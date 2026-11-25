La guerra arriva di fronte alle coste italiane, e ora c’è da fare i conti con nuovi rischi per la nostra sicurezza nazionale. Domenica scorsa gli ucraini hanno colpito con dei droni la corvetta russa Merkury, che si trovava nella base navale di Bengasi, e una nave cargo che, secondo Kiev, Mosca utilizzava per il trasporto di armamenti. Bengasi si trova nella Cirenaica, la zona Est della Libia sotto il controllo del maresciallo Khalifa Haftar, vicinissimo alla Russia.

Inevitabile la preoccupazione per quanto accaduto, considerato pure che un così ulteriore potente fattore di destabilizzazione della Libia potrebbe sfociare in ondate di migranti diretti verso le nostre coste, senza contare gli interessi economici e energetici italiani in quelle zone.

Volodymyr Zelensky ha rivendicato l’attacco, ma incombono pesanti interrogativi: la Nato è stata coinvolta? O almeno sapeva? E l’Italia era stata messa al corrente? Matteo Salvini non usa giri di parole per esprimere il suo punto di vista: «Ho fatto presente all’ambasciatore ucraino», argomenta Salvini, «che è preoccupante e sconcertante che ci siano atti di guerra a pochi chilometri dalle coste italiane, perché di questo si tratta, e quindi penso che la preoccupazione debba essere di tutti. Già stiamo cercando di accompagnare un percorso di pacificazione complicato in Libia, se la guerra fra Russia e Ucraina arriva anche in Nord Africa rischia di essere una bomba che ci esplode in casa senza che noi non ne sapessimo niente. Sono assolutamente preoccupato da questa escalation», aggiunge Salvini, «che peraltro Zelensky rivendica, in un momento in cui poi ci si chiede di mandare altri aiuti. Tutti dovrebbero essere più cauti».

La preoccupazione di Tajani e il nodo degli aiuti a Kiev

Salvini collega direttamente l’accaduto ai prossimi aiuti militari all’Ucraina, a poche settimane dal varo del decreto per la prosecuzione delle forniture a Kiev nel 2027. Si muove anche Antonio Tajani: il ministro degli Esteri ieri ha sentito al telefono l’omologo ucraino Andrii Sybiha, esprimendo preoccupazione per le azioni militari nel Mediterraneo, chiedendo il rispetto della sovranità della Libia e sottolineando la necessità di non estendere il conflitto.

Tajani ha ribadito al suo collega ucraino, come riferisce una nota della Farnesina, «quanto sia fondamentale per l’Italia continuare a lavorare per evitare l’espansione del conflitto con la Russia anche nel Mediterraneo. È necessario il rispetto della sovranità della Libia e continuare a lavorare per la stabilità, l’unità e la sovranità del Paese, confermando pieno sostegno italiano all’azione dell’Onu». Tajani ha confermato a Sybiha che «l’azione diplomatica italiana continuerà a sostenere la difesa dell’Ucraina in un percorso che porti a una pace giusta e duratura».

Nessun riferimento ad ulteriori aiuti militari da parte di Tajani, un dettaglio non di poco conto. Ci pensa l’interlocutore ucraino però a rimettere in chiaro (dal suo punto di vista) le cose: «Sono grato all’Italia», scrive Sybiha su X, a proposito del colloquio con Tajani, «per il suo costante sostegno al rafforzamento delle capacità di difesa dell’Ucraina e al suo percorso di adesione all’Ue. Forza e unità restano fondamentali per fermare l’aggressione russa e garantire pace e stabilità nel continente europeo».

La linea della fermezza divide la politica italiana

La sensazione, alimentata dal sostanziale silenzio di Fdi, è che l’attacco alle navi russe in Libia sia una novità che potrebbe incrinare quella «linea della fermezza» che fino ad ora ha caratterizzato molti partiti italiani: Fdi, Fi, ma anche Pd, renziani, calendiani.

Coglie invece l’occasione per ribadire la sua assoluta contrarietà a proseguire sulla strada dell’invio di aiuti militari a Kiev il leader del M5s, Giuseppe Conte: «Il governo», sostiene l’ex premier, «deve fare chiarezza sull’interesse nazionale. Dobbiamo chiarircelo perché se continua così rotoleremo in una guerra mondiale. La questione non è quello che è accaduto a Bengasi, è quello che sta accadendo ormai dal febbraio del 2022. Cosa vogliamo? Vogliamo che ci sia una continua escalation? Vogliamo che addirittura questa guerra si sposti? Si sta spostando in Africa e anche in altre aree internazionali europee, acque territoriali europee, non solo. Ci sono alcuni Paesi che devono chiarire, anche nell’ambito dell’Europa, se dobbiamo tutti concentrarci sul negoziato di pace oppure se qualcuno ha interesse a coltivare una guerra totale nei confronti della Russia. Questi sono interessi strategici da chiarire»

Non prende posizione neanche sotto tortura la «testardamente cerchiobottista» segretaria del Pd Elly Schlein, alla guida di una coalizione che su questi temi è spaccata e di un partito altrettanto diviso: «Stiamo lavorando ai tavoli», risponde la Schlein a una domanda sull’accaduto, «come sapete, anche su questi temi e contiamo oggi di fare un altro passo avanti. Si terranno proprio oggi, anche sulla politica estera e sul tema dell’economia. Quindi stiamo lavorando per riuscire a chiudere questo programma comune e per essere pronti in qualsiasi momento si vada a votare».

Due navi russe bombardate dall’Ucraina in pieno Mediterraneo e la Schlein parla di tavoli del programma: qualsiasi commentò sarebbe superfluo. «Noi siamo contrari a ogni forma di escalation», sottolinea da parte sua Peppe Provenzano, responsabile Esteri e esponente della sinistra interna del Pd, «anche quella che avviene nel Mediterraneo, richiamiamo tutti gli attori, compresi gli ucraini. Siamo contrari all’escalation. Sono convinto che in questo momento, anche alla luce di questo contesto, la pace e la prospettiva politica sono la vera priorità e la soluzione non può essere militare, ma non possiamo limitarci a dire vagamente negoziato, dobbiamo provare a entrare nel merito».