Gino Cecchettin ci ha abituato da tempo alle critiche contro il patriarcato. Questa volta però è il patriarcato ad attaccare lui. Non il patriarcato di cui le femministe amano discutere bensì il patriarcato di Venezia, nella persona del suo più alto rappresentante ovvero monsignor Francesco Moraglia.

L’altro giorno l’alto prelato ha partecipato all’inaugurazione dell’anno accademico della Facoltà Teologica del Triveneto, della quale è gran cancelliere, ed è stato piuttosto loquace. Non che sia la prima volta. Il fatto, però, è che solitamente siamo abituati alle intemerate del patriarca contro coloro che criticano l’accoglienza e vogliono fermare l’immigrazione. Insomma, è consueto trovarlo adagiato su posizioni politicamente corrette. E infatti anche in questa occasione ha collezionato uscite ondeggianti tra il populismo sinistrorso e il progressismo puro. Ha bastonato i politici, ha insistito sui temi del lavoro e ha dichiarato che «è bene scendere in piazza quando lo si ritiene doveroso, ma quando la protesta diventa violenza si passa dalla parte del torto». Poi, però, Moraglia ha deviato da un copione che pareva già scritto e ha toccato un paio di temi urticanti.

Il siluro al sistema della giustizia

Tanto per cominciare, ha tirato un bel siluro al sistema della giustizia italica. Ha preso lo spunto dal caso di Monica Busetto, la donna rimasta ingiustamente in carcere per 13 anni, accusata di un omicidio che non aveva commesso. Vicenda di mala giustizia clamorosa, ma non isolata. «Mi pare che questi casi si stiano moltiplicando», ha detto il patriarca. «Lo dico con rispetto per le persone coinvolte. Il tormentone di Garlasco, il caso Busetto e altre vicende che risalgono agli anni Novanta per cui oggi vengono indagati soggetti che rappresentavano lo Stato pongono una domanda grossa sulla situazione della giustizia in Italia. Di fronte a sentenze definitive che vengono rimesse in discussione, i cittadini si trovano in difficoltà».

Garlasco, i sospetti depistaggi sulla strage di via D’Amelio, la Busetto: il vescovo non si è risparmiato. Sulla donna ingiustamente incarcerata ha insistito particolarmente: «Non c’è cifra economica, non c’è risarcimento che possa minimamente sanare i 13 anni trascorsi in carcere. Si vive una volta sola. La legalità è importante, ma le leggi devono essere giuste. Perché se una legge non è giusta non corrisponde all’interesse della persona».

Dice: ma che c’entra Gino Cecchettin? Beh, Moraglia si è riservato un paio di bordate anche per lui. E di quelle pesanti. Prima ha parlato della cosiddetta tv del dolore: «L’informazione è una delle componenti fondamentali di una democrazia, ma non mi piace quando diventa intrattenimento, quando si va a ricamare, a fare ad esempio una fiction sulla realtà, senza pensare che si sta parlando di familiari di donne uccise, di madri e padri di ragazze finite male per violenza maschile».

Udite queste parole, era impossibile non pensare all’omicidio di Giulia Cecchettin, ma soprattutto alla figura del padre Gino, molto presente in televisione e sui giornali (oltre che nelle scuole e in altre sedi), attualmente impegnato a promuovere il film Se domani non torno, dedicato proprio alla storia sua e di sua figlia. Ecco, a quanto pare Moraglia non gradisce molto il suo presenzialismo. «A volte mi chiedo se una certa voglia di apparire abbia superato la manifestazione del dolore», ha detto. «E mi do questa risposta. Certe volte è una legittima difesa di fronte ad un’onda da cui si sta per essere investiti, un tentativo di controbattere all’onda mediatica. A volte ci sono invece familiari che si concedono e poi si fanno le fiction. E un conto sono le fiction storiche, quando ormai tutto è passato. Altro conto è quando le fiction trattano di soggetti ancora in vita. E allora mi faccio tante domande. Anche perché può darsi che certe interviste non vengano date gratuitamente».

Le critiche alla fiction e alle interviste

Non ci è andato leggero, il monsignore. Anzi, si può dire a ragion veduta che abbia scelto di usare il maglio. Le sue dichiarazioni sono particolarmente sorprendenti – e toccano la carne viva con singolare nettezza – proprio perché non arrivano da qualcuno all’apparenza ideologicamente ostile al messaggio antipatriarcale di Cecchettin. A ben vedere, il vescovo veneziano si era esposto sulla morte della povera Giulia, parlandone con sentita gravità a poca distanza dal delitto: «Se non rispetto una persona non la amo. La libertà non è un assoluto (e qui quanti cattivi maestri ci sono!): io sono libero se considero la libertà altrui una linea invalicabile», disse Moraglia, facendo capire con estrema chiarezza quanto gli stesse a cuore la questione della violenza contro le donne.

A quanto pare, però, il modo in cui Gino Cecchettin ha scelto di combattere questa violenza non va a genio al prelato. Il quale non solo ha criticato l’esposizione mediatica del padre addolorato, ma ha pure contestato la scelta di girare film su storie ancora molto vicine nel tempo. Ciliegina al curaro, l’insinuazione sulle interviste a pagamento, chissà se generica o di nuovo riferita a papà Gino: in ogni caso, una goccia densa di ferocia. Chissà se il destinatario la prenderà come uno stimolo a cambiare registro. Per ora non sembra: Cecchettin continua ad andare in tv e a partecipare a incontri pubblici. Il 25 novembre il «suo» film sarà proiettato alla Camera, lui presente. Supponiamo che in quel contesto si parlerà anche di patriarcato: non quello di Venezia.