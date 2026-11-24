Beppe Grillo è tornato e non per esibirsi in un nuovo show, ma per regolare i conti con l’uomo che gli ha «rubato» il Movimento 5 stelle. Prima il comizio in tv, durante la messa serale celebrata da quel pretone laico di Fabio Fazio.

Poi l’incontro con il plenipotenziario in Italia di Elon Musk, per discutere di Intelligenza artificiale, ma in particolare di alleanze con il patron di Tesla. Quindi l’annuncio di una manovra per riprendersi il simbolo del partito, e, soprattutto, l’impegno a sostenere Alessandro Di Battista qualora l’ex parlamentare grillino decidesse di candidarsi. Il film a cui potremmo assistere nei prossimi mesi, dunque, potrebbe chiamarsi «La saga di Grillo parte seconda: la vendetta».

I presupposti ci sono tutti, perché l’ex comico, che tra un comizio e una battuta 15 anni fa ha dato vita a un nuovo soggetto politico, è tutt’altro che da sottovalutare. A lungo è rimasto silente, forse anche perché impegnato a occuparsi delle faccende domestiche, ovvero del processo al figlio condannato in primo grado per stupro.

Ma ora, mentre si profilano nei prossimi mesi nuove elezioni e Giuseppe Conte, il suo arcinemico, si candida alle primarie deciso a diventare presidente del Consiglio al posto di Giorgia Meloni, Grillo torna in campo, annunciando l’intenzione di riprendersi il simbolo del Movimento, ovvero il nome. Lo aveva già detto in passato, ma senza mai dare seguito alle parole. Questa volta, invece, l’Elevato, come amava farsi chiamare, pare voler fare sul serio.

In sé la faccenda si potrebbe liquidare come una sfida fra personaggi dall’ego espanso. Il primo, che nonostante sia stato estromesso dalla carica, si sente ancora il garante del Movimento creato con Gianroberto Casaleggio; il secondo, che da avvocato del popolo, da parecchio tempo è diventato l’avvocato di sé stesso e non ha intenzione di levarsi la pochette.

Però la questione non è solo una resa dei conti fra tizi che non si stimano e non vedono l’ora di farla finita. È soprattutto una vicenda politica che rischia di pesare e non poco alle prossime elezioni, cambiando lo scenario che secondo alcuni sarebbe già definito.

Il tema è il vantaggio, accreditato da molti giornali, del centrosinistra sul centrodestra. Non passa settimana che i sondaggi non segnalino uno scarto di qualche punto, uno o due a seconda degli istituti che raccolgono i dati, a favore del campo largo. Infatti, pur essendo l’Italia un Paese che guarda più a destra che a manca, la presenza del partito fondato da Roberto Vannacci rischia di scompaginare i giochi.

Qualcuno dà Futuro nazionale attorno al 6% ma in discesa, mentre qualcun altro gli attribuisce il 7, con possibilità magari di arrivare all’8. Tuttavia, a prescindere da quali siano i consensi rastrellati dal generale, è evidente che si tratta di elettori di destra e non di sinistra.

Dunque, se li si sommasse ai voti che già la coalizione guidata da Giorgia Meloni possiede, l’area moderata arriverebbe al 50% degli italiani e forse addirittura andrebbe oltre. Il centrosinistra con il 42-43%, perciò, non otterrebbe il premio di maggioranza e sarebbe costretto per un’altra legislatura all’opposizione.

Ma le percentuali di Vannacci non si sommano con quelle di Meloni e alleati e quindi, con somma gioia di Renzi e compagni, Futuro nazionale è la carta su cui scommette la sinistra per riuscire a conquistare la vittoria. Fin qui lo stato dell’arte e anche i giochi dell’opposizione che da mesi, cioè da quando il generale ha schierato le sue truppe, si sente il successo in tasca e già fa la lista dei ministri.

Peccato che non abbia previsto la mossa dell’Elevato e la possibile discesa in campo di Di Battista. Non so quanto possa valere la candidatura dell’ex parlamentare, ma una cosa è certa: bastano pochi punti percentuali per cambiare tutto e spegnere gli entusiasmi dei compagni.

Il «Che Guevara di Roma Nord» (copyright di Dagospia) in pratica è come il generale del Mondo al contrario: il primo una spina nel fianco della sinistra, l’altro in quello della destra. Con il risultato che l’esito delle prossime elezioni, nonostante la sicumera di Schlein e compagnia bella, è ancora da scrivere.