«Sulla patrimoniale troveremo un accordo». Ci crede, o fa finta di crederci, solo Nicola Fratoianni. Il leader di Avs è convinto che «potremmo tornare a fare passi avanti, è semplicemente successo che il testo su cui si stava costruendo la mediazione l’altro ieri sera il giorno dopo è stato sostanzialmente più che smontato, ne è stato presentato uno completamente diverso, dai delegati del M5s».

Una dichiarazione che sostanzialmente significa che sul fisco i tavoli del programma sono ripartiti da zero. I giorni passano, ne mancano solo tre alla data di scadenza autoimposta dal centrosinistra per la consegna del programma, ma a parte antifascismo e pace nel mondo, non pare si siano messi d’accordo su molto altro.

Fisco, Schlein e Conte cercano una sintesi: restano i nodi su ricchezza e tassazione

Ieri pomeriggio una nuova riunione del tavolo del centrosinistra sul fisco dove sembra che il clima fosse più sereno del giorno precedente quando è deflagrato lo scontro in particolare tra M5s e Avs. Insomma sono tutti più tranquilli, ma anche oggi l’accordo si trova domani.

E non si fa per dire perché oggi non sarebbe convocato alcuna riunione almeno su questo tema: ci si rivedrà sabato. Avs sembra essere disposta a cedere qualcosa pur di inserirla in programma perché Fratoianni sottolinea: «Noi lo abbiamo detto molte volte che non vogliamo mettere delle linee rosse e abbiamo sempre detto che il punto più che l’articolazione tecnica riguarda l’obiettivo di fondo. Mi pare che anche il M5S sia convinto che bisogna intervenire sulle grandissime ricchezze per finanziare le politiche che abbiamo in testa».

«I tavoli tematici stanno lavorando e hanno fatto approfondimenti molto utili per il lavoro del tavolo politico che adesso dovrà lavorare a fare sintesi anche a sciogliere le ultime cose», ha assicurato la segretaria del Pd Elly Schlein. E a chi le sottolinea i nodi del fisco, lei ribatte: «Il tavolo politico lavorerà per scioglierli».

Conte frena sulle tasse e rilancia l’economia: «Sostenere il sistema produttivo»

«Sul tipo di strumento stiamo discutendo, ma sono assolutamente convinto che troveremo una sintesi al di là di tante ricostruzioni anche confuse che ho visto oggi sui giornali» commenta il pentastellato Giuseppe Conte che però, così come gli altri leader, sta ancora affidando la trattativa agli sherpa, segno che si è ancora molto indietro.

«Non drammatizzerei affatto, ci sono delle discussioni però mi sembra che alcuni punti fermi iniziano a venir fuori: dobbiamo assolutamente alleggerire la tassazione perché oggi il reddito da lavoro è tassato tantissimo, il ceto medio si è fortemente impoverito e dobbiamo nello stesso tempo anche evitare che ci sia un appesantimento delle tasse su quella che è l’economia reale, cioè su coloro che fanno impresa e danno lavoro ai cittadini».

E poi: «Dobbiamo far crescere l’Italia che adesso è prossima allo zero dobbiamo sostenere il sistema produttivo perché abbiamo un paese quasi deindustrializzato. Su questi punti ci siamo», aggiunge, elencando una serie di punti più liberali che di sinistra.

E mentre prosegue la faticosa trattativa sul fisco, anche su Kiev le posizioni restano distanti. L’impressione è che il Movimento 5 stelle voglia stressare gli alleati per portarli a far decidere gli elettori delle primarie, primarie che invece il Pd non dà l’idea di voler fare.

Sondaggio Noto, Conte leader vale più di Schlein: M5s al 15,2% contro l’11%

Intanto un nuovo sondaggio di Noto commissionato da Porta a Porta evidenzia come la coalizione di cintrosinistra andrebbe meglio con Conte leader piuttosto che con la segretaria Elly Schlein, avvalorando così la tesi di chi sostiene che la base grillina senza il suo leader se ne andrebbe in parte a spasso.

Il Movimento 5 stelle si attesterebbe al 15,2% con Conte alla guida del campo largo e scenderebbe all’11% (-4,2%) se fosse leader Schlein. In generale, il centrodestra è al 45,9% con Conte e al 45,5% con Schlein, mentre il campo largo sarebbe al 43,9% con Conte leader e al 43,4% con Schlein. La stima dell’affluenza è al 63% con Conte e al 61% con Schlein.