Sapete chi pagherà il nuovo reddito di cittadinanza nello sciaguratissimo caso in cui il campo largo vincesse le prossime elezioni? I morti. Non è una battuta. È la proposta dei deputati del Pd, a cominciare da quel Marco Furfaro che della segretaria Elly Schlein è uno dei principali collaboratori.

La prova che il reddito minimo garantito, nome coniato dalla sinistra per tenere a battesimo il nuovo sussidio a favore di chi non lavora, sarà sovvenzionato nel modo che vi ho descritto è contenuta in un emendamento alla legge di Bilancio per il 2027. In cui si spiega che la misura sarà finanziata mediante l’imposta sulle successioni e le donazioni. In pratica, il caro estinto pagherà con il proprio patrimonio, cioè con ciò che ha messo da parte nell’arco di una vita per trasmetterlo alla propriafamiglia.

I soldi lasciati in eredità, se vincesse la sinistra, servirebbero a mantenere dei giovanotti in età da lavoro che non lavorano, nonostante che gli imprenditori dichiarino ogni mese di aver bisogno di manodopera e per questo sollecitino un decreto flussi, cioè più immigrati.

E cominciamo proprio da qui, dagli ultimi numeri diffusi da Unioncamere, riguardo ai posti di lavoro che non vengono coperti. Secondo lo studio elaborato su dati del ministero del Lavoro, a novembre, su 452.000 assunzioni programmate, 200.000 non ci saranno, perché non si trovano lavoratori pronti a farsi assumere.

Il precedente dello scorso mese

A ottobre era successa la stessa cosa: le richieste avanzate dalle imprese erano 539.000, ma alla fine ne sono state soddisfatte poco più del 56%, vale a dire che quasi 240.000 posti non sono stati coperti. Quando si chiede a dei giovani disoccupati che reclamano il reddito di cittadinanza perché non accettano questi lavori, le risposte sono sempre le stesse: troppo faticosi, troppo lontani, troppo mal remunerati.

L’ultima che ho sentito, l’altra sera in tv, è che queste occupazioni non sarebbero dignitose, mentre incassare un sussidio e lavorare in nero evidentemente sì. «Così sono più libero», ha detto un giovanotto nello studio di Dritto e rovescio.

Dunque, per andare incontro ai «bisogni» di costoro, Furfaro e compagni, ovvero Ilenia Malavasi, Gian Antonio Girelli, Paolo Ciani e Rosanna Filippin, hanno proposto un emendamento alla legge di Bilancio per introdurre, a decorrere dal primo gennaio 2027, un reddito minimo garantito finanziato mediante l’imposta sulle successioni e le donazioni.

Il sussidio sarebbe cumulabile con i redditi da lavoro dipendente e autonomo e verrebbe alimentato da un apposito fondo, dotato di 4 miliardi nel 2027, di 4 e mezzo nell’anno successivo e di 5 miliardi nel 2029. Ovviamente si tratta di fondi largamente insufficienti, perché il reddito di cittadinanza, nei quattro anni e mezzo in cui è rimasto in vigore, è costato alle casse dello Stato 34,5 miliardi, ovvero oltre 7,6 miliardi l’anno.

Tuttavia, il punto non sono le coperture della misura, ma dove si prenderanno quei 4 o 5 miliardi indicati nell’emendamento dai parlamentari del Pd.

Il cortocircuito della sinistra sulle tasse

Per capirlo bisogna arrivare all’articolo 9 della proposta, là dove si propone di sostituire le parole «4 per cento» con «20 per cento», le parole «6 per cento» con «30 per cento» e le parole «8 per cento» con «40 per cento». Quei numerini sono le aliquote che il Fisco incasserebbe sull’eredità lasciata dal defunto ai propri familiari. In pratica, moglie e figli, invece del 4%, pagherebbero il 20, i fratelli il 30, e tutti gli altri eredi non in linea retta si vedrebbero sottrarre il 40. In pratica, un esproprio proletario.

Tanto per essere chiari, l’attuale sistema, che tassa con aliquote progressive dal 4 all’8% e con una franchigia di 1 milione di euro, non fu introdotto da un pericoloso liberista come Silvio Berlusconi ma da Romano Prodi e in precedenza, cioè prima che il Cavaliere abolisse l’imposta, analoghi scaglioni erano stati introdotti da Giuliano Amato, altro noto esponente di sinistra.

Ma Furfaro e compagni sono evidentemente assai più estremisti dei progressisti che li hanno preceduti e dunque vogliono svuotare le tasche ai parenti dei defunti. Così come intendono fare piazza pulita nei portafogli di chiunque abbia un reddito men che da canna del gas. La chiamano redistribuzione, ma in realtà sarebbe più corretto chiamarla appropriazione indebita, perché fatta a danno di chi le tasse le ha già pagate e quel che ha guadagnato vuole lasciarlo a moglie e figli e non a dei nullafacenti.