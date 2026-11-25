Lo sciopero generale proclamato dalla Cgil venerdì scorso è stato, da un punto di vista meramente sindacale, l’ennesima mobilitazione vana e inutile. Ogni sindacalista che abbia un po’ di sale in zucca, infatti, dovrebbe sapere che abusare dello strumento dello sciopero generale rischia di distruggerne l’efficacia e banalizzarne la funzione: questo è esattamente il risultato ottenuto da Maurizio Landini.

Sarà un caso che dal 2019 – anno del suo approdo alla segreteria generale Cgil – al 2022 Landini abbia proclamato un solo sciopero generale, nel 2021, mentre dall’insediamento del governo Meloni – ottobre 2022 – ne ha proclamati ben cinque? E sarà ancora una coincidenza che, volgendo lo sguardo ancora più indietro, vediamo che dal 2014 al 2021 la Cgil non ha mai proclamato uno sciopero generale?

È ormai acclarato che questa smania per lo sciopero ha un chiarissimo intento politico ed elettorale: serve a fare quello che alla sinistra non riesce – e per la verità neppure più alla Cgil – ovvero mobilitare e utilizzare le piazze.

Il banalissimo piano politico del sindacato

Ma è altrettanto evidente che questa sorta di «ginnastica annuale» contro l’esecutivo di centrodestra si traduce sul piano politico in un banalissimo quanto deprimente nulla di fatto: è una non idea, un’azione elettorale che non regala spunti energici nemmeno al cosiddetto «campo largo», considerato che avviene proprio nei giorni in cui il tavolo da cui dovrebbe uscire il programma stenta a decollare, bloccato dai veti e dai controveti su temi delicati come la patrimoniale o la politica estera.

Resta il dato impietoso della sfiducia nel più grande sindacato italiano, che la piazza di venerdì scorso ha fotografato in maniera precisa, restituendo alla Cgil due sconfitte.

Le sconfitte della Cgil

La prima dalla piazza stessa: furbescamente Landini aveva indetto lo sciopero in contemporanea con lo «sciopero europeo» degli studenti, con l’obiettivo di intestarsi i numeri scesi in piazza e cercare una saldatura tra mondo del lavoro e movimento degli studenti. Pensava di replicare ciò che il sindacato realizzò davvero negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso: ma era appunto il secolo scorso.

In molte piazze gli studenti hanno respinto il tentativo di «padrinatura» gridando «Noi non siamo la Cgil, noi non siamo il campo largo», rivendicando con forza la loro piena autonomia. La seconda sconfitta riguarda il basso tasso di adesione allo sciopero nelle fabbriche: meno del 20%. Anche questo segno evidente della scollatura tra la Confederazione di Corso d’Italia e la realtà sociale, politica ed economica del nostro Paese.

Nulla di nuovo sotto il sole: della storia sindacale di Maurizio Landini ciò che ci ha sempre colpito è il suo silenzio in alcuni passaggi importanti: assordante mentre smantellavano la Fiat e la svendevano ai francesi; compartecipe mentre Verdi e progressisti votavano il Green deal e annientavano il settore dell’automotive; contraddittorio mentre la stessa Cgil firmava contratti collettivi nazionali a 4,60-5,30 euro l’ora, salvo poi salire sul palco o sedersi nei salotti televisivi chiedendo il salario minimo a 9 euro lordi l’ora – però solo dopo che si era insediato il governo di centrodestra.

I malumori nel sindacato e nel Pd

Le forzature e la strategia politica di Landini stanno però generando mugugni e perplessità interni alla sua stessa organizzazione. Alcune categorie nazionali e alcuni territori si stanno seriamente interrogando sulle conseguenze di questa deriva movimentista. La Cgil ha ormai imboccato la strada della decadenza proprio all’interno di quelle realtà in cui, in passato, aveva svolto un ruolo di egemonia partendo da una posizione di forza.

Si è trasformata per metà nella base movimentista della sinistra, e per metà in un trampolino personale per il suo segretario che, inizialmente proiettato verso una leadership barricadera della coalizione progressista, oggi punta al massimo a un seggio in Parlamento o – come nei corridoi si dice – persino alla carica di ministro del Lavoro.

E anche internamente al Partito democratico qualcuno ha cominciato a chiedersi quanto sia rischiosa la strada di assecondare Landini in questa sua strategia, e se non sia il caso che Elly Schlein eviti di continuare ad andare in piazza a braccetto con il segretario della Cgil. Volendo completare il quadro, a tutto ciò bisogna aggiungere la divisione ormai strutturale con Cisl e Uil, che certo non rappresenta un bene per i lavoratori.

Di fronte a questo quadro c’è solo da sperare, soprattutto per il bene del movimento sindacale, che Landini, invece di pronunciare frasi categoriche e apodittiche del tipo «Non ci fermeremo», comprenda bene dove sta conducendo la Confederazione e che, una volta assicuratosi il suo di futuro, finisca questo teatro che non serve né all’Italia né alla Cgil.