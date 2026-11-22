Il moto d’opposizione perenne al governo Meloni sta surriscaldando il clima nelle piazze e nelle strade.

La stagione della rivolta sociale, auspicata da Maurizio Landini per dare una scossa al Paese, ci ha regalato finora una sequenza infinita (e mai così fitta) di manifestazioni, non di rado sfociate in episodi di violenza e danneggiamenti, a cui vanno aggiunte anche le occupazioni degli istituti scolastici.

Uno stato d’agitazione permanente in cui ogni pretesto risulta funzionale allo scopo di contestare il centrodestra, che ieri ha avanzato nuove misure per mitigare i problemi di ordine pubblico.

Gli emendamenti di Fdi al decreto Cortei: stop alle borse di studio

La maggioranza, infatti, ora sta pensando a un nuovo giro di vite che colpisca i facinorosi. Fratelli d’Italia ieri ha presentato 27 emendamenti al decreto Cortei, attualmente in esame alla Camera.

Una novità rilevante riguarda il mondo studentesco. Secondo Repubblica, l’esecutivo avrebbe presentato un emendamento che prevede la sospensione di borse di studio, contributi e altri benefici economici per gli studenti sottoposti a indagine per una serie di reati commessi durante le proteste e le occupazioni.

Tra questi figurerebbero violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamenti: proprio le prodezze di cui si è avuto più volte testimonianza nei weekend delle «piazze calde».

Per far scattare la misura non sarebbe, dunque, necessaria una condanna, ma basterebbe l’apertura di un’indagine, con il pubblico ministero tenuto a ragguagliare l’istituto scolastico o l’università.

È previsto, quindi, il congelamento del contributo ma anche la revoca, se si arrivasse a una condanna dello studente, con la possibilità di chiedere la restituzione delle somme già erogate.

Occupazioni scolastiche e responsabilità dei genitori

Il secondo intervento degno di nota apre il capitolo delle occupazioni. Secondo la proposta, chi le promuove, organizza o coordina potrebbe essere chiamato a rispondere con i propri quattrini anche dei danni provocati dagli altri partecipanti.

A meno che non riescano a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per cercare di riportare a più miti consigli i propri compagni di lotta. La disposizione toccherebbe anche coloro che architettano la presa degli spazi scolastici attraverso comunicazioni e convocazioni online.

Gli emendamenti chiamano in causa anche le responsabilità dei genitori, cui verrebbero tolti bonus, sussidi e agevolazioni se i propri figli dovessero incappare in una condanna, anche di primo grado, ad almeno un anno di carcere. Discorso valido anche in caso di violazioni delle ordinanze comunali e delle norme sul decoro urbano.

Pene più severe, imputabilità a 13 anni e legittima difesa

La lotta alla violenza passa inevitabilmente dall’inasprimento delle pene. Il governo, in tal senso, intenderebbe aggravare i provvedimenti per reati commessi nei confronti degli uomini dello Stato.

Sarebbe stato proposto un aumento delle pene per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, portandole dall’attuale forbice compresa tra sei mesi e cinque anni a un minimo di un anno e a un massimo di sei con aggravante, se il reato è commesso contro le forze dell’ordine.

Sul fronte identificazioni, dato che i malintenzionati violenti sono spesso vestiti di nero e, quindi, indistinguibili l’uno dall’altro, sarebbe stata avanzata la proposta di dotare gli agenti di dispositivi capaci di spruzzare vernice che resti con persistenza sugli indumenti.

Nel pacchetto si punterebbe anche all’abbassamento da 14 a 13 anni dell’età minima per l’imputabilità penale.

C’è, infine, spazio anche per la legittima difesa, in relazione alla quale si proporrebbe di escludere, in determinate circostanze, l’obbligo di risarcimento nei confronti di chi abbia agito volontariamente con violenza non lieve o minacciando l’uso di armi.

Le tensioni a Torino tra Askatasuna e gli scontri in corteo

La stretta del centrodestra sulle piazze e sui cortei arriva quasi in concomitanza con la festa della galassia antagonista torinese, che ieri ha celebrato i 30 anni dalla nascita del centro sociale Askatasuna, sgomberato il 18 dicembre 2025.

Ieri verso le 18, in piazza Santa Giulia a Torino, è iniziata la serata con dibattiti politici e concerti, nonostante la mancata concessione dell’autorizzazione all’evento da parte della questura che ha diffidato gli artisti, pubblicizzati sulle locandine, che hanno aderito a partecipare al compleanno con una propria esibizione: tra loro, i nomi noti di Johnson Righeira e Willie Peyote.

Nella serata tra venerdì e sabato, il centro storico di Torino è stato teatro di altri scontri tra manifestanti, quelli impegnati nei cortei dello sciopero contro il caro vita, e forze dell’ordine.

I primi scontri si sono verificati in corso Cairoli dove, durante i tafferugli, alcuni manifestanti hanno dovuto rivolgersi alle cure dei soccorritori. I più violenti hanno proseguito con il corteo, scontrandosi con la polizia sul ponte Vittorio Emanuele (sono entrati persino in funzione gli idranti) e davanti alla Gran Madre.