Come se non bastasse la confusione e l’approssimazione con cui nel cosiddetto «campo largo» si discute da settimane di tasse e patrimoniali, ieri sul Corriere della Sera il professor Francesco Giavazzi ha contribuito ad aumentarla.

Giavazzi utilizza – non sappiamo se consapevolmente – l’astuto artificio retorico di mescolare affermazioni e analisi corrette, parziali o manifestamente infondate. Infatti, è condivisibile l’argomento iniziale che identifica nelle tasse uno degli argomenti chiave della campagna elettorale ormai prossima; è altrettanto condivisibile l’argomento finale che chiede l’indicizzazione delle aliquote (o meglio, degli scaglioni di reddito imponibile) per tenere conto dell’inflazione e impedire così che aumenti «di nascosto» la pressione fiscale, il cosiddetto «drenaggio fiscale».

Imu e rendite catastali, perché il gettito da 20 miliardi non è «ridicolo»

Tra la premessa e la conclusione, Giavazzi ci infila la trita e ritrita idea di aumentare le rendite catastali (molto inferiori al valore di mercato degli immobili) e le imposte di successione (mediamente più basse rispetto ad altri Paesi europei).

Sorvoliamo rapidamente sul fatto che, mentre si ragiona di Imu e rendite catastali, introdurre il tema del recupero del fiscal drag, ancorché corretto, è leggermente «fuori traccia». Infatti, l’Imu si applica con un’unica aliquota fissa a prescindere dal livello della base imponibile. Quindi non si capisce bene cosa c’entrino le due cose.

Arrivando al punto, da professore bocconiano, Giavazzi dovrebbe sapere che nelle aule di via Sarfatti il professor Victor Uckmar, autentico luminare della materia, ha insegnato diritto tributario. Uno dei punti centrali del suo insegnamento era quello di non fare distorsive comparazioni tra singole imposte di un sistema tributario ma, al contrario, esaminare i sistemi nel loro complesso, evitando di cogliere fior da fiore. Invece Giavazzi fa esattamente questo.

Imposta di successione, perché il confronto tra Italia, Regno Unito e Francia è fuorviante: conta l’equità dell’intero sistema fiscale

Prende l’imposta di successione e ne compara l’applicazione in Italia, Regno Unito e Francia. Giungendo alla conclusione dell’esiguità del prelievo in Italia. Ma che senso ha? Nessuno. Poiché ogni Paese ha una sua specifica articolazione di presupposti di imposta su cui esegue il prelievo, peraltro con aliquote e modalità diverse.

Ciò che conta, ai fini di una comparazione, è l’effetto complessivo in termini di prelievo fiscale e la sua equità. Declinata in senso orizzontale (persone che si trovano in condizioni economiche simili devono pagare lo stesso ammontare di imposte) e verticale (persone che si trovano in condizioni economiche diverse devono essere trattate in modo diverso, in funzione della loro capacità contributiva).

Di conseguenza, non ha senso comparare solo l’imposta di successione. Perché, su quella strada sbagliata, poi si dovrebbero comparare anche altre imposte e tasse, giungendo a conclusioni diametralmente opposte.

Ma Giavazzi è altrettanto poco convincente e fuorviante anche quando se la prende con il trattamento fiscale delle rendite immobiliari, definito «quasi ridicolo». Visto che il gettito Imu del 2025 è stato pari alla non disprezzabile cifra di circa 20 miliardi, vorremmo sapere a quale astronomico e folle livello dovremmo puntare, affinché non sia più «ridicolo».

L’argomento portato a sostegno del modesto gettito è quello delle rendite catastali non allineate ai valori di mercato. Tasto su cui da anni batte la Commissione, con richieste regolarmente respinte dal governo italiano. Ma quest’affermazione non tiene conto di un elemento essenziale nel calcolo dell’Imu, che è quello dei moltiplicatori.

Dal governo Monti alla riforma del catasto: i moltiplicatori hanno già aumentato la base imponibile del 60%

Peraltro, aumentati a dismisura dal governo Monti, assieme all’aliquota, proprio a partire dal 2012. Ammesso e non concesso che la rendita catastale sia non più allineata al valore di mercato, quest’ultima viene prima rivalutata per un coefficiente fisso del 5% e poi moltiplicata per un altro coefficiente specifico per ciascuna categoria di immobile. E solo sul risultato si applica infine l’aliquota per determinare l’imposta.

Accade così che sulle abitazioni civili, fino al 2011, il moltiplicatore era di 100 ed è salito poi a 160. Fermo tutto il resto, ha significato aumentare la base imponibile Imu del 60%. Tale coefficiente è quindi il principale meccanismo con cui si cerca di adeguare (in modo standardizzato e per categoria) la rendita ai valori patrimoniali correnti di mercato.

Altro che disallineamento. Giavazzi sostiene che «il divario fra estimi catastali e valore di mercato nasce dal fatto che gli estimi catastali italiani non sono mai stati allineati ai valori di mercato e l’ultima revisione generale degli estimi risale al biennio 1988-1989, 40 anni fa».

Fiscal drag e patrimoniale sulla casa: la critica alla ricetta fiscale di Giavazzi e del campo largo

Del resto, la revisione del catasto era uno dei capisaldi della delega fiscale del governo guidato da Mario Draghi, di cui Giavazzi era consigliere economico. Una riforma che si arenò in Parlamento proprio per l’opposizione della Lega, che vi vedeva l’anticamera di una patrimoniale sulla casa.

Ma se, ascoltando i cattivi consigli di Bruxelles, il governo facesse una manovra del genere, il gettito Imu raggiungerebbe livelli insostenibili. Altro è ragionare di sperequazioni tra immobili vecchi o nuovi, centrali o periferici.

Ma qui non è questo il punto: qui si vuole fare cassa. E allora il vero «peso nascosto del fisco», con cui si vorrebbe gravare ancora di più sugli italiani, sarebbe proprio questo, non l’inflazione.

Un’altra cattiva idea si fa avanti sul tavolo del campo largo.