«Mio fratello è morto per un euro non dato a una persona che non doveva stare nel nostro Paese».

Sono parole della sorella di Santo Re, Debora, che è venuta a raccontarci, insieme alla sorella Eleonora, la tragedia di cui è stato vittima quest’uomo di 30 anni, una persona buona, un pasticciere che lascia al mondo la moglie e una bambina di pochi mesi, quattro. Il tutto è successo il 30 maggio del 2025. Era uscito dal bar dove lavorava sul Lungomare di Ognina, a Catania, quando, finito il suo turno, è andato verso la macchina per tornare a casa da sua moglie e da sua figlia.

Santo Re ucciso per un euro: nove coltellate davanti al bar

Lì ha trovato il suo assassino, Innocent Akhabue, che tutti chiamavano John Obama. Per un euro gli ha dato nove coltellate, due alle spalle e sette al torace, eppure Santo è riuscito a tornare al bar, ma aveva il petto distrutto dalle coltellate e la sorella, che lavorava insieme a lui in quel bar, lo ha accolto tra le sue braccia provando a fermare il sangue con le mani, ma non ce l’ha fatta. La stessa sorella si è espressa così: «E la cosa che fa più male è che noi quell’uomo lo abbiamo sempre aiutato.

Santo più di tutti: gli portava da mangiare, gli aveva regalato i vestiti. I clienti del bar ci avevano avvisato più volte che era pericoloso, ma noi pensavamo che esagerassero e lo difendevamo». In queste frasi si affrontano l’incarnazione del bene e quella del male, ma nel secondo caso il male non è solo questo parcheggiatore abusivo dello Zimbabwe, ma anche lo Stato che ha peccato di omissione perché quel signore, senza permesso di soggiorno, non doveva essere lì. Santo sarebbe ancora vivo, la piccolina avrebbe un papà, la moglie avrebbe il marito accanto a lei.

Sette decreti di espulsione mai eseguiti dal 2007

Ho avuto l’onore di ospitare giovedì sera nella mia trasmissione le sorelle Eleonora e Debora, che si è fatta portavoce di ambedue e di tutta la famiglia, e nello stesso giorno questo parcheggiatore abusivo è stato dichiarato pienamente capace di intendere e di volere.

Quell’omicida era lì da anni, faceva un mestiere che non doveva fare e che gli si sarebbe dovuto impedire di continuare a fare, il parcheggiatore abusivo. Come se non bastasse, nel 2019 aveva già picchiato due vigili ed era stato arrestato. Il questore gli aveva impedito di stare in quella zona, ma evidentemente continuava a starci, se ne fregava altamente e nessuno si preoccupava di allontanarlo. Dal 2007 aveva ricevuto sette decreti di espulsione e non ne è stato eseguito nemmeno uno.

La vedova e la bambina lasciate senza sostegno

Ho parlato con due donne distrutte, che mi hanno raccontato del dolore della moglie, che è rimasta senza alcuna fonte di reddito pur avendo da tirare su questa bambina che ormai ha poco più di un anno. Sole. Letteralmente abbandonate da tutte le istituzioni. Una mamma che deve continuare a sorridere alla sua bambina quando ella sorride a lei, come è proprio dei bambini che in quel sorriso sono belli più di un fiore che fiorisce.

Per la madre sicuramente quel sorriso sarà una fonte di gioia, ma quello stesso sorriso, al quale deve rispondere trattenendo le lacrime, rappresenta una pena ingiusta in quanto immeritata. Quella madre è costretta a vedere una vita, quella della bambina, che si sta aprendo al mondo, che guarda con gli occhi meravigliosi e meravigliati ciò che la circonda, che cerca l’abbraccio della madre perché per lei la madre ancora rappresenta il suo microcosmo, esattamente come quando era nel suo grembo.

Nei primi mesi, nel primo anno, la mamma rimane grembo e avrebbe diritto a essere un grembo sereno, in modo da trasmettere alla figlia tutto ciò che deve senza essere gravata da un peso enorme del quale non ha alcuna responsabilità.

L’appello alle istituzioni: un aiuto economico e psicologico

Ho chiesto esplicitamente alle due sorelle di Santo se le istituzioni, a qualsiasi livello, si fossero fatte vive per aiutare questa mamma e questa bambina, che hanno un diritto assoluto e certo di essere messe in condizioni di avere tutto ciò che serve perché a loro sia assicurata una vita degna di questo nome. Non è in discussione questo diritto. È in grave discussione chi non si sta preoccupando di fare tutto ciò che è dovuto perché questo diritto sia esercitato sia dalla giovane mamma che dalla bambina di poco più di un anno.

«Lo Stato è mancato prima e manca ora»

Questa vicenda è indegna di uno Stato civile, di uno Stato che non si impegna e non è presente in una delle sue funzioni principali, garantire e tutelare i diritti fondamentali e inviolabili delle persone, soprattutto in stato di difficoltà. Santo è stato ucciso perché lo Stato non ha fatto il proprio dovere eseguendo i decreti di espulsione, ben sette, a partire dal 2007. Diciott’anni lasciati passare nella illegalità a quell’uomo fino alla conclusione tragica di questa vicenda.

L’appello ai politici e alle amministrazioni locali

Lo Stato è mancato prima e manca ora. Lo Stato non ha fatto prima e non fa ora. Avevo in studio due politici e ho chiesto loro di farsi portavoce dell’ingiustizia atroce inflitta a questa donna e alla sua piccola bambina, che quando sarà donna saprà di non avere il padre per colpa dello Stato, che non ha fermato quella mano assassina espellendo un uomo che, tra l’altro, da molti è stato descritto come violento. Confido che facciano qualcosa.

Ma mi chiedo: il comune di Catania, la regione Sicilia, non hanno uno strumento a disposizione per aiutare questa mamma e sua figlia? Non hanno quel pugno di quattrini che possano assicurare a questa famiglia, perché di famiglia si tratta, un reddito, un aiuto psicologico, un aiuto amministrativo per sbrigare eventuali pratiche? Mi appello al dovere pubblico delle istituzioni affinché siano rispettati i diritti di questa mamma e di questa bambina e non al sentimento di giustizia.

Non mi rivolgo al cuore dei rappresentanti istituzionali, mi rivolgo ai loro doveri istituzionali inderogabili e non aggirabili. Poi spero che la loro coscienza si faccia viva e che questi signori diano spazio al suo richiamo a comportarsi in modo moralmente adeguato. Ai funerali Debora, la sorella, ha chiesto scusa a Santo perché la famiglia non è riuscita a proteggerlo. Capisco e apprezzo dal punto di vista umano queste scuse della sorella, ma non è lei che deve scusarsi con Santo, sono tutte le istituzioni che devono scusarsi con Santo, con le sorelle e la sua famiglia di origine e, soprattutto, con la madre della bambina, la moglie e la figlia di questo uomo buono di 30 anni. Le sorelle hanno chiamato in causa nel processo il ministero dell’Interno, ma è stato loro detto che non è possibile.

La richiesta di un risarcimento per la famiglia di Santo Re

Ma possibile mai che l’attenzione alle vittime sia sempre in fondo alla scala? Ma è possibile che nessuno senta il dovere, anzi, abbia sentito in questo anno il dovere di un equilibrio, di una compensazione, di una giustizia riparatrice, di una giustizia compensativa che, non potendo ridare a questa famiglia il padre, almeno dia a chi rimane ciò che gli è dovuto in modo assoluto? Non c’è cifra in termini monetari che possa compensare il danno inflitto a questa famiglia.

Visto che l’assassino non potrà risarcire di un euro, la stessa cifra per la quale ha ammazzato Santo Re, siamo forse lontani dal vero sostenendo che quel risarcimento dovrebbe essere adeguato ed erogato dallo Stato? Noi crediamo di no. Se continueranno a non muoversi le coscienze si muova almeno il diritto. Se non sarà una spinta morale a causare questo giusto risarcimento sia almeno il senso delle istituzioni e del diritto a prendere il suo posto.