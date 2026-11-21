Forza Italia non arretra sui libri digitali: dopo lo scontro al Senato con Fratelli d’Italia, dove gli azzurri hanno votato insieme alle opposizioni (esclusa Azione) contro l’emendamento sui libri scolastici e universitari digitali, fortemente voluto dal partito del premier Giorgia Meloni, il braccio di ferro si sposta alla Camera.

A Palazzo Madama l’emendamento di Fdi al dl Scuola, che impone agli editori di rendere disponibili i libri di testo per scuola e università anche in versione digitale integralmente stampabile, a un prezzo di almeno il 50% inferiore rispetto a quello dell’edizione cartacea, è stato comunque approvato anche con il voto contrario di tutti i 16 senatori forzisti. Dopo la bocciatura per un voto in commissione, l’emendamento è passato in Aula con 84 sì, 76 no e un astenuto: se i parlamentari del centrosinistra fossero stati tutti presenti, per la maggioranza sarebbe stata una bella grana.

Il braccio di ferro si sposta alla Camera

Ma ora la storia si replica alla Camera: ieri mattina, a sorpresa, Forza Italia ha presentato tre emendamenti per cancellare del tutto o modificare la norma. La prima proposta è soppressiva: si chiede di cancellare quell’emendamento; la seconda ne rinvia l’applicazione ai libri commercializzati o adottati a partire dal secondo anno scolastico o accademico successivo all’entrata in vigore della legge di conversione; la terza esclude dall’obbligo i testi destinati alle scuole elementari e medie.

Ieri sera anche il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli (Fratelli d’Italia), ha presentato un emendamento che potrebbe rappresentare il salvagente per evitare una pericolosa «conta» in Aula: «L’emendamento», spiega lo stesso Rampelli, «prevede che l’adozione degli e-book per la scuola primaria e secondaria di primo grado sia subordinata alla valutazione dell’impatto cognitivo, relazionale e didattico e pedagogico sugli alunni e sulle alunne.

La valutazione sarà rimessa a una commissione tecnico-scientifica paritetica composta da esperti nelle discipline pedagogiche, didattiche e dell’editoria scolastica». Una mano tesa verso Fi: se approvato, infatti, per gli studenti della scuola primaria e secondaria l’obbligo scatterebbe chissà quando. Una proposta che nella sostanza è quasi perfettamente sovrapponibile al terzo emendamento azzurro. Sarà questo il punto di equilibrio o si andrà allo scontro in Aula? Non si sa: quello che si sa è che il Partito democratico non ha nessuna intenzione di dare un «aiutino» al centrodestra, come accaduto al Senato. «Noi ci saremo», dice alla Verità un’altissima fonte dem, «e loro sono in difficoltà enorme». «Non credo ci saranno assenze tattiche», ci conferma un big del Pd di Palazzo Madama, «e comunque quelle al Senato non lo erano».

Fazzolari, Craxi e le tensioni tra gli alleati

A inasprire i rapporti tra Forza Italia e Fratelli d’Italia è stata anche la plateale «paternale» (eufemismo), catturata dalle tv, che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, ha inferto alla capogruppo al Senato di Fi, Stefania Craxi (vicinissima a Marina Berlusconi).

Lo stesso Antonio Tajani, che si barcamena tra la fedeltà assoluta a Giorgia Meloni e l’insofferenza di Marina Berlusconi rispetto al ruolo di alleato «minore» della coalizione assegnato a Fi, garantisce che la vicenda non mette in discussione la tenuta della coalizione: «Vedrete», minimizza come al solito Tajani, «che si troverà un accordo anche nel dibattito alla Camera, non c’è alcuna divisione nel centrodestra, a sinistra stiano tranquilli e sereni».

Molto più realistico e concreto, come suo solito, il presidente del Senato, Ignazio La Russa: «Il dato politico è stato evidente», riflette La Russa, «Forse per la prima volta, almeno in Senato, c’era un emendamento di Fdi che non sarebbe stato votato da Forza Italia, non si è trovata una sintesi e si è proceduto democraticamente a votare, e l’emendamento è passato. Il voto di Forza Italia», aggiunge La Russa, «non avrà ripercussioni sul governo ma sul clima, che dovrà essere verificato nei prossimi giorni».

Non fa sconti a Fi Matteo Salvini, che azzanna, pur senza nominarla, Marina Berlusconi: «A me pare una scelta sacrosanta, che porta un risparmio per famiglie e studenti. Se c’è qualche grande editore», sottolinea Salvini, «che ha qualcosa da eccepire penso lo potrà fare, ma non credo che il business sia focalizzato sui libri per le scuole».

A proposito di editori: «Leggo con stupore», dice alla Verità il deputato di Fdi Francesco Filini, «che il presidente dell’Associazione italiana editori, Innocenzo Cipolletta, contesta degli aspetti dell’emendamento sui libri di testo digitali che lui stesso ci aveva chiesto di inserire. In particolare, che “l’autentica possibilità di imparare avviene grazie ai libri di carta” e che la possibilità di stampare solo il 15% del testo sarebbe “un aspetto assurdo”.

Eppure, la lettura da tablet e la stampabilità del 15% sono specifiche che non erano presenti nel testo originario di Fdi, che prevedeva la stampabilità dell’intero libro, e che sono state inserite venendo incontro alle richieste proprio di Cipolletta e degli editori, a seguito di un incontro proprio con il sottoscritto».

Con gli ebook si possono risparmiare 400 milioni

Secondo Skuola.net il vero problema è l’«obesità» dei manuali: «È la mole esagerata delle pagine che fa lievitare i costi».

Il risparmio con i libri digitali sarebbe di circa 400 milioni. La proposta di Fratelli d’Italia ha riacceso i riflettori sul tema del caro libri che ogni anno prosciuga il budget delle famiglie. Gli e-book rappresentano solo il 3,6% delle adozioni contro il 95,7% dei testi misti, dove il file è solo un’appendice della carta, spiega Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No profit, l’associazione a difesa dei consumatori. Con l’emendamento appena passato al Senato, la musica cambia: la versione digitale dovrà costare almeno il 50% in meno rispetto al cartaceo.

Quanto risparmieranno le famiglie? «Un libro cartaceo costa mediamente 22,5 euro, digitale 11. Tradotto: su una spesa media di 300 euro in prima media o superiore, il risparmio teorico può arrivare a circa 150-200 euro a figlio», afferma Gabriele. Però avverte: «Sulla carta è un ottimo colpo contro il caro libri, ma rischia di essere uno sconto a metà: mancano fondi per i tablet delle famiglie, si può stampare solo il 15% delle pagine e, visto che alla Camera Forza Italia ha già presentato un emendamento per cancellarlo, la partita è tutt’altro che chiusa».

La stampa fino al 15%, spiega, è una misura a protezione dei diritti d’autore. «Il digitale quindi ha senso se il libro viene usato solo nella forma elettronica e non certo per poi stampare copie cartacee. Solo in quel modo ha un forte impatto nella riduzione dei costi per le famiglie».

Il nodo dei libri «obesi» e i costi per le famiglie

Skuola.net, il portale di riferimento per studenti, genitori e docenti, parla di un risparmio complessivo di quasi 400 milioni. A questa cifra si arriva partendo da un’indagine conoscitiva dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, conclusa a dicembre 2025, che ha valutato il volume d’affari dell’editoria scolastica: circa 800 milioni di euro per il nuovo, a cui se ne aggiungono 150 per l’usato.

Visto che sull’usato i libri si pagano già circa la metà del prezzo di copertina, la norma andrebbe a incidere sul nuovo: se tutti (Stato compreso) comprassero solo libri digitali da stampare a casa, si dimezzerebbe l’introito per gli editori, che passerebbe quindi da 800 a 400 milioni, dice il portale. E aggiunge che «circa 94 milioni di euro di fatturato riguardano la scuola primaria: in questo ciclo i libri sono a totale carico dello Stato e dei Comuni, che finanziano l’acquisto attraverso il sistema delle cedole librarie garantendo la gratuità alle famiglie. Ben 696 milioni di euro gravano, invece, quasi interamente sulle famiglie degli studenti delle scuole medie (secondarie di primo grado) e delle scuole superiori (secondarie di secondo grado).

Lo Stato in questo caso interviene con un fondo da circa 150 milioni per l’acquisto di testi da dare in comodato. Una spesa che raggiunge picchi onerosi nelle classi iniziali di ciclo: all’avvio dell’anno scolastico 2024/2025, ad esempio, la spesa media stimata per i testi nuovi ha toccato i 298 euro in prima media e ben 326 euro in prima superiore, traducendosi in un esborso cumulativo medio di oltre 580 euro per completare il triennio delle medie e di oltre 1.250 euro per concludere i cinque anni delle superiori».

Il portale parla del fenomeno dei «libri obesi» che fa lievitare i prezzi. «C’è una distorsione industriale tutta italiana che rende inefficaci i tagli percentuali: l’ipertrofia della foliazione dei manuali scolastici. Rispetto agli standard europei, dove i libri scolastici sono snelli e focalizzati sui nuclei essenziali della disciplina, i testi italiani sono “libri obesi”, tomi enciclopedici da centinaia di pagine che assemblano insieme trattazione teorica, approfondimenti ed eserciziari pratici». Come rilevato dall’Antitrust, «questa mole esagerata di pagine fa lievitare i costi industriali di redazione, impaginazione, carta e logistica, gonfiando a monte il prezzo di copertina.

Uno sconto del 50% calcolato su un prezzo base artificialmente elevato finisce per offrire un risparmio illusorio, soprattutto se si considera che la parte che si logora e cambia ogni anno è quasi esclusivamente quella degli esercizi. Basterebbe, però, separare la teoria dagli eserciziari per consentire il riutilizzo pluriennale della parte nobile del testo, abbattendo alla radice la spesa senza costringere gli studenti a una digitalizzazione forzata».