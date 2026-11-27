Sul Superbonus il governo avrebbe fornito rassicurazioni a Confindustria sulla possibilità di tornare alle condizioni precedenti. A riferirlo è il presidente dell’associazione degli industriali, Emanuele Orsini, dopo l’incontro con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, a margine dell’Assemblea annuale in Umbria.

«Oggi è stato un dialogo franco con il ministro Giorgetti, dove si è pensato alle politiche industriali del Paese. Mentre ovviamente si parlava della legge di bilancio non potevamo non toccare l’argomento Superbonus. Abbiamo avuto rassicurazioni dal ministro, che quindi si ritorna a quello che era prima e credo che sia una cosa molto positiva, soprattutto per gli imprenditori che avevano tenuto i crediti in pancia», ha dichiarato Orsini.

Il presidente di Confindustria ha quindi espresso l’auspicio che il governo prosegua su questa strada: «Auspichiamo che si continui così e che si torni al passato».