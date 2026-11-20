«Nessuna donna dovrebbe essere costretta a scegliere tra essere madre e lavorare. Per questo rafforziamo concretamente il sostegno alle famiglie: bonus mamme a 100 euro al mese, permanente e senza tasse, più mesi di congedo parentale retribuiti, aiuti per nido e baby-sitter e agevolazioni per le famiglie numerose. Vogliamo che ogni donna possa costruire liberamente il proprio futuro. Perché sostenere la maternità significa difendere la libertà delle donne e investire nel futuro dell’Italia». Parola di Giorgia Meloni, che sta illustrando i contenuti della legge di Bilancio attraverso efficaci «pillole video» sui social.

Manovra, 1,6 miliardi per agricoltura e pesca: risorse complessive a 19 miliardi

Ieri, nel corso di una conferenza stampa alla Camera, Fratelli d’Italia ha poi illustrato il pacchetto da 1,6 miliardi nella legge di Bilancio che porta a 19 miliardi complessivi le risorse stanziate in quattro anni per il comparto agroalimentare e ittico, affiancato da tre emendamenti prioritari.

«L’agricoltura, con tutto ciò che racchiude in termini di filiere, indotto e cultura», spiega il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, «è tornata centrale nell’agenda politica dell’esecutivo grazie al lavoro costante del ministro Lollobrigida per la tutela e la promozione dei nostri produttori.

Non è un caso che il comparto sia tra i primi capitoli di crescita dell’export nazionale oltre che del mercato interno: è il risultato di un’azione sistemica e strategica portata avanti in questi quattro anni dal governo e dai nostri parlamentari, che oggi prosegue con le misure della manovra».

Irpef, gasolio e aiuti alla pesca: le misure per sostenere redditi e imprese

«Con la legge di Bilancio», aggiunge Aldo Mattia, responsabile del dipartimento Agricoltura di Fdi, «stanziando 1,6 miliardi difendiamo i redditi e rilanciamo il settore. Proroghiamo al 2027 l’esenzione Irpef sui redditi dominicali e agrari, 260 milioni, al 100% fino a 10.000 euro e al 50% tra 10.000 e 15.000, e confermiamo 1 miliardo per il taglio delle accise sul gasolio agricolo, sceso a 0,96 euro al litro.

Per la pesca introduciamo un ammortizzatore strutturale per i fermi, parificando i pescatori ai braccianti, più 100 milioni per ammodernamento e sicurezza della flotta. Destiniamo inoltre 160 milioni nel 2027-2028 ad agricoltura 4.0, giovani e donne, prorogando il credito d’imposta al 2028-2029. Sommando gli 1,2 miliardi di ColtivaItalia e i 15 miliardi degli ultimi quattro anni, arriviamo a 19 miliardi: un investimento mai visto in 50 anni».

«Il governo Meloni e il ministro Lollobrigida», sottolinea Marco Cerreto, capogruppo di Fdi in commissione Agricoltura, «hanno riportato il settore al centro della politica economica nazionale ed europea, sostenendo redditi, filiere e ricambio generazionale. La crescita del comparto, nonostante rincari e incertezze, dimostra la forza delle nostre imprese e il legame strategico con trasporti, infrastrutture, turismo e cultura».

Zes agricola, sovranità alimentare e servizio civile: i tre emendamenti prioritari di Fdi, mentre sulla casa Buonguerrieri rivendica il piano da 10 miliardi

Infine, sul lavoro in commissione Bilancio, interviene il deputato Angelo Rossi: «Le audizioni», sottolinea Rossi, «hanno confermato l’apprezzamento delle associazioni per il testo base. Per recepire le indicazioni delle categorie nel rispetto dei conti pubblici, come Fdi abbiamo presentato tre emendamenti prioritari a firma Cerreto e Mattia: 50 milioni per la Zes agricola, il rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare (20 milioni nel 2027 e 30 milioni annui nel 2028-2029) e il servizio civile agricolo per avvicinare i giovani al comparto con un anno di attività retribuita».

E la casa? «Per noi la casa non è un lusso», spiega la deputata Alice Buonguerrieri, «ma un bene primario. Dal piano Casa da 10 miliardi per 100.000 nuovi alloggi in dieci anni al decreto Salva casa, dalla lotta alle occupazioni abusive al taglio delle tasse sugli affitti nella manovra 2027, fino al contrasto in Europa alle politiche ideologiche green: altri hanno fatto annunci, noi mattone dopo mattone costruiamo il futuro».