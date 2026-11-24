Ricapitolando: patrimoniale, canne libere, antifascismo, pace nel mondo e naturalmente educazione affettiva. Mentre continua serrata la trattativa dei tavoli programmatici per l’alleanza di centro sinistra, si aggiunge un altro pilastro fondamentale al programma del campo largo. Pd, M5s, Avs, Italia Viva e +Europa, presentano il movimento unitario su educazione affettiva e libero consenso e attuale. L’occasione è la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un’opportunità (incredibile) per questa sinistra di presentare una mozione unitaria.

Nel testo si chiede di «completare la riforma della violenza sessuale, introducendo nel codice penale il principio del consenso libero e attuale». Il tema aveva creato grande dibattito in Parlamento soprattutto per quanto riguarda il significato preciso di «consenso libero e attuale», una definizione che per molti rischiava di invertire l’onere della prova. Come se non bastasse nel testo si ripropone l’educazione affettiva come «strutturale nelle scuole, con risorse adeguate e personale qualificato». Cosa si intenda per «educazione affettiva», per «personale qualificato» e soprattutto cosa verrebbe insegnato, resta un mistero, una definizione volutamente vaga in cui potenzialmente si potrebbe infilare qualsiasi argomento, persino il gender. La proposta è quella di «istituire percorsi obbligatori e permanenti di formazione specialistica per forze dell’ordine, magistrati, operatori sanitari, personale scolastico e della pubblica amministrazione». Insomma, il tutto per questa coalizione dovrebbe divenire obbligatorio. Piaccia o meno.

Educazione affettiva, il terreno comune del campo largo

Sul piano ideologico per questa sinistra è facile trovare la quadra, restano da sciogliere i nodi sui temi più rilevanti. La linea di politica estera (Kiev), che continua a dividersi tra pro-atlantisti e anti-atlantisti e la politica fiscale. Non questioni di poco conto quindi. Visioni opposte su entrambi i temi per le quali si intende o si pretende, di trovare una sintesi entro fine novembre.

Patrimoniale, le divisioni tra gli alleati

Più tasse o meno tasse? Le sensibilità sono molte diverse: da Ernesto Maria Ruffini che vorrebbe meno pressione fiscale a Nicola Fratoianni che chiede una patrimoniale per chi possiede da 5,4 milioni in su. Poi c’è la segretaria del Partito democratico che propone un 2% a chi sta sopra i 100 milioni. Il segretario della Cgil Maurizio Landini concorre alle proposte come fosse un alleato politico, quale ha dimostrato di essere fin qui. La sua idea è quella di tassare chi detiene dai 2 milioni di euro in su. Per lui sarebbero «super ricchi». Un bel caos di modelli che si scontrano con un alleato che non vorrebbe sentir parlare di patrimoniali: Giuseppe Conte.

Il leader pentastellato si dice in disaccordo, ma rispetto a qualche settimana fa ora ha aperto alla possibilità di «parlarne» incalzato quotidianamente dai leader di Avs Fratoianni e Angelo Bonelli. A sollecitarlo, non solo gli alleati, ma alcuni big del suo partito, come Chiara Appendino che da mesi chiede l’introduzione di una tassa sui super ricchi. L’ex sindaco di Torino è considerata l’espressione di una base del partito che resta legata al primo movimento. Questo impone al presidente dei cinque stelle una riflessione: cedere ad una patrimoniale significherebbe assecondare una corrente di partito opposta alla sua? Probabilmente sì. Per questo Conte stretto in un angolo cieco ha solo un modo per uscirne: accettare una patrimoniale chiamata in modo diverso. E se così fosse c’è il compagno Bonelli a prestare soccorso. Sua la proposta di rinominarla «contributo di solidarietà». Ad ogni modo oggi ci sarà l’ultimo giro di tavolo in vista della chiusura del programma. Ci si vedrà alle 16 in presenza per tentare di sciogliere anche il nodo Ucraina, il rischio concreto è che non si risolva nulla, le posizioni appaiono cristallizzate, domani la palla passerà ai leader.