo Del Fante e Giuseppe Lasco, e con i dirigenti della Cisl, Daniela Fumarola e Raffaele Roscigno, capo dei postali, cui va il merito di aver voluto il convegno «Dalle lettere all’algoritmo: noi e l’Intelligenza artificiale». Oltre 1.000 lavoratori in sala a sentire i dirigenti di un’azienda che ha cambiato pelle in una decina d’anni. Non c’è infrastruttura che tenga insieme la nazione più capillare e performante di Poste. Che oggi si trova tra le mani una nuova sfida: Tim. «Poste è la più articolata e imponente piattaforma digitale del Paese», hanno spiegato Del Fante e Lasco, «con Tim aggiungiamo un tassello prezioso».

Poste e Tim, la piattaforma digitale strategica per l’Italia

Lo scambio tra il ministro Piantedosi e i vertici aziendali esplicita che Poste ha tutte le carte in regola per essere il grande terminale di connessione, anche rispetto alla sfida della cybersecurity. L’intelaiatura di Poste è impressionante: 30 milioni di identità digitali, oltre il 70% di quelle attive in Italia; 46 milioni di clienti e più di 27 milioni di interazioni al giorno, tra uffici postali e canali digitali.

Attraverso PosteId e le app BancoPosta e Postepay passano accessi a Inps, Agenzia delle Entrate e Fascicolo sanitario, pagamenti e risparmi: la quotidianità digitale. Il centro di sicurezza del gruppo, il Cert, ha intercettato in un anno circa 1,4 milioni di «eventi di sicurezza» e gestito 4.700 vulnerabilità. Per annullare il rischio di frodi, l’azienda non risparmia sulle campagne d’informazione: un martellamento basato sul fatto che Poste non chiede mai pin né codici Otp. E poi la formazione, altro punto importante; ecco perché l’incubatore di «hacker buoni», funzionali a contrastare gli hacker cattivi, dovrebbe stare sotto il cappello di Poste, che rimette nell’orbita pubblica Tim con l’obiettivo di rifarne il perno delle linee statali com’era un tempo.

Cybersecurity, lo Stato dovrebbe investire 1 o 2 miliardi

Per tutte queste ragioni è qui che lo Stato dovrebbe mettere una fiche d’investimento per proteggere sé stesso e i cittadini dalle minacce cyber: 1 o 2 miliardi da leggersi nel massimo interesse nazionale, sul modello Usa, dove la protezione cibernetica delle infrastrutture civili è considerata priorità nazionale. Tra l’altro, essendo Poste una partecipata pubblica, il 50% degli utili ritorna a casa. Col controllo di Tim e delle sue competenze nel cloud e nella cybersecurity, Poste ha le dimensioni per giocare questa partita. Il recente servizio di rilascio passaporti dimostra la fluidità con cui l’azienda connette più sistemi tecnologici, più piattaforme (ministeri dell’Interno, degli Esteri, della Giustizia, della Salute).

Piantedosi annuncia 300 ispettori informatici per la Polizia postale

Nella mattinata di confronto organizzata dai postali della Cisl, Piantedosi non solo ha definito Poste un asset «fondamentale, di grandissima importanza», «costola del sistema Paese che col progetto Polis rallenta lo spopolamento dei piccoli paesi nelle aree interne», ma ha anche annunciato «l’assunzione di 300 ispettori informatici per la Polizia postale». È una indicazione da seguire.

Poste, cybersecurity e lavoro: il valore strategico dei dipendenti

Se tutto questo «atterra» nel Paese come grande valore sociale, allora il cerchio non può che chiudersi con la richiesta del sindacato di categoria: la Cisl non si è mai tirata indietro rispetto alle sfide di modernità. «Il passaggio dal recapito tradizionale al modello corrieristico», ha commentato Raffaele Roscigno (Slp Cisl), «è stato faticoso, ma ha preservato il lavoro e portato all’assunzione di migliaia di ragazze e ragazzi. Chiediamo che l’azienda ci riconosca questo anche a livello di premio». «Se gli utili sono stati così ingenti, una parte va redistribuita ai lavoratori», ha ribadito il segretario generale Fumarola.

Nella visione del futuro di Poste capitale umano, sviluppo dell’azienda e tutela degli interessi nazionali si tengono. Conviene a tutti.