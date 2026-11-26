«La connessione tra Procure e informazione è stata ed è un elemento che ha avvelenato la vita del Paese. Trovo la comparsa di brandelli di intercettazioni, in questa come in altre vicende, indegna di un Paese civile». A dirlo non è stato un fedelissimo berlusconiano con il dente avvelenato nei riguardi dei giudici, bensì Massimo D’Alema, niente meno, commentando il suicidio di Gianni De Gennaro indagato a Caltanissetta. Una esplosione di iper garantismo che è persino condivisibile, ma che sicuramente colpisce per via del pulpito da cui promana. E non si tratta di una voce isolata.

Curiosamente, negli ultimi giorni un bel numero di illustri personalità afferenti al mondo progressista hanno preso la parola non solo per celebrare De Gennaro – il che è anche comprensibile – ma soprattutto per stigmatizzare la variante mafiologica del circuito mediatico giudiziario e per contestare certe scelte della commissione antimafia guidata da Chiara Colosimo di Fdi. La più virulenta, da questo punto di vista, è stata senza dubbio Rosy Bindi, che fu presidente dell’Antimafia dal 2013 al 2018. Parlando al Quotidiano nazionale, la Bindi ha dichiarato che «il suicidio di Gianni De Gennaro ha fatto saltare il teorema che la destra stava costruendo, utilizzando lo strumento della commissione Antimafia. Quello secondo il quale la strage Borsellino è nata e si è esaurita nel recinto stretto delle indagini su mafia e appalti. L’obiettivo a me sembra evidente: tenere fuori la pista nera, che pure ha attraversato quella stagione, e con essa la lettura più politica che si scorge dietro le stragi». Secondo la storica esponente della sinistra ci sarebbe addirittura «il rischio di costruire una verità strumentale a un teorema. E purtroppo io credo che l’attuale commissione Antimafia sia caduta in questa trappola, usando anche la Procura di Caltanissetta».

Bindi attacca la commissione Antimafia

Capito? I giudici verrebbero sfruttati o si farebbero sfruttare dalla politica allo scopo di imporre una verità artificiale. La commissione Antimafia, dice Bindi, «si è mossa con l’obiettivo di dimostrare che l’origine delle stragi vada cercata solo nelle inchieste su mafia e appalti. Nel tentativo di tenere fuori la pista nera che ha attraversato quelle stagioni. Il secondo obiettivo è quello di rimuovere il cambio del sistema politico italiano che è coinciso proprio con quegli eccidi. Dal pentapartito all’avvento del berlusconismo. Secondo me», conclude Rosy, «il suicidio di De Gennaro, col suo carico di misteri, rischia di segnare oggi il passaggio dalla Seconda a quella che alcuni vorrebbero Terza Repubblica. Nella legislatura che sta per concludersi si intravedono già alcuni pericolosi indizi». Tutto molto suggestivo. Notiamo però una non indifferente contraddizione. Anzi, a dirla tutta non la abbiamo notata noi, ma l’ha suggerita addirittura Antonio Di Pietro, il quale da giorni va ripetendo che con le indagini sulla trattativa Stato-mafia si è perso un sacco di tempo senza approdare a nulla. Che significa? Facile: che a costruire dei teoremi e a utilizzarli per restringere drammaticamente il campo della ricerca della verità sono stati, fino all’altro giorno, i tifosi della trattativa. Costoro sono stati smentiti dalle sentenze, ma intanto hanno orientato la discussione pubblica e le ricostruzioni storiche. E adesso, nonostante le smentite, puntano il dito su chi parla di mafia e appalti e gridano alla mistificazione.

La pista nera e le contraddizioni della sinistra

Bisogna, dice Bindi e con lei gridano molti altri, concentrarsi sulle piste nere. Cioè strade che lo stesso celebratissimo De Gennaro già nel 2012 aveva per lo meno sconsigliato di imboccare (e non pochi, non tutti di destra, la pensano allo stesso modo). E allora viene da chiedersi: ma è possibile che se la sinistra indica una via si debba seguire quella e solo quella altrimenti si viene accusati di malafede e corruzione? Ora il fronte progressista insiste che la destra voglia in qualche modo riscrivere la storia. Peccato che siano stati proprio i progressisti a scriverla finora, anche prendendo clamorose cantonate e trascinando innocenti nel fango. Ma se lo fanno loro, a quanto pare, è ammissibile.

Dalla commissione Covid a Mps, le altre polemiche

Questo ragionamento vale un po’ in ogni campo. Dicono le stesse cose, da sinistra, sulla commissione Covid. Parlano di teoremi politici, di plotoni di esecuzione, di volontà di riscrivere la storia. E lo fanno guarda caso proprio quando la commissione mette in luce gli interessi nemmeno troppo celati della sinistra e dei suoi alleati. Lo fanno, insomma, quando vengono sbugiardati e smascherati. O quando temono che emergano gli altarini.

Del resto chissà che accadrebbe se si approfondisse ad esempio il filone degli appalti nelle vicende mafiose: quali interessi verrebbero toccati? Quali sporchi segreti emergerebbero? Funziona ogni volta così. Si vuole indagare sulle banche con una commissione apposita? Beh, la sinistra strepita e grida al rischio democratico per fare in modo che la vicenda Monte Dei Paschi non venga debitamente approfondita, sia mai che emerga qualche schifezza. Si vuole indagare sul Covid? Anche peggio: ecco che piovono limiti, paletti e subito dopo proteste e lamentazioni. Argomenti diversi, identico atteggiamento. La storia la può e la deve scrivere solo l’illuminata mente progressista: il volto oscuro dei buoni non può essere raccontato. Se non si può negare che esista, per lo meno tocca occultarlo.