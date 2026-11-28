Le disuguaglianze sono un problema serio da diversi decenni, ma la sinistra, che ne riscopre l’esistenza solo quando al potere c’è il centrodestra, inganna gli italiani proponendo una risposta sbagliata, la patrimoniale, a una pur giusta domanda.

Avs ne fa un requisito per entrare nel campo largo. Elly Schlein la settimana scorsa è andata a Parigi ad applaudire la tassa Zucman, durante il vertice «contro l’oligarchia internazionale». Dividersi sul tipo di patrimoniale, però, serve soprattutto a far passare l’idea che una patrimoniale in sé sia d’uopo, e che resti solo da scegliere quella giusta. Distogliendo lo sguardo da chi ha costruito il mondo che oggi dice di voler correggere.

La concentrazione della ricchezza esiste, e innegabilmente rappresenta un problema per le democrazie. Tuttavia, tassare due volte gli stessi redditi, perché i patrimoni sono risparmi su cui le tasse sono già state pagate, è già di per sé un controsenso. E paragonare, come ha fatto ieri il Fatto Quotidiano, le imposte indirette come l’Iva sugli acquisti a una doppia imposta sullo stesso reddito è quantomeno azzardato. Inoltre, con il sistema attuale (che la sinistra si guarda bene dal criticare seriamente), i grandi patrimoni si sposterebbero in fretta dove non vengono vessati.

La redistribuzione vera passa dalla crescita, cioè dal lavoro. Qualunque altra proposta è una presa in giro per preservare lo status quo. Basta guardare i dati della Commissione europea sulla quota salari, la parte del reddito nazionale destinata ai lavoratori. Con la globalizzazione, la liberalizzazione dei capitali e, nel 2001, l’ingresso della Cina nel Wto, la fetta del lavoro si è ristretta ovunque: dal 1980 al 2025, tra Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Giappone, ha perso in media 7,2 punti percentuali (dati Ameco).

Le conseguenze della globalizzazione su lavoro e disuguaglianze

Il nostro lavoro è stato messo in concorrenza con quello di Paesi dove costa una frazione, e i capitali sono stati lasciati liberi di spostarsi dove la manodopera è più a buon mercato. Arricchendo, di fatto, l’Est del pianeta. Un’analisi condivisa anche dall’ex ministro Vincenzo Visco, alle Finanze con Prodi e D’Alema, il quale però, sulle colonne di Repubblica, conclude invocando la patrimoniale come «surrogato imperfetto».

Gli stessi che hanno edificato il mondo in cui ha prevalso la finanza ora ci spiegano come cambiare rotta. Joseph Stiglitz è stato capo dei consiglieri economici di Bill Clinton e poi capo economista della Banca mondiale, negli anni in cui nascevano il Nafta e il Wto.

Paul Krugman nel 2019 ha ammesso di aver sottovalutato, insieme con gli altri economisti, l’impatto della globalizzazione su lavoro e disuguaglianze. E Daron Acemoglu, anche lui tra i firmatari della patrimoniale, ha misurato il conto: da 2 a 2,4 milioni di posti persi negli Stati Uniti fra il 1999 e il 2011 per la concorrenza cinese. Poi stupisce che vinca il Trump di turno.

I principali numeri

La risposta dei luminari di Parigi, inseguiti dalla nostra sinistra, qual è? Un’imposta mondiale e un altro livello di governo, ancora più lontano dagli elettori. Senza mettere in discussione i pilastri della redistribuzione verso l’alto, come l’indipendenza delle banche centrali, altro tema di cui tra i progressisti non parla nessuno.

Nel 2026 l’Italia pagherà 96,9 miliardi di interessi sul debito, nel 2027 103,7. Una manovra vale circa 26 miliardi: ogni anno se ne vanno quattro manovre in rendita finanziaria. E questo malgrado lo Stato sia in avanzo primario: prima degli interessi incassa più di quanto spende.

Che i tassi dipendano dalla Banca centrale e non dai conti lo dicono i numeri: nel 2011, con un debito al 120% del Pil, lo spread toccò 571 punti; oggi, con un rapporto debito-Pil intorno al 138%, supera di poco i 100.

Il tema dell’euro

Infine l’euro. Senza la possibilità di svalutare il cambio, ai Paesi periferici dell’eurozona è rimasta una sola strada per restare competitivi: svalutare il lavoro. Dal 1999 al 2025 il salario reale medio di un lavoratore italiano è sceso del 6,1% (sempre dati Ameco): un quarto di secolo più che buttato.

Nello stesso periodo in Germania è cresciuto del 15,1%, ma i tedeschi ci sono arrivati dopo aver compresso le retribuzioni con le riforme Hartz, accumulando surplus commerciali a spese dei partner. E intanto la crescita si è fermata. Dal 1999 il Pil italiano è cresciuto in termini reali del 14,4%, contro il 31,4% della Germania e il 41% della Francia.

Dal 2007, in diciotto anni, appena l’1,9%. Altro che patrimoniale: la ricchezza degli italiani si è persa qui, con l’austerità a cui l’euro ha costretto il Paese, con il sostegno politico del centrosinistra. È avvenuta qui la redistribuzione verso l’alto, e qui bisogna intervenire riportando investimenti e crescita.

Cosa conta davvero ad oggi

E invece si ciarla ancora di evasione. Ogni anno viene sventolata la cifra di 100 miliardi, periodicamente commentata anche da Sergio Mattarella, per solleticare l’idea che il problema sia il nero del negoziante o dell’autonomo.

Peccato che le grandi multinazionali eludano il fisco sfruttando i paradisi fiscali interni alla stessa Ue, che intanto ha finanziato la nascita del centro studi di Zucman da cui oggi arriva la patrimoniale (campanello d’allarme significativo). E che il dato sull’evasione sia calcolato in maniera discutibile: per uno studio della Sapienza coordinato dal tributarista Pietro Boria il buco sarebbe di circa 15 miliardi. Non poco, e certamente un male da curare, ma nemmeno i 100 di cui tutti danno conto.

Con tutti i suoi limiti, la risposta più seria degli ultimi anni è stata un’altra: oltre 24,3 milioni di occupati, mai così tanti da quando l’Istat li conta. Con più persone impiegate aumenta la forza contrattuale dei lavoratori, e con essa i salari.

La disuguaglianza si combatte così: rimettendo il lavoro al centro, governando la globalizzazione e riprendendosi le leve economiche per tornare a crescere. Altrimenti è una presa in giro che danneggia chi dice di voler proteggere. Chi pagherà, infatti, la differenza tra il gettito atteso dalla patrimoniale e quello realmente incassato? In un modo o nell’altro tutti noi: o con tagli o con altre tasse da cui nessuno potrà scappare.