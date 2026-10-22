Parigi in coprifuoco: pendolari bloccati dalla chiusura della metro

Per la terza notte consecutiva Parigi è sottoposta a misure straordinarie di sicurezza. La polizia ha disposto un nuovo coprifuoco in alcune zone della città, disposizione che secondo le autorità aveva contribuito a riportare la calma in seguito ai disordini e ai saccheggi del fine settimana. La chiusura della metropolitana ha inoltre lasciato alcuni abitanti delle periferie bloccati, complicando gli spostamenti verso casa.