«Una manovra per i ricchi? Basta guardare chi paga e chi invece ci guadagna per capire quanto sia falsa questa narrazione».

Giorgia Meloni spiega chi paga la manovra

Giorgia Meloni continua nella serie di video sui social per illustrare le misure della manovra, e indica «chi la paga». Per punti.

«Primo: banche e assicurazioni, con un’addizionale Ires di tre punti per due anni: insieme al raddoppio della tassa sulle transazioni finanziarie – spiega il premier – fanno circa 5 miliardi e mezzo. Due: imprese energetiche, con circa 700 milioni in più di Irap e la legge vieta espressamente di scaricarli sulle bollette. Tre: il settore dei giochi, con altri 700 milioni.

Quattro: lo Stato, con un miliardo di tagli alle spese della presidenza del Consiglio dei ministri e di tutti i ministeri. E poi anche alla politica abbiamo chiesto qualcosa: chi dona a un partito, non potrà più detrarre dalle tasse il 26%, ma solo il 19%».

Le modifiche di Fratelli d’Italia a flat tax ed exit tax

Il resto della manovra, però, è in cambiamento. Non solo su condoni, pensioni, sanità ed ecobonus. Fratelli d’Italia riscrive la flat tax all’1% per i giovani prevista dal disegno di legge di Bilancio. Con un emendamento a firma di Ylenja Lucaselli si prevede, infatti, una detassazione al 50% dello stipendio, entro il limite annuo di euro 50.000 per i neoassunti e gli under 30. Per l’anno successivo il 30% del reddito è esentasse.

Riscritta, pure, la exit tax, l’imposta sulle plusvalenze per chi trasferisce la residenza fiscale all’estero. Il testo di modifica prevede che la tassa al 26% si applichi a chi trasferisce la residenza fiscale fuori dall’Italia dopo averla avuto almeno per almeno otto degli ultimi dieci anni antecedenti il trasferimento e con almeno due milioni di redditi.

Il balzello è dovuto se il trasferimento è in Paesi che non applicano tasse alle plusvalenze e non scambiano informazioni fiscali col nostro Paese. Per gli altri Stati vanno fornite info tributarie, pena multe da 2.000 a 10.000 euro.

Gli emendamenti alla manovra e la proposta del Pd su Pinocchio

In tutto sono circa 7.000 gli emendamenti presentati alla legge di Bilancio. Domani alle 18 ci sarà la prima scrematura, poi da giovedì bisognerà decidere a quali proposte dare la priorità e, quindi, la possibilità di successo nell’esame in commissione Bilancio alla Camera.

Chissà se avrà un futuro un emendamento a firma Marco Furfaro (Pd): 50 milioni in tre anni per la progettazione e la realizzazione di un programma di riassetto viario e di sicurezza degli accessi al borgo e al Parco di Pinocchio. Sono tanti 50 milioni, ma magari potranno essere coperti con le immaginarie entrate dalla tassa sui super ricchi proposta dal campo largo. Stime degne di Pinocchio.

Semplificazione Zes: le tre richieste di Guido Guidesi

Intanto, Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico della Lombardia, promuove la norma del governo sulla semplificazione Zes, ma chiede al Parlamento di correggerla in tre punti. «È una buona notizia, ma da aggiustare», sottolinea, ricordando che da almeno due anni si chiedeva di estendere a tutte le imprese l’iter autorizzativo semplificato, non i benefici fiscali.

La prima modifica riguarda il possibile sovraffollamento della gestione centralizzata, da superare attraverso uffici regionali, potenzialmente anche meno costosi. La seconda punta ad ampliare la semplificazione a tutte le richieste delle imprese, trasformando la sperimentazione Zes in una riforma generale delle autorizzazioni.

Il terzo punto, considerato il più importante, riguarda il ruolo delle Regioni: «La politica di sviluppo dei territori la fanno le Regioni», non il governo. Senza correzioni, avverte Guidesi, si rischia di vanificare la pianificazione territoriale già avviata e aprire un confronto sulle competenze costituzionali.

«Qualsiasi scelta dall’alto e non dal basso rischia di essere inefficace»: la semplificazione deve diventare una leva di sviluppo, valorizzando la collaborazione tra istituzioni territoriali.