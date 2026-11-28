Nonostante la nefasta contingenza economica, le toghe sfidano il governo rivendicando lauti arretrati. Dopo la schiacciante vittoria del No al Referendum, giudici e pm sembrano più intoccabili che mai.
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Putin presenta un nuovo sottomarino nucleare: «Potenzieremo la Marina»
Il presidente russo annuncia il rafforzamento delle forze sottomarine. Entro il 2030 la flotta riceverà cinque nuovi sommergibili lanciamissili balistici.
Eleonora Buratto: «Desdemona, l’angelo che non conosce il male»
Eleonora Buratto, il soprano che interpreterà Desdemona nell’Otello di Verdi alla Prima della Scala, svela la sua interpretazione del personaggio a partire da Shakespeare. E regala agli ascoltatori alcuni esempi illuminanti.
La Caritas vende il palazzo dei poveri. Cacciati artigiani e famiglie a Firenze
Nel 2024 l’ente ha ceduto l’edificio ricevuto a titolo gratuito e dove in passato venivano distribuiti pasti popolari a una società immobiliare e ha chiesto lo sfratto degli inquilini. Altri gli affitti a tempo nella città anti Airbnb.
Agricoltura, Giansanti: «L’Ue ci ha chiesto sacrifici enormi, ora siamo sotto attacco»
Il presidente di Confagricoltura alla manifestazione degli agricoltori europei nella capitale belga, in concomitanza con il Consiglio europeo straordinario sul prossimo quadro finanziario.
Superbonus, Orsini: «Dal Mef rassicurazioni, si torni a prima»
Dopo l’incontro con Giorgetti, il presidente di Confindustria si dice soddisfatto: «Una cosa molto positiva soprattutto per gli imprenditori che avevano tenuto i crediti in pancia».
Kuwait, Tajani: «Due tecnici italiani uccisi da droni probabilmente iraniani»
I due civili stavano lavorando a un’antenna radar in una base kuwaitiana, colpita durante un attacco. Il ministro degli Esteri: «Una famiglia è già stata avvisata».
Meloni: «La guerra non deve allargarsi al Mediterraneo»
Il premier al Consiglio europeo di Bruxelles: «Dobbiamo essere chiari con gli amici ucraini e con i partner». L’Italia contraria alla proposta sul bilancio pluriennale: «Poniamo delle condizioni».