L’hanno fatto così largo questo campo che non riescono a comunicare.

Scontro sulla patrimoniale nel campo largo: lo stop del M5s

Sul fisco sembra il set di una commedia litigiosa: Scene da un patrimonio! Niente accordo sulla patrimoniale e si ridanno appuntamento per oggi pomeriggio. Con i 5 stelle che sbattono la porta. Già Giuseppe Conte che dalla supertassa è spaventato ha chiosato: «Pensavo che si chiudesse, invece sono rimasto sorpreso dal rinvio».

A spiegare è intervenuto Riccardo Ricciardi, capogruppo M5s alla Camera: «Le chiacchiere stanno a zero. Abbiamo fatto una nostra proposta che esclude gli asset produttivi e aumenta le tasse sulle speculazioni finanziarie. Pd e Avs hanno rigettato la proposta di tassare la grande finanza. Sono stupito». Si è riaccesa però anche la lite tra Pd e Avs con i primi che insistono sulla tassa Zucman (2% di prelievo aggiuntivo sopra 100 milioni) e i secondi che vogliono bastonare anche le case degli italiani.

Il contributo di solidarietà di Bonelli e i ritardi sul programma

Martedì Angelo Bonelli (Avs) e Matteo Renzi (Iv) con anelito unitario hanno annunciato: l’accordo c’è, il programma si vara entro novembre. Bonelli è di facili entusiasmi e il soprannome del senatore semplice di Rignano è «il Bomba». Spiegare oltre non serve. Così ieri si è saputo che a parte il canovaccio sui migranti che però va contro gli orientamenti dell’Europa – il faro che illumina il Campo! – non sono ancora d’accordo su nulla.

Come avverte il contatore sulla prima pagina della Verità, alla rivelazione del programma mancano quattro giorni, ma ancora Elly Schlein non può vestire i panni di Mosè e salire sul Sinai del progressismo per svelare le tavole della legge. Che peraltro saranno scritte in stile doroteo. Lo fa sapere proprio Angelo Bonelli che afferma: «Non la chiameremo patrimoniale, ma contributo di solidarietà di scopo per finanziare progetti specifici, per esempio per la sanità. Saranno esclusi nel computo dei patrimoni i beni strumentali». Per blandire i 5 stelle il verde fa capire che il contributo di solidarietà potrebbe servire a finanziare una riedizione dell’assegno da divano, diversamente detto reddito di cittadinanza.

Grimaldi (Avs) insiste sulla tassazione dei patrimoni immobiliari

Ieri il tavolo lo hanno aperto alle 11 di mattina e a farlo saltare ci ha pensato Marco Grimaldi (Avs), il difensore di parte incivile dei cortei studenteschi e di Askatasuna che spaccano tutto compresa la testa degli agenti. Afferma: «Il nostro programma – dal reddito di dignità al salario minimo e alla riduzione di orario – lo devono pagare quelli che hanno di più, che devono mettere di più: parliamo di grandi patrimoni immobiliari e finanziari da sempre.

Sono disponibilissimo a ragionare sui patrimoni ma tutti, compresi quelli immobiliari. Non si capisce perché non si dovrebbe visto che dai patrimoni immobiliari si può produrre tanto reddito tassato molto meno. Credo si possa trovare una soluzione, basta che non si torni indietro. Il malcontento dei 5 stelle? Sono veline. Sui capannoni abbiamo già detto che li escludiamo se quello è il problema».

Le altre divisioni nella coalizione: dall’educazione all’Ucraina

Ma a parte la lite fiscale di problemi ce ne sono anche altri e belli tosti. Ieri Elly Schlein si è presa una licenza di luogocomunismo per arare il tema della violenza sulle donne: «Per sradicarla non basta la repressione, serve la prevenzione. Vogliamo l’educazione sessuoaffettiva obbligatoria in tutti i cicli scolastici». Magari da finanziare con la patrimoniale.

A riportare con i piedi per terra la ragazza venuta da Lugano ci pensa ancora Giuseppe Conte – che stavolta trova sponda in Nicola Fratoianni, ma fa indispettire Matteo Renzi – il quale sottolinea: «L’Ucraina è un tema su cui abbiamo delle visioni diverse, ma su tutto il resto c’è una sintonia di fondo. Noi staremo nel campo progressista. Noi siamo qui e stiamo lavorando dall’inizio della legislatura per fare questa coalizione e la faremo perché Giorgia Meloni deve andare a casa e dobbiamo proporre un’alternativa». Il problema è sapere quale!