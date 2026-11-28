A Siena il sindacato ha trovato una nuova missione: salvare gli operai dall’insopportabile rischio di avere un posto di lavoro. Perché 148 stipendi sono importanti, ma la purezza ideologica viene prima di tutto. Almeno nei comunicati sindacali.

La vicenda è quella dello stabilimento di elettromestici ex Beko. Da Leonardo, su sollecitazione del governo, è arrivata la disponibilità a occuparsi del problema. L’intervento del gruppo aerospaziale potrebbe rappresentare la concreta possibilità di reindustrializzare lo stabilimento e salvare tutti i posti di lavoro.

Ma l’arrivo di un’azienda che si occupa di armi e difesa ha fatto scattare l’allarme nelle centrali sindacali. La Cgil e la Fiom hanno fatto suonare l’allarme. Pretendono che nello stabilimento non si produca nulla che abbia a che fare con la guerra. In sostanza, Leonardo va bene, purché faccia finta di non essere Leonardo. Una pretesa che rischia di trasformare una trattativa industriale in una seduta di autocoscienza in nome del pacifismo.

Lorenzo Mariani, amministratore delegato del gruppo, due giorni fa, presentando il nuovo velivolo destinato alle Frecce Tricolore era stato chiaro: trasformare uno stabilimento auto in una fabbrica di carri armati non è realistico. Però le componenti possono essere messe in comune. La trasformazione che vale per forniture auto potrebbe adattarsi anche a una lavatrice.

La mossa della Cgil contro Landini

Dopo l’incontro al Mimit la Cgil ha reso note le sue richieste: chiede garanzie scritte, riassorbimento integrale dei lavoratori, investimenti e tempi certi. Ma soprattutto vuole produzioni esclusivamente civili. Niente che possa puzzare di polvere da sparo. Una specie di conversione industriale per decreto sindacale: si prende un gruppo dell’aerospazio e della difesa e gli si chiede di dimenticare una parte fondamentale della propria attività.

Possibilmente senza disturbare troppo la purezza morale del progetto. Il punto, naturalmente, non è discutere il diritto dei sindacati di chiedere garanzie. Il problema nasce quando le richieste diventano precondizioni ideologiche capaci di compromettere un investimento di tre milioni per la ristrutturazione e la bonifica dell’impianto.

Perché, mentre si discute sulla purezza delle produzioni, ci sono 148 persone che hanno difficoltà a pagare mutui e bollette. Spese decisamente poco interessate alle dichiarazioni di principio.

Ma se la Cgil conserva almeno un piede nella trattativa, la Usb di Siena decide di spalancare le finestre e gettare fuori quel poco di pragmatismo rimasto. Nel comunicato del 26 novembre la bocciatura è senza appello: l’operazione Leonardo non sarebbe reindustrializzazione, ma «normalizzazione dell’economia di guerra», addirittura un «arruolamento industriale».

La Usb respinge qualsiasi confronto e rimprovera istituzioni e sindacati confederali per essersi persino seduti al tavolo, anziché cercare una riconversione estranea al settore militare. E non importa se davanti all’impianto non c’è proprio una coda di possibili acquirenti. Insomma il sindacalismo sembra davvero essersi trasformato in un esercizio di immaginazione.

E così, nel teatro della vertenza senese, si rischia un paradosso straordinario: per salvare i lavoratori si potrebbe finire per combattere l’unica ipotesi industriale finora individuata. A questo punto manca soltanto l’appello alla resistenza partigiana contro la catena di montaggio.