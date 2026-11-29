Un viaggio di lusso da Parigi a Venezia a bordo del Venice Simplon-Orient-Express. Katy Perry e Justin Trudeau hanno trascorso 24 ore sul celebre treno, soggiornando in una carrozza privata dal valore di 105.000 dollari. Non è chiaro se la popstar e l’ex primo ministro canadese abbiano sostenuto personalmente la spesa o se si sia trattato di un’iniziativa promozionale.

A mostrare alcuni dettagli della sistemazione sono state le fotografie pubblicate da Perry su Instagram: una camera da letto, una zona pranzo, una biblioteca e un maggiordomo personale. Tra gli elementi più vistosi anche una vasca da bagno dorata, oltre a una ricca disponibilità di caviale e champagne.

La tappa veneziana si inserisce in un più ampio tour europeo della coppia, che ha toccato anche Barcellona, Milano e Parigi. Nella capitale francese Perry e Trudeau hanno incontrato il presidente Emmanuel Macron.