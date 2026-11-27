Il 30 novembre 2026 è una data da segnare in rosso. Entro quella scadenza vanno infatti versate tre rate distinte, relative ad altrettante edizioni della rottamazione delle cartelle esattoriali: la quarta, la quinta e i piani di riammissione alla quarta. Tre misure diverse, con tre regole diverse. E attenzione, perché sbagliare può costare caro.

Ma che c’è questa fantomatica rottamazione? Si tratta di uno strumento che consente ai contribuenti di saldare i propri debiti con il Fisco pagando meno di quanto originariamente dovuto. Il risparmio deriva dall’eliminazione di sanzioni, interessi e aggio: si paga il capitale, dunque, e nulla di più. In cambio, tuttavia, occorre rispettare le scadenze previste dal piano scelto.

Le edizioni attualmente attive sono due. La rottamazione-quater, introdotta dalla manovra 2023, e la rottamazione-quinquies, partorita con la legge di bilancio 2026. A queste si aggiunge la possibilità di riammissione alla quarta edizione, prevista dalla Legge n. 15 del 2025 per chi era decaduto dal beneficio.

L’appuntamento di fine mese riguarda, nel dettaglio, la quattordicesima rata della rottamazione-quater, la terza rata della quinquies e la sesta rata per chi è stato riammesso alla quarta edizione. Si tratta di tre scadenze che coincidono sullo stesso giorno di calendario.

I nodi della rottamazione delle cartelle esattoriali

Per chi aderisce alla rottamazione-quater, compresa la riammissione, la normativa prevede cinque giorni di margine rispetto alla scadenza ordinaria. Poiché il 30 novembre cade di lunedì, il termine ultimo effettivo rimane il 30 stesso, ma eventuali slittamenti per festività o fine settimana in altri mesi avrebbero spostato tutto al primo giorno lavorativo utile. In ogni caso, per questa tornata il pagamento sarà considerato regolare se eseguito entro lunedì 7 dicembre.

Per la rottamazione-quinquies, invece, la tolleranza esiste solo sull’ultima rata del piano. Chi ha scelto di pagare in tre tranche troverà che quella di novembre è appunto l’ultima: potrà quindi versare fino al 7 dicembre. Chi, al contrario, ha un piano più lungo, non è all’ultima rata, e non beneficia pertanto di alcun margine aggiuntivo.

Le regole per non perdere le agevolazioni

Ecco, qui le due edizioni divergono in modo significativo.

Per quanto riguarda la rottamazione-quater e la riammissione, la decadenza scatta al primo errore: una rata non pagata, un versamento parziale o un pagamento tardivo sono sufficienti a far perdere tutti i benefici. E non si può tornare indietro. Le somme già versate, difatti, non vengono restituite, ma vengono conteggiate come acconti sul debito complessivo originario.

La rottamazione-quinquies è leggermente più permissiva. La decadenza interviene solo al secondo inadempimento, che sia il mancato pagamento oppure il saldo parziale di una rata, indipendentemente dal fatto che le due mancanze siano consecutive. Significa che chi alla scadenza del 30 novembre risulta già inadempiente su un’altra rata perderà le agevolazioni. E anche in questo caso, quanto già versato resta in conto.

Fa eccezione l’ultima rata della quinquies: il suo mancato pagamento, o il pagamento parziale, determina la decadenza anche se tutte le precedenti sono state saldate correttamente. Su quest’ultima tranche (e solo su questa) si applicano i cinque giorni di tolleranza.

Come si paga

Per procedere al versamento serve il modulo associato alla rata specifica. Chi non lo trova, può scaricarlo dall’area personale del portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, accessibile con Spid, Carta d’identità elettronica oppure Carta nazionale dei servizi. Imprese e professionisti possono usare anche le credenziali dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, basta compilare un modulo nell’area pubblica del sito allegando un documento d’identità, e la documentazione viene inviata via posta elettronica.

I canali di pagamento sono numerosi: banche, uffici postali, ricevitorie, tabaccherie, sportelli bancomat abilitati, i servizi digitali di Poste Italiane e degli istituti di credito aderenti al circuito pagoPA. Si può pagare anche direttamente sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o tramite l’applicazione Equiclick. Per chi preferisce il contatto diretto, a ogni modo, restano aperti gli sportelli territoriali dell’ente, su appuntamento.

Sul sito istituzionale dell’Agenzia è disponibile inoltre un calendario riepilogativo con tutte le scadenze delle definizioni agevolate in corso. È possibile trasferire le date sul proprio smartphone e impostare promemoria, o accedere direttamente alle funzionalità di pagamento.