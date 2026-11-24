«Mi ha chiamato Musk, mi ha detto per la tua campagna elettorale avrei 1 miliardo… Gli ho risposto ma stai scherzando e cosa ci faccio con un miliardo, sai quanto costa?». A Grillo, come spesso capita, piace giocare d’anticipo. E così domenica sera nella comparsata in tv da Fabio Fazio, quasi rammaricato per la mancata domanda del conduttore, ci ha pensato lui a buttarla in caciara sul legame per interposta persona che da mesi agita la politica di casa nostra.

I contatti tra Grillo e l’uomo di Musk

Anche perché i contatti tra il fondatore del Movimento Cinque stelle e l’interlocutore italiano del tycoon Usa, Andrea Stroppa, continuano. Secondo quanto risulta alla Verità il dialogo tra i due non si è mai interrotto anche se l’ultimo (e anche unico) incontro ufficiale risale al 29 settembre, al pranzo di circa 2 ore all’Hotel Forum, a Roma. E Stroppa potrebbe avere un ruolo importante nella nuova «cosa» dell’ipotetico ticket Grillo-Di Battista.

Per capire cosa bolle in pentola e cosa potrebbe succedere se a gennaio i giudici dovessero restituire il simbolo M5s al comico ligure, bisogna rifugiarsi nei dettagli.

Che in alcuni casi sono molto chiari ed evidenti. Stuzzicato dagli intervistatori sulla liaison con Grillo (Stroppa è stato ospite di Pulp Podcast con Fedez e Mr. Marra), l’uomo di Musk prima l’ha messa sull’amarcord e su quanto fosse stato colpito dai Cinque Stelle delle origini e poi è andato al punto. «Devo dire che lui è un grillo perché salta da tutte le parti e mentre salta dice cose molto interessanti.

Trovo affascinante che sul tema dell’ambiente, del mondo del lavoro e dell’intelligenza artificiale – che secondo me sono collegati – provi a far ragionare e a suscitare dibattito». Un piccolo peana che chiamava spontanea la domanda sul futuro: «Certo», ha evidenziato Fedez, «ma adesso cosa state facendo?». Ecco, sul più bello l’informatico ex hacker di Anonymous si è schermito dietro a un mezzo ghigno e a una risposta neutra: «Io non faccio niente, devo stare concentrato sul mio lavoro».

Le idee comuni su IA, Stato e reddito universale

La verità è che dietro all’encomio c’è una visione della società che ha tante similitudini. C’è l’idea che l’intelligenza artificiale possa snellire lo Stato e tagliare gli sprechi pubblici, che suona tanto di Doge (il Dipartimento per l’efficienza governativa guidato da Musk senza i successi sperati) e con una certa idea di Cosa Pubblica della Lega.

E c’è l’idea che l’intelligenza artificiale se usata nel modo giusto e a fin di bene possa aumentare la produttività delle imprese e quindi liberare ulteriori risorse. La convinzione, questa sì molto grillina e sposata sia da Stroppa che da Musk, che tutto ciò possa liberare risorse e garantire un Reddito universale per dare dignità a quelli che entrambi hanno definito come «cittadini invisibili».

Salvini, Tesla e l’elogio dell’auto autonoma

A molti non è sfuggito che negli scorsi giorni il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, abbia dato il via libera all’omologazione del sistema di guida assistita della Tesla in Italia. In anticipo rispetto al processo comunitario. Musk ha ringraziato pubblicamente il leader della Lega. E Grillo da Fazio si è lanciato in un elogio senza se e senza ma dell’auto autonoma.

«L’auto senza guidatore», ha spiegato con la solita enfasi da santone rivelatore delle sorti del mondo, «è la rivoluzione sociale rispetto alla proprietà dell’automobile. Non sei costretto a comprare una vettura che il più delle volte marcisce ferma, non c’è più la necessità dei posteggi, ti riprendi il territorio e il tuo spazio vitale. Con la guida autonoma avremo il 90% degli incidenti in meno, 3.000 morti e 250.000 incidenti gravi evitati. Ma ci vorranno anni perché entri nelle teste delle persone. L’auto a guida autonoma rappresenta quello che era l’ascensore un po’ di anni fa».

L’ipotesi di un ticket Grillo-Di Battista

Per chi non ama credere nelle coincidenza ci sono indizi a sufficienza per rivedere germogli di una riedizione del programma del governo giallo-verde del 2018. Stiamo volando con la fantasia? Possibile. Intanto i sondaggisti si scatenano sull’ipotesi di una ticket Grillo–Di Battista in campo alle prossime politiche. Un po’ tutti lo quotano tra il 3 e il 5% con delle variabili significative.

Secondo Antonio Noto con Di Battista in campo è difficile pensare che la nuova formazione non tolga voti al campo largo mettendo a rischio il raggiungimento del premio di maggioranza: «Ottenere un 3% è importante, perché supererebbe la soglia di sbarramento e avrebbe rappresentanza parlamentare», spiega , «ma i numeri cambiano in base a chi sarà il candidato a premier tra Conte e Schlein, cambiando anche i voti che ruberebbe al Movimento 5 stelle», spiega Noto. Se a vincere le primarie fosse l’ex premier, infatti, «arriverebbe al 3%», se fosse invece la segretaria del Pd «la quota salirebbe al 5%, perché andrebbero a confluire su Di Battista tutti i voti dei pentastellati delusi».

Ancora più esplicito Fabrizio Masia dell’istituto Emg: «Di Battista», spiega, «potrebbe levare al centrosinistra anche un 3-4% di elettori, risultando determinante per la sua non competitività». Quanto alla presenza di Grillo come “padre tutelare”, per il sondaggista le carte in tavola non sembrano cambiare di molto, «sicuramente non avrebbe un effetto negativo».