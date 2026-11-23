«Di sicuro c’è solo che è morto». Tommaso Besozzi, grande inviato dell’Europeo, lo scrisse 76 anni fa, a proposito della morte del bandito Giuliano, il più pericoloso mafioso dell’epoca. Lo so che è irrispettoso accostare la fine dell’autore della strage di Portella della Ginestra a quella di un servitore dello Stato come Gianni De Gennaro. Il primo fu «suicidato» in cella per impedirgli che parlasse di chi gli ordinò i crimini da lui compiuti, il secondo ha scelto di suicidarsi in casa per impedire che altri parlassero di lui come del mandante dei crimini su cui lui indagò.

Tuttavia, fatti i debiti distinguo, dopo aver letto sui giornali di ieri pagine e pagine dedicate alla fine dell’ex capo della polizia, altra osservazione non mi viene: uno degli uomini più importanti nella lotta alla mafia si è arreso, perché conoscendo i meccanismi di una sistema con cui magistratura e giornali sono in grado di triturare chiunque, ha usato un proiettile della sua pistola per dire «non ci sto».

Ieri i cosiddetti mafiologi, ovvero coloro che da una vita campano scrivendo di cosche e picciotti, di segreti di Stato e trattative fra delinquenti e forze dell’ordine, si sono scatenati, inseguendo ogni ipotesi e fornendo mille spiegazioni della morte che si è autoinflitto uno degli uomini più potenti nel periodo a cavallo fra la Prima e la Seconda repubblica.

Tutte le teorie sulla morte di De Gennaro: dai dossier segreti all’agenda di Borsellino

C’è chi ha lanciato l’ipotesi di tabulati telefonici fatti sparire da forze oscure, chi ha parlato di dossier segreti nascosti chissà dove, chi invece ha posto l’accento sulle intercettazioni e chi, infine, ha ripescato la storia dell’agenda rossa di Paolo Borsellino, una specie di mappa del tesoro che da 30 anni giornalisti e inquirenti inseguono come matti.

La varietà delle tesi descritte dimostra una sola cosa, ovvero che, come scrivono i cronisti di nera quando non sanno a che santo votarsi, i giornalisti brancolano nel buio. Non c’è traccia che all’origine del suicidio ci siano conversazioni o telefonate riservate. Non c’è prova che in questa faccenda c’entri il quadernetto su cui il magistrato ucciso in via D’Amelio annotava i suoi pensieri. I fiumi di parole con cui i reporter hanno riempito decine di pagine non vanno oltre le ipotesi che nessuna certezza è in grado di suffragare.

La stanchezza dopo una vita passata a lottare

E allora bisogna ripartire dall’inizio, cioè da quella frase scolpita nella storia del giornalismo: di sicuro c’è solo che è morto, tutto il resto sono illazioni. O meglio, chiacchiere. Nessuno sa perché De Gennaro si sia suicidato. Tutti, allo scopo di scrivere, si fanno trascinare dalle ipotesi. Ovviamente, per usare una frase coniata da Leonardo Sciascia, io non sono un professionista dell’antimafia, nel senso che non sono un esperto di cosche e picciotti, ma soprattutto, non sono uno che campa scrivendo della Piovra e dei suoi tentacoli.

Tuttavia, anche senza aver costruito la mia carriera su Cosa nostra, conoscendo da tempo De Gennaro, un’idea sulla sua fine me la sono fatta. Ci sono momenti della tua vita, soprattutto quando hai quasi 80 anni, in cui, dopo una carriera trascorsa a lottare, ti riesce difficile immaginare di continuare a farlo per altri dieci o 15 anni.

Giulio Andreotti, quando venne accusato di mafia e di essere il mandante dell’omicidio di Mino Pecorelli, aveva 74 anni e il suo principale cruccio era di non riuscire a discolparsi prima di morire. Per l’assassinio del giornalista i giudici prima lo assolsero e poi lo condannarono a 24 anni di carcere, ma solo a dieci anni di distanza dall’inizio dell’indagine la Cassazione pose la parola fine con un’assoluzione.

Per l’accusa di aver fatto parte di un’associazione mafiosa e di aver sbaciucchiato Totò Riina, la prescrizione e l’assoluzione, sentenza che salvava capra e cavoli, arrivarono l’anno successivo, quando l’ex presidente del Consiglio aveva già 85 anni.

L’atto di ribellione di chi rifiuta il ruolo di traditore e conosce bene la graticola giudiziaria

Ecco, dopo una vita al servizio dello Stato, penso che l’ex capo della polizia non avesse voglia di trascorrere gli anni che gli restavano sulla graticola giudiziaria. Sapeva bene, per conoscenza diretta, che cosa si rischia quando si finisce nel mirino delle Procure ed era consapevole di come, con intercettazioni durate due anni, si possa stritolare la reputazione di chiunque.

Settecentotrenta giorni incisi su un supporto elettronico sono un pezzo di vita che si possono strapazzare al microscopio tutte le volte che si vuole, per trarne qualsiasi conclusione, ma, soprattutto, per coinvolgere qualsiasi persona. Può darsi che mi sbagli, ma sparandosi in testa De Gennaro ha deciso di rifiutarsi di partecipare a un gioco atroce che aveva visto troppe volte applicato ad altri.

Sapeva ciò che può succedere e da servitore dello Stato ha deciso di ribellarsi, rifiutando di interpretare il ruolo del traditore che qualcuno aveva deciso di assegnargli. Arrivati quasi a 80 anni non soltanto si sono imparate molte cose, ma si è anche più fragili e stanchi, più indisponibili a recitare la parte del colpevole.