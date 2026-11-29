Soldi per la sanità mal spesi o mal ripartiti? Dopo l’editoriale del direttore Maurizio Belpietro, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, spiega perché molti governatori stanno chiedendo criteri diversi nella ripartizione del Fondo sanitario.

Presidente, la Gestione sanitaria accentrata ha migliorato i conti della sanità abruzzese, ma nella sua Regione i costi sanitari sono superiori alle medie nazionali e scarse le performance territoriali per quanto riguarda l’area prevenzione e quella ospedaliera. È un problema di soldi spesi male?

«Quando si distribuiscono fondi c’è chi sa spenderli meglio, chi peggio, ma non si può pensare che sia sempre così da 30-40 anni. Sorge il dubbio che ci sia qualche problema strutturale, per questo sto battagliando all’interno della Conferenza delle Regioni.

La distribuzione del Fondo sanitario, fatta con le regole attuali che dicono che il 98,5% si distribuisce pro capite, è un errore strutturale che produce un inevitabile squilibrio a favore delle Regioni che hanno una densità di popolazione superiore alla media, in quanto permette loro di fare delle economie di scala, di distribuire le risorse sul territorio compensando le zone meno popolate».

Quindi è sbagliata la ripartizione delle risorse, basata prevalentemente su criteri demografici?

«È iniqua, da 30 anni. Produce degli squilibri che stanno arrivando a un punto critico di non ritorno. Non posso pretendere che tutto l’Abruzzo, grande come la provincia di Sondrio, debba avere delle eccellenze in qualsiasi settore medico, però un conto è dire che Regioni piccole per alcune specialità devono necessariamente muoversi altrove, altra cosa è dover accettare che per le protesi d’anca che chiunque può fare si debba andare a centinaia di chilometri di distanza. Si spostano cittadini e soldi, perché quello che non possiamo pagare in Abruzzo o altrove lo paghiamo nelle Regioni di atterraggio».

La ripartizione del Fondo pro capite, crea squilibrio?

«Ho 1.300.000 abitanti, sono lo stesso numero di persone che vivono nel solo Comune di Milano. Solo che in Abruzzo sono distribuiti su 305 Comuni, tre quarti dei quali montani, con una densità di popolazione che nelle aree interne scende a 60/30 per chilometro quadrato. Di fatto, con questo meccanismo di ripartizione, i soldi per curare i cittadini dell’Abruzzo e di Milano sono sostanzialmente li stessi ma le spese diverse».

Sta dicendo che le Regioni con un’area metropolitana sono avvantaggiate, spendono meno?

«Lei consideri che sul Pnrr ci hanno finanziato una casa di comunità ogni 50.000 abitanti, questo in tutta Italia senza appunto distinzioni territoriali. Io però in alcune zone 50.000 abitanti per trovarli devo viaggiare per chilometri, trovo Comuni con 100, 200 abitanti. È chiaro che a quel punto devo fare la casa di comunità solo all’Aquila, e il resto del territorio rimane completamente scoperto o per aggiungerle le pago di tasca mia.

Poi uno si chiede perché la Calabria spende gli stessi soldi pro capite del Veneto ma ha una sanità peggiore: è un po’ più complicato andare sulla Sila e sull’Aspromonte. Il Veneto di fatto ha tre volte gli abitanti della Calabria, ma ha solo il 20% di territorio in più, è chiaro che il territorio ha un costo».

Si possono ottimizzazione le voci di spesa delle Aziende sanitarie, senza penalizzare il servizio all’utenza?

«Questo è un esercizio quotidiano che si porta avanti ormai da almeno 25 anni, perché da inizio Duemila è passata la dottrina dei tagli lineari, dei tetti di spesa. Ci è stato impedito di assumere altro personale, però quando è arrivato il Covid gli infermieri avevano 50 anni di età media e i reparti erano semi vuoti, non è un caso che il governo Meloni ha fatto 70.000 assunzioni in più nel comparto sanità, altro che tagli.

Giuseppe Conte ha incrementato di 5 miliardi il fondo quando è esplosa la pandemia e c’erano ottime ragioni per dire che bisognava mettere più soldi per affrontarla, Meloni ne ha messi sei e mezzo, sette quest’anno senza pandemia e lui si permette di contestare l’incremento».

Come procede la sua battaglia per una più equa ripartizione del Fondo sanitario?

«Lo scorso anno, dopo aver bocciato quella tradizionale, avevamo preso l’impegno che il fondo del 2026 sarebbe stato ripartito con nuovi criteri rivedendo i parametri di distribuzione, le percentuali, facendo lavorare a questo scopo un tavolo istituzionale composto da esperti.

Questo tavolo non ha fatto il suo lavoro, non sono stati forniti dal ministero i dati che servivano con una serie di ragionamenti pretestuosi sulla privacy, e il progetto è stato insabbiato da quelle Regioni che non vogliono modificare le regole.

Il direttore di Agenas, Angelo Tanese, si è impegnato a fare lui una nuova proposta, però ci ha detto che prima di marzo prossimo non è in grado di presentarla. Così il Fondo 2026 non è ancora stato distribuito, il che comporta anche a brevissimo problemi di liquidità di cassa».

La proposta di considerare anche il criterio della dispersione territoriale, tra le variabili che condizionano il Fondo, da quante Regioni era stata condivisa?

«Da 11 su 15, perché poi le 5 a statuto speciale non partecipano a questa discussione. Se lei somma gli abitanti delle 11 regioni e quelli delle 4 che si oppongono alla proposta di correzione, da una parte e dall’altra la cifra è 25 milioni, però le prime hanno il 77% di territorio in più da servire. Ora io non credo che né la Lombardia, né l’Emilia-Romagna né il Veneto e il Lazio moriranno poveri perché rinunciano allo 0,6%».

Non sarà piaciuta l’idea di ricevere meno dal Fondo.

«Ma no, sarebbe un processo di riequilibrio senza togliere niente ad alcuno perché non è che Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia-Romagna riceveranno meno soldi rispetto allo scorso anno. Ne avranno sempre molti di più, ma devono magari rinunciare a una previsione di incremento più alta che gli sarebbe garantita da vecchi criteri. Iniqui, e che tutto il resto d’Italia ormai dice a gran voce che non sono più accettabili».