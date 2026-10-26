Napoli, gli studenti piantano le tende contro il caro affitti: «Sfrattiamo Manfredi»

Tende davanti al Comune di Napoli e una lettera di sfratto simbolica indirizzata al sindaco Gaetano Manfredi. È la protesta organizzata dai Collettivi Autorganizzati Universitari (Cau) contro il caro affitti e il costo degli alloggi per studenti e cittadini.

I manifestanti accusano l’amministrazione comunale di non contrastare adeguatamente la speculazione immobiliare. «Gli affitti sono alle stelle» e il costo della vita continua a pesare sui bilanci delle famiglie, sostengono gli studenti, che durante l’iniziativa hanno illustrato le ragioni della mobilitazione. Per attirare l’attenzione sulla protesta, hanno portato anche un red carpet.