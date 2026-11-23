«Se il giudice di Genova dirà che il Movimento 5 stelle è mio me lo prendo e lo darò in uso ai minori di 25 anni. Io non faccio cose per rubare voti al campo largo, ma per dare spazio ai minori di 25 anni». In una delle poche frasi comprensibili dello show da avanspettacolo su La Nove, Beppe Grillo lancia l’ultima minaccia a Giuseppe Conte.

Poi nella foresta di chiacchiere surreali arriva un’ammissione triste: «Mi sono impoverito per voi, brutti disgraziati!». Infine, abbraccia commosso due suoi vecchi ragazzi che definisce amici d’infanzia. «Se Alessandro Di Battista fa un partito gli do volentieri una mano anche domani mattina. Ma il più bravo di tutti era Luigi Di Maio, adesso non so dove vive, forse dentro un barile di petrolio».

Il nonno dell’algoritmo non ha voglia di litigare, a 78 anni preferisce fare il comico (un po’ bollito). Tre anni fa aveva chiuso con la tv proprio nel tinello premium di Fabio Fazio, ammettendo: «Ho peggiorato questo Paese». Tre anni dopo riappare qui per completare l’opera, concedendo al fratacchione cattodem l’onore del secondo posto.

Per la rentrèe ufficiale gli ha preferito Fedez, il ritorno dello Jedi in politica è coinciso con l’ospitata streaming di due mesi fa, a conferma che il mondo è cambiato e che il sistema mediatico mainstream arriva dopo. C’è un Grillo che aleggia sul campo largo, problema ulteriore per la coalizione progressista già poco coesa.

Conte diventato il «Reverendo Jones» e «l’uomo che sussurra ai cavilli»

Lui conferma i giudizi feroci su Giuseppe Conte, definito «Reverendo Jones» per la sua capacità di attrarre anche un certo elettorato da sacrestia. Il suo ex luogotenente gli ha sfilato il Movimento con abilità suprema, dopo una consultazione online non priva di polemiche e Grillo se l’è legata al dito.

Ora lo chiama «l’uomo che sussurrava ai cavilli» (fra loro è ancora in ballo la proprietà del simbolo), sogna di scalzarlo grazie a un ipotetico partito con Di Battista punta di diamante e un programma che è tutto un programma: gggiovani da convincere con concessioni fantasmagoriche come il reddito di divananza e gli sconti sui voli low cost, e Intelligenza artificiale che lavori per tutti, soprattutto per chi ha problemi con quella naturale.

C’è da fidarsi dell’«Elevato» che le ha sbagliate tutte?

Grillo ha fatto le prove di tutto ciò negli anni scorsi, ottenendo per un certo tempo 300.000 euro al mese dal partito per fare «il Garante», vale a dire niente. Se non gettare veleno sulla sua creatura. Fino a quando Conte s’è stufato e lo ha licenziato per giusta causa. Ora «l’Elevato» torna in campo, vuole terremotare il centrosinistra e portare a casa anche il voto di qualche indeciso a destra. Domanda obbligatoria: c’è da fidarsi?

Dopo la stagione del Vaffa le ha sbagliate tutte accasandosi a sinistra, sotto l’ombrello dell’establishment, dopo avere detto che la politica degli apparati era finita. È perfino riuscito a far votare la fiducia a Mario Draghi, definendolo «un banchiere con un cuore» e dimenticandosi di averlo bollato come «sanguisuga dei poteri forti» fino al giorno prima.

Grillo filosofeggia su democrazia e IA e si prepara a tornare

E allora? Allora mentre Fazio fa finta di ridere, Grillo fa finta di filosofeggiare. «Sono l’unico che può cambiare questo Paese, la democrazia è finita e sbaglia, l’algoritmo no. Io sono per l’anocrazia, una sintesi fra democrazia e autocrazia. Per gestirla ci vuole un proctologo più l’Intelligenza artificiale. Quest’ultima è vincente perché è predittiva e quando saremo sette miliardi a usarla, saprà esattamente prima quello che facciamo. Ma voi di tutto questo non capite niente, solo gli Elevati possono capire la realtà».

E Conte dove lo mettiamo? «Non lo so, lui è indeterminato come un elettrone di Heisenberg, cambia nello spazio e nel tempo». E di sicuro verrebbe sparato nello spazio più lontano. Siamo agli sgoccioli, la serata delle battute si è mescolata a quella delle promesse. Come politico Grillo è pronto a fare nuovi danni, come comico farebbe fatica a ottenere un contratto a Zelig. Possiamo dire che il papà del Vaffa è tornato? «Ennesimo errore, io non sono mai andato via».