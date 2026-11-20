«Dire che si sciopera per fare il ponte o il weekend lungo è una sciocchezza, è propaganda becera perché chi aderisce a uno sciopero rinuncia allo stipendio». Così il segretario della Cgil Maurizio Landini. Ma tant’è: oggi è il dodicesimo venerdì di sciopero indetto dalla Cgil negli ultimi quattro anni, vale a dire durante il governo Meloni, attraversato in totale da 3.791 scioperi effettuati.

Numeri a parte, all’insegna di «Il futuro è adesso», la mobilitazione per l’intera giornata lavorativa vede in piazza la Cgil, senza Cisl e Uil, ma con una serie di sigle più piccole al seguito: Usb (Unione Sindacale di Base), Cobas, Cub, Sgb, Clap, Sial Cobas e altre sigle autonome. Ancora un venerdì nero in cui il Paese vivrà enormi disagi, fino a bloccarsi per la protesta sindacale contro una manovra, ancora non definitiva, che però secondo Landini «fa schifo e accelera il declino e l’impoverimento del Paese».

Tutte le rivendicazioni della protesta

Però nel calderone della protesta, oltre alla rivendicazione di un lavoro sicuro, dignitoso e non precario, stipendi e pensioni più alti, un fisco giusto e progressivo, stop all’inflazione e al carovita, una sanità davvero pubblica, il diritto allo studio, l’accesso alla casa, c’è anche la pace e il no al riarmo.

Conte e Fratoianni al fianco di Landini

Il segretario generale Cgil sarà a Roma e parteciperà al corteo che dalle ore 9.30 sfilerà nel cuore della Capitale fino ai Fori Imperiali, dove terrà il discorso conclusivo. Landini ha ricevuto adesioni e sostegno politico da parte di alcuni partiti del centrosinistra, tranne quelli di Renzi, Magi e Calenda, e dal M5s, che parteciperà al corteo con una delegazione guidata dal leader Giuseppe Conte: «Saremo in piazza dalla parte di chi lavora, di chi non arriva a fine mese e di chi chiede un Paese più giusto». «Saremo al fianco della Cgil e dei tanti e delle tante che comunque si mobiliteranno in tutta Italia. Saremo nelle piazze perché lì è giusto stare», ha detto il co-portavoce di Avs Nicola Fratoianni.

I disagi nei servizi e nei trasporti

I cittadini si accorgeranno che la protesta interessa i lavoratori del settore pubblico e privato, con un’astensione prevista di 24 ore. Disagi assicurati dunque per scuole, università, ospedali, uffici amministrativi e servizi comunali. Nelle scuole potrebbero verificarsi riduzioni dell’orario delle lezioni, modifiche alle attività o chiusure, comunicate dai singoli istituti. Nella sanità potrebbero esserci rinvii di visite ed esami non urgenti. Restano garantite le prestazioni essenziali previste dalla normativa.

Coinvolti anche porti, taxi, logistica, trasporto merci su strada e personale addetto alla viabilità autostradale. La Commissione di garanzia ha deciso l’esclusione per il trasporto aereo, per quello ferroviario e per diverse aziende di trasporto pubblico locale (Atm Milano, Gtt Torino, Eav e Anm di Napoli), ma la decisione è oggetto di un braccio di ferro con la Cgil e con il sindacato di categoria Filt, che preannunciano ricorsi. Alcuni treni, invece, già da ieri sera hanno avuto ritardi o cancellazioni per alcune iniziative dei Cobas.