Arriva il voto e la gara diventa a chi la spara più grossa. La patrimoniale. Pedro Sánchez gioca la carta della disperazione e nell’ultimo lunedì prima delle elezioni s’inventa un prelievo sui supermilionari (dai 100 milioni in su).

Dalla tassa sui patrimoni oltre i 3 milioni al nuovo prelievo sui milionari

Si tratterebbe di un nuovo tipo di tassa, che va ad aggiungersi alla patrimoniale già vigente da quattro anni sui patrimoni netti superiori ai tre milioni di euro e che però prova sfacciatamente a rincorrere la «tassa Zucman» (3% sui patrimoni sopra i 50 milioni) proposta dalle sinistre del Frente Amplio e della quale si è appena invaghita anche Elly Schlein.

Le finalità della patrimoniale, come sempre, sono tra il nobile e il paradisiaco. Il premier spagnolo ha affidato la promessa a X con queste parole: «Proponiamo una tassa sulle fortune di oltre 100 milioni di euro per finanziare, per esempio, un contributo per la crescita dei figli, per la casa e migliori servizi pubblici».

Domenica si vota, per cui siamo entrati ufficialmente nella settimana del vale tutto. Il leader socialista è convinto che prendendo meglio la mira sui super ricchi riuscirà a tirar fuori altri 2 miliardi l’anno. «Anche se abbiamo ridotto la disuguaglianza di reddito ai minimi storici, lo 0,1% più ricco concentra oltre il 10% della ricchezza.

Sánchez scopre i limiti del fisco spagnolo e rilancia la patrimoniale sui super ricchi

E il suo peso non smette di crescere dal 2010», osserva Sánchez, senza domandarsi se per esempio l’approccio scelto non funzioni (giustizia o ingiustizia a parte). Dopo di che il premier spiega ai cittadini che «molte di queste grandi fortune riescono a pagare in maniera proporzionale meno di una famiglia di lavoratori approfittando dei limiti del sistema fiscale». Poi, ecco lo slogan da battaglia: «Che anche i milioni si traducano in diritti!».

Il Psoe ha già una patrimoniale nel programma e del resto l’ha già fatta adottare da questa legislatura, nel corso della quale avrebbe potuto superare quei «limiti fiscali» che Sánchez ha scoperto ieri.

Classe media, risparmiatori e piccole e medie imprese non hanno nulla da temere, dicono i socialisti. E in una nota ufficiale del partito, si avverte il continente intero: «Vogliamo che la Spagna sia all’avanguardia della giustizia fiscale e quindi difendiamo in Europa e nel mondo un’imposta minima globale sulle grandi fortune, per cui dobbiamo cominciare ad applicarla nel nostro Paese».

Attualmente, la patrimoniale spagnola, chiamata imposta di solidarietà sui grandi patrimoni, introdotta nel 2022, si applica a chi ha un patrimonio netto superiore ai tre milioni. Ma per capire che cosa spinge Sánchez a rilanciare con toni roboanti bisogna tenere conto che secondo il premier e i suoi consiglieri economici i patrimoni veramente grandi, come quelli da oltre 100 milioni, hanno varie strade per sfuggire al fisco spagnolo.

Così, senza scoprire troppo le carte, Sánchez fa capire che la super tassa andrà a colpire in modo chirurgico alcune situazioni oggi fiscalmente molto «creative».

Poi, ben più urgente, c’è la concorrenza elettorale. Specie a sinistra, visto che Popolari e Vox sono in vantaggio nei sondaggi. Il Frente Amplio, il cartello delle sinistre radicali, ha messo nel suo programma una patrimoniale ben più dettagliata e con varie soglie.

La tassa Zucman conquista Schlein: il Pd rilancia la patrimoniale al 3%

Prendendo a modello la tassa proposta dall’economista Gabriel Zucman, si prevede un’imposta statale permanente e finalizzata a usi perequativi pari al 3% annuo sui patrimoni netti individuali oltre i 50 milioni, insieme a un prelievo aggiuntivo sulle eredità superiori ai 10 milioni.

L’imposta Zucman non è mai stata applicata da nessuno, finora, per cui non si sa neppure se e quanto possa funzionare. Ma ormai il suo fantasma si aggira per l’Europa e nel fine settimana è stata al centro di un grande convegno a Parigi, al Théatre de la Concorde, al quale è corsa anche la Schlein.

Da Piketty a Mélenchon, la patrimoniale diventa la bandiera della sinistra francese

Si è parlato di lotta alle oligarchie internazionali e di redistribuzione delle ricchezze e l’oratore principale era proprio l’economista Zucman, allievo del filosofo ed economista neomarxista Thomas Piketty.

La loro proposta è di mettere una patrimoniale del 2% sui circa 2.000 francesi che possiedono più di 100 milioni. E l’idea è subito diventata un punto fermo del programma di Jean-Luc Mélenchon, il leader rosso di La France Insoumise che nei sondaggi se la gioca per l’Eliseo con Marine Le Pen.

Il segretario del Pd è tornato da Parigi entusiasta e ha annunciato che «la proposta Zucman è quella che stiamo portando anche al tavolo della discussione con i nostri alleati progressisti». Che però è una mezza furbata per aggirare il confronto vero e proprio con Giuseppe Conte, contrario a una patrimoniale sul patrimonio netto.

Sondaggi, Popolari e Vox davanti ai socialisti: il centrodestra punta alla maggioranza

Tornado alla Spagna, bastano i numeri degli ultimi sondaggi per capire che Sánchez non sa più che pesci prendere. In questa settimana le rilevazioni sono vietate, ma domenica quello di 40dB per El Pais assegnava il 31,8% al Pp e il 30,9% al Psoe.

La destra di Vox raggiungerebbe il 17,3%, crescendo ancora rispetto al 12,4% del 2023. In seggi, il Pp con Upn (conservatori della Navarra) arriverebbero a 130 deputati, che diventerebbero 187 in totale con Vox.

Sánchez insegue la sinistra radicale e rilancia la tassa sui super patrimoni

Insomma, il centrodestra sorpasserebbe la soglia di 176 che corrisponde alla maggioranza nel Congresso. Sull’altro fronte, il Psoe si fermerebbe poco sopra i 120 seggi e la sinistra radicale (Frente Amplio e Podemos) raccoglierebbe una decina di seggi. Mentre i vari partiti nazionalisti sono accreditati di 30 seggi. Il rilancio sulla patrimoniale è la prova che Sánchez fa la corsa a sinistra.