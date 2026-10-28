Spagna, scontro tra due treni: le immagini aeree della Guardia Civil

Le immagini aeree della Guardia Civil mostrano la gravità dell’incidente ferroviario avvenuto sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia, in provincia di Toledo. Due treni passeggeri si sono scontrati all’altezza del chilometro 118 e almeno due vagoni sono precipitati in una scarpata.

Il bilancio provvisorio segnala numerosi morti e feriti. Dopo la collisione è stato attivato il protocollo di protezione civile, con l’invio nell’area dell’incidente di squadre dei vigili del fuoco e ambulanze dei servizi sanitari.

Gli accertamenti sono in corso. Un elicottero della Guardia Civil sta sorvolando la zona per consentire una valutazione della situazione e supportare le operazioni di soccorso.