Decreto sicurezza, tutte le novità: dal nuovo reato di violenza organizzata al fermo preventivo

Nuove fattispecie di reato, pene più severe e strumenti di prevenzione: il decreto legge sulla sicurezza varato dal Governo interviene sulla gestione delle manifestazioni pubbliche e sulla tutela dell’ordine pubblico. Tra le novità c’è il reato di «violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche», con pene da 2 a 5 anni per chi, in gruppi di almeno cinque persone, mette a rischio l’incolumità pubblica utilizzando o lanciando oggetti. La reclusione può arrivare a 12 anni per chi promuove la formazione di gruppi finalizzati a organizzare manifestazioni violente. Il provvedimento interviene inoltre sui divieti di raduno, estende il fermo preventivo e introduce nuove disposizioni sui minori e sulla responsabilità dei genitori.