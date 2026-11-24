Mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato «l’operazione esemplare ucraina» condotta nel porto di Bengasi contro le navi russe, in Italia si teme che l’attacco diventi il preludio di un’estensione del conflitto.

Salvini: «Non vorrei che qualcuno portasse la guerra alle porte dell’Italia»

«È un momento preoccupante perché Zelensky ha rivendicato con orgoglio l’affondamento di una nave russa in acque libiche, siamo alle porte dell’Italia», ha esordito il vicepremier, Matteo Salvini, durante un punto stampa della Lega alla Camera. E ha espresso i suoi dubbi: «Non vorrei che qualcuno stesse portando la guerra alle porte dell’Italia. Stiamo parlando del Mediterraneo e affondare una nave russa in acque libiche, non capisco che tipo di contesto possa avere nella difesa del territorio ucraino attaccato, non sono segnali positivi».

Salvini ha poi aggiunto: «Un conto è sostenere un popolo aggredito e mandare gli aiuti necessari, un conto è se questi aiuti poi finiscono per fare guerre e affondare navi in giro per il mondo: non avrebbe senso». A temere le possibili conseguenze del raid ucraino è anche il senatore Marco Dreosto, capogruppo della Lega a Palazzo Madama: «L’Italia deve chiedere con forza, in sede Nato ed europea, che l’attenzione strategica non si concentri solo sul fianco Est», ma anche sulla «sicurezza del fianco Sud».

Tajani: «Non venga esportata la guerra nel Mediterraneo»

Nei confronti di Tripoli sono arrivate parole di vicinanza da parte del ministro degli Esteri, Antonio Tajani: «Solidarietà alla Libia per la violazione delle sue acque territoriali». L’appello del vicepremier è «che non venga esportata la guerra in Ucraina nel Mar Mediterraneo» dato che «rappresenta un pericolo per tutto il Mediterraneo occidentale».

Oltretutto, Tajani, ricordando che l’Italia lavora «per la stabilità della Libia», ha sottolineato che «sarebbe veramente pericoloso destabilizzare un Paese che si stava avviando verso la stabilità». A intervenire in merito è stato anche il presidente della Commissione affari esteri e difesa del Senato, Maurizio Gasparri: quanto successo indica che «le politiche di sicurezza, anche nel quadro di collaborazioni internazionali, devono essere una priorità assoluta».

M5s chiede al governo di riferire in Parlamento

Intanto, i capigruppo del M5s al Senato e alla Camera Luca Pirondini e Riccardo Ricciardi hanno chiesto al governo di spiegare «se è stato informato» o «coinvolto nell’azione militare» ucraina. E hanno chiamato «Difesa e Farnesina» a riferire in Parlamento «perché la guerra non può arrivare alle porte di casa nostra senza nemmeno saperlo». Tajani ha già chiarito che l’esecutivo è stato tenuto all’oscuro: «Noi non sapevamo assolutamente nulla, né abbiamo dato appoggio agli ucraini».