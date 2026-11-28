Il decreto Bollette introduce un meccanismo per ridurre le tariffe elettriche intervenendo sul prezzo del gas utilizzato dalle centrali per produrre energia. La misura scatterà dal 1° gennaio 2027 e resterà in vigore per un massimo di 18 mesi.

Il meccanismo prevede una soglia di riferimento per il prezzo del metano fissata a 58,9 euro per megawattora. Attualmente le centrali acquistano il gas a prezzo di mercato, sulla base dell’indice Ttf. Con il nuovo sistema continueranno a pagarlo al prezzo corrente, ma potranno ottenere un rimborso quando questo supererà la soglia stabilita.

Il sistema si autofinanzia attraverso oneri a carico dei responsabili del bilanciamento. Questi ultimi possono trasferire i costi sui consumatori con contratti a tariffa variabile, indicizzati ai prezzi del mercato spot. Per le forniture a prezzo fisso, invece, l’onere ricade sui produttori o sugli operatori.

L’obiettivo è fare in modo che il risparmio ottenuto da famiglie e imprese sulle bollette elettriche sia superiore al costo dei rimborsi, secondo quanto indicato dall’Unione europea. I benefici maggiori sono attesi per le imprese.