La relazione del presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo ancora non è stata consegnata, ma la sua semplice attesa ha già acceso un vigoroso dibattito politico. Ieri durante l’ufficio di presidenza si è ribadito con fermezza la volontà di non sovrapporsi in alcun modo al lavoro della magistratura.

E «qualsiasi eventuale richiesta relativa alla documentazione lasciata da De Gennaro, qualora possibile e nel rispetto delle modalità e dei tempi concordati con le autorità giudiziarie competenti, sarà avanzata soltanto dopo la celebrazione dei funerali, in segno di rispetto». Il senso di Colosimo è: si va avanti, con rispettoso silenzio, avendo cura di osservare tempi e modalità giuste, ma il lavoro continua.

La relazione su Mafia e appalti va avanti

Linea confermata anche dalle parole del vicepresidente Mauro D’Attis: «La relazione sul filone Mafia e appalti prosegue ed arriverà in commissione presto, probabilmente entro fine anno. Questa indagine non si incrocia con quella sui depistaggi approfondita dalla Procura di Caltanissetta» nella quale Gianni De Gennaro era indagato. Il senatore della Lega, Gianluca Cantalamessa, non ha escluso che in futuro possa essere ascoltata anche la procuratrice della Dda di Firenze, Rosa Volpe, che dovrebbe acquisire le carte rinvenute nella casa in Maremma.

L’opposizione ha chiesto di ascoltare il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, così come il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo e la Dda di Firenze. L’obiettivo delle opposizioni adesso è quello di sfruttare il suicidio dell’ex capo della polizia per far perdere credibilità a tutto ciò che è stato raccolto sotto la guida di Colosimo.

La richiesta unanime sembra quella di abbandonare o rivedere la pista Mafia e appalti: «Abbiamo chiesto un cambio di passo rispetto al percorso finora seguito dalla maggioranza, che ha puntato a concentrare i lavori sulla vicenda Mafia-appalti», così Valentina Ghio e Walter Verini, i componenti Pd dell’ufficio di presidenza della Commissione che aggiungono: «Coerentemente, abbiamo chiesto di sospendere l’iter della relazione sulla strage di Via d’Amelio e il filone Mafia-appalti, poiché l’obiettivo del perseguimento della verità deve approfondire tutti i filoni, come quello correlato all’estremismo neofascista e alle stragi successive e a possibili disegni politici collegati. Non è possibile, infatti, riconoscere da una parte la necessità di acquisire nuovi documenti e verificare ulteriori elementi e, dall’altra, voler procedere spediti comunque con una relazione da depositare entro la fine dell’anno».

Il tentativo è chiaro: l’intenzione è quella di prendere tempo, confondere le acque e far perdere attendibilità alla pista Mafia e appalti, che oggi sembra essere la più credibile. «È una materia complessa» dicono i dem, come lo fosse diventata solo dopo la morte di De Gennaro.

Le posizioni di M5s e Avs

Anche per il vicepresidente della Commissione Antimafia, il 5 stelle Cafiero De Raho, «la Commissione deve fare il proprio lavoro a pieno ritmo, con risultati concreti che non possono essere limitati a uno degli aspetti: Falcone ci ha insegnato che tutti gli elementi vanno posti assieme» ha aggiunto de Raho secondo il quale per il metodo Falcone «si utilizzano tutti gli elementi di cui si dispone per poter fare chiarezza di ciò che è avvenuto».

Per Elisabetta Piccolotti, membro di Avs, «non è questo il momento per le polemiche né per il venir meno ad un principio di cautela. Dopo ci riuniremo ancora, ma non c’è stato negato nulla rispetto all’acquisizione futura delle lettere che saranno, ovviamente, documenti che la Commissione dovrà visionare». Secondo Piccolotti «non è stato determinato nulla in merito alla riorganizzazione dei lavori che», a loro avviso, «è necessaria alla luce di quanto accaduto».

Sostegno solido da parte del senatore azzurro Maurizio Gasparri: «Molto positiva la decisione di andare avanti con il deposito e la discussione della relazione sulla vicenda Mafia-appalti. È un tema sul quale la commissione ha lavorato con grande impegno in questi anni, raccogliendo elementi fondamentali». Gasparri, in qualità di membro della commissione evidenzia che «l’attenzione a queste ultime vicende non deve impedire il completamento del lavoro svolto in questa importante fase».

La Russa e Renzi: «Ognuno faccia il suo mestiere»

Per il presidente del Senato Ignazio La Russa «la commissione fa bene ad andare avanti, fare il proprio lavoro e quindi non poteva che procedere esattamente come ha deciso e cioè di mettere da parte ciò che oggi non può essere affrontato compiutamente fintanto che le carte su De Gennaro non saranno rese pubbliche e procedere sul resto».

Al commento della seconda carica dello Stato, si aggiunge quello dell’ex premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi, entrambi alla presentazione del libro di Bruno Vespa, Storia della Seconda Repubblica. «Le commissioni non possono essere il luogo in cui si regolano i conti, ognuno faccia il suo mestiere. I giudici il loro e il Parlamento il suo, il Parlamento fa le leggi e non può riscrivere la storia».

Ad ogni modo la vicenda potrebbe riservare nuovi sviluppi adesso che Luigi Li Gotti, l’ex avvocato del pentito Totuccio Contorno ha annunciato di voler presentare un esposto al procuratore generale della Cassazione contro De Luca. Oggetto dell’incartamento la richiesta di misure cautelari emessa dall’ufficio giudiziario nisseno nell’ambito della stessa inchiesta. Mentre sull’ipotesi di un’istruttoria nei confronti del procuratore di Caltanissetta il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha chiarito: «Non abbiamo mai preso in considerazione l’idea di un’ispezione».