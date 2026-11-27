Volete capire la crisi del vino? La Bibbia lo cita 287 volte, il Corano lo vieta. Il primo miracolo di Gesù di Nazareth è trasmutare l’acqua in vino e quando deve spiegare agli apostoli lo spirito della nuova alleanza con Dio leva il calice. I francesi che oggi piangono sull’inutilità dei loro filari impedirono che l’Europa avesse a fondamento la civiltà giudaico cristiana. La penetrazione della cultura islamica nella società occidentale contraddice le nozze di Cana, sta annacquando il vino e i suoi simboli.

La crisi del vino e la protesta contro Bruxelles

Le vigne condannate a morte (in Italia da ieri c’è il divieto di piantarne di nuove) sembra quasi una fatwa. Se nelle banlieue si prega Allah, se il kebab è lo sfizio della generazione Z, se a Berlino si fanno i wurstel di pollo per non dispiacere nessuno, se a Bologna il cardinale Matteo Zuppi si compiace dei tortellini senza maiale e a San Daniele si abolisce il prosciutto dalle mense perché meravigliarsi se la Commissione di Ursula von der Leyen che non ha particolare simpatia per i contadini (ieri glielo hanno gridato il ventimila sotto palazzo Berlaymont protestando non solo per i tagli del 20% ai fondi futuri per la politica agricola comunitaria, ma per lo scarso peso che l’agricoltura ha nei progetti europei) fa di tutto per scoraggiare il consumo di vino. È una sorta di gentile concessione agli ospiti che arrivano con i barconi travestita da allarme per la salute.

Le politiche europee e il rischio per il settore vitivinicolo

Non è un caso che Pd e Avs al Parlamento europeo il 12 novembre scorso abbiano votato a favore del documento anti-cancro dell’Ue che impone di scrivere sulle etichette «il vino fa male». Il professor Silvio Garattini in un post dice: «Portereste un pacchetto di sigarette a chi vi invita a cena? E allora perché portate il vino?». Il risultato? Stiamo spiantando le vigne, ma significa uccidere un settore che per noi vale 14 miliardi di fatturato e dà lavoro – tra diretti e indiretti – a 1,8 milioni di persone.

Vigneti estirpati, export in calo e consumi in diminuzione

L’Italia dal 2020 al 2023 ha perso 117.000 ettari di vigneto, la Francia negli ultimi due anni ha spiantato 55.000 ettari di filari, la California ne ha bruciati 38.500 ma loro hanno Donald Trump che mette altri dazi sui vini esteri dichiarando: «Lo faccio per salvare Napa Valley». E noi? Non solo abbiamo l’Europa che non ci protegge – nessuna opposizione da Bruxelles ai dazi americani sul vino per ora – ma abbiamo Ursula von der Leyen che per farsi bella con i suoi amici dell’Oms (i Paesi del Golfo sono tra i primi finanziatori dell’organismo), da Albert Bourla della Pfizer a Bill Gates, ricopia il «cancer plan» e vuole cancellare il vino.

Il blocco dei nuovi impianti per il 2027

Ovviamente neppure una parola sui cibi da laboratorio e le bevande energetiche che stanno facendo strage di diabete di tipo 2 tra gli adolescenti. È lo stesso atteggiamento che l’Ue ha avuto con i motori a scoppio. Per genuflettersi al credo del Green deal hanno portato al fallimento l’industria dell’auto, ora, forse anche grazie al fascino del Corano, spiantano le vigne. Con una differenza: una catena di montaggio in qualche settimana si fa ripartire, la vigna il primo frutto lo dà dopo cinque anni; per avere alta qualità bisogna aspettarne otto. È anche per questo che di fronte alla crisi – export crollato del 6,8% nel primo semestre 2026, negli Usa nostro primo mercato abbiamo fatto meno 18%, consumo domestico sceso sotto i 25 litri pro capite – l’Italia ha cercato di non distruggere altro vigneto. C’è però sovrabbondanza di offerta (anche un eccesso di ricarico nei ristoranti e prezzi molto elevati all’origine) e allora da ieri, su richiesta di Coldiretti capofila delle associazioni agricole, ma anche l’Unione Italia Vini è d’accordo, anzi voleva il premio all’espianto, c’è un decreto del ministero dell’agricoltura che vieta di piantare nuove vigne per il 2027. Sono consentite solo alcune deroghe.

Frescobaldi: «Servono espianti selettivi»

È un provvedimento tampone. Lamberto Frescobaldi – presidente dell’Unione vini con alle spalle 31 generazioni di vigna! -si era sempre opposto all’eradicamento («togliere una vite è togliere una vita!»), ma da agosto ha detto: «Servono espianti selettivi, bisogna però offrire al vignaiolo una coltura compensativa».

Ricerca e innovazione per rilanciare il vino italiano

Ieri a Roma Ricardo Cotarella, presidente mondiale degli enologi presentando il progetto Wrt (26 aziende e due università che si mettono insieme per arrivare a usare anche l’Ia nel produrre vino) ha detto: «Rispetto alla crisi attuale quella del metanolo fu uno scherzo. Dobbiamo favorire il passaggio generazionale, investire nella ricerca, interpretare e anticipare i cambiamenti senza però rinunciare alla storia e all’identità del patrimonio vitivinicolo italiano».

Il ministro Francesco Lollobrigida da Bruxelles manda a dire: «Per noi l’agricoltura è tornata al centro. Siamo i primi in Europa per valore aggiunto con oltre 46,6 miliardi di euro. Lavoreremo per rafforzare il settore enologico e vitivinicolo, per contrastare la criminalizzazione di un prodotto eccezionale. Se gli altri non condivideranno le nostre scelte, scherzeranno e faranno battute, andremo avanti lo stesso: sappiamo di essere sulla strada giusta».

La protesta degli agricoltori a Bruxelles

Gli agricoltori però non si riconoscono nell’Europa. Ieri hanno sfilato a Bruxelles – in rappresentanza di milioni d’imprese agricole – e il presidente di Coldiretti Ettore Prandini è stato chiaro: «Non ci fidiamo di Ursula von der Leyen, abbiamo fermato un taglio alla Pac che avrebbe messo in ginocchio migliaia d’imprese. L’Europa lo sappia: non sono i carri armati a sfamare i popoli». Forse pleonastico dire che dietro allo striscione «no armi, sì campi» c’era una folla di giovani agricoltori. Che producono e degustano vino!