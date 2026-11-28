A Genova le polemiche sui grandi eventi non si sono ancora esaurite. Dopo le critiche dei mesi scorsi sui costi e sull’organizzazione dei grandi eventi, il sindaco Silvia Salis torna a difendere la propria strategia, questa volta con Max Pezzali come protagonista della notte di San Silvestro.

Per l’organizzazione del concerto gratuito in piazza della Vittoria, che accompagnerà la città verso il 2027, il Comune ha previsto una spesa complessiva di 736.343 euro più Iva, comprensiva della parte artistica e tecnica. E a chi solleva dubbi sull’opportunità di investire queste cifre negli spettacoli, la prima cittadina riserva una risposta piuttosto ruvida: «Non vanno banalizzati i grandi eventi, non vanno banalizzati gli investimenti per i grandi eventi e non vanno usati con un populismo spicciolo da quattro soldi».

La dichiarazione è arrivata ieri, a margine della presentazione degli appuntamenti organizzati per il Natale. Salis ha rivendicato il valore economico delle manifestazioni, sostenendo che contribuiscano a rendere Genova più attrattiva e a generare opportunità per il territorio. «Investire negli eventi è rendere viva la città, renderla attrattiva e portarla al centro del panorama nazionale», ha spiegato. Secondo il sindaco, i concerti si traducono in «risorse economiche, in possibilità per il territorio, in lavoro, in sviluppo economico». Il sindaco ha inoltre rivendicato la gratuità degli spettacoli, presentandola come un’occasione di partecipazione aperta a tutta la cittadinanza. Una difesa senza esitazioni, dunque, proprio mentre il nuovo appuntamento di Capodanno riporta sotto i riflettori il capitolo delle spese per i grandi eventi.

Il video cancellato e le domande dell’opposizione

A rendere ancora più movimentata la vicenda è stato il video con cui Salis aveva annunciato sui social la presenza di Max Pezzali. Il filmato, pubblicato per promuovere il concerto e poi rimosso dopo poche ore, è diventato a sua volta materia di polemica politica. Il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Paola Bordilli, ha chiesto chiarimenti attraverso un’interrogazione e una richiesta di accesso agli atti. L’obiettivo è ottenere spiegazioni sulle ragioni della cancellazione e sull’utilizzo dei canali istituzionali per la comunicazione dell’evento.

Sul piano economico, la cifra indicata per l’organizzazione del concerto è di 736.343 euro, al netto dell’Iva. L’affidamento è stato aggiudicato a RST Events srls, unica società partecipante alla procedura, già incaricata dell’organizzazione del precedente Capodanno con i Pinguini Tattici Nucleari, finito al centro di un contenzioso amministrativo.

La nuova sfida al governo sui migranti

Non c’è soltanto il capitolo dei concerti nell’agenda politica del sindaco. La giunta genovese è infatti entrata in rotta di collisione con il Viminale sul progetto di realizzare un centro per le procedure accelerate di frontiera in un ex bocciodromo di Sampierdarena. L’amministrazione contesta al governo di aver individuato la struttura senza un adeguato coinvolgimento del Comune e considera inappropriata la soluzione scelta.

La vicenda apre un nuovo fronte tra Salis e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il sindaco e la sua giunta contestano sia il metodo seguito dal governo sia la scelta della struttura, rivendicando il ruolo dell’amministrazione locale nelle decisioni che riguardano il territorio. Un confronto che si inserisce nel più ampio dibattito sulla gestione dell’immigrazione e sulle competenze tra Stato ed enti locali.

La partita della metropolitana a Rivarolo

Sul fronte delle infrastrutture, invece, è arrivato un segnale positivo per la città. Il Consiglio di amministrazione di RFI ha dato il via libera alla soluzione per superare l’interferenza tra il Terzo Valico e il prolungamento della metropolitana da Canepari a piazza Pallavicini, nel quartiere di Rivarolo.

La decisione permette di avviare l’iter per la dismissione del sedime ferroviario interessato e rimuove un ostacolo tecnico al prolungamento della linea. Non si tratta ancora, però, del recupero definitivo dei finanziamenti. Salis ha accolto con soddisfazione la notizia, ringraziando RFI, il commissario Calogero Mauceri e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il sindaco ha però chiesto di accelerare: «Ora non possiamo più permetterci alcun rallentamento». Per trasformare lo sblocco tecnico in un intervento concreto serviranno ancora diversi passaggi amministrativi e finanziari, con l’obiettivo di ottenere l’inserimento del prolungamento nel riparto dei fondi per il trasporto rapido di massa del 2027.