Ore 14 scadenza finale. Ieri si è chiusa la segnalazione degli emendamenti prioritari presentati dai gruppi parlamentari. Come ovvio, saranno quelli della maggioranza ad avere possibilità di rientrare nella legge di Bilancio.

Fratelli d’Italia ne ha segnalati 161. Sei di questi sono sui condoni edilizi, dalla riapertura delle pratiche respinte del condono del 2003 alla possibilità di sanare opere minori, come portici, tettoie, balconi e logge, ultimate entro il 30 settembre 2025.

Passano come previsto anche le modifiche alla exit tax: si alza la soglia di redditi da 80.000 a 2 milioni di euro. Segnalati anche gli emendamenti rivolti ai giovani, particolarmente cari al premier Giorgia Meloni.

Giovani, pensioni e Opzione donna: le proposte di Fratelli d’Italia

Sui giovani l’emendamento segnalato, firmato dalla capogruppo di Fdi in commissione Bilancio alla Camera, Ylenja Lucaselli, guarda ai neoassunti a tempo indeterminato con meno di 30 anni e prevede che i redditi da lavoro dipendente, entro il limite annuo di euro 50.000, concorrano solo per il 50% alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali.

Il responsabile economia di Fdi, Marco Osnato, firma un emendamento che garantisce il pieno recupero dell’inflazione agli assegni pensionistici fino a cinque volte il trattamento minimo (rispetto alla soglia di quattro volte prevista dal testo base), circa 3.000 euro lordi al mese.

Ritorna in pista anche opzione donna. La proposta di Andrea Tremaglia è quella di utilizzare 385 milioni di euro del fondo previsto dall’articolo 52 della legge di Bilancio (quello che dovrebbe finanziare Quota 64) e 235 milioni del fondo per esigenze indifferibili per estendere opzione donna a caregiver, invalide e disoccupate.

Poi spunta una proposta per alzare fino a 20 euro l’importo massimo del contributo d’accesso a Venezia, il cosiddetto «ticket», oggi fissato a 5 o 10 euro, a seconda dell’anticipo sulla prenotazione della visita in città.

Continua intanto il ciclo di conferenze promosso da Fdi per illustrare le misure introdotte in manovra per ciascun settore. Dopo le conferenze su quelle inserite su casa agricoltura e lavoro, ieri sono stati presentati i provvedimenti sulle imprese. Una manovra per il presidente dei senatori di Fdi, Lucio Malan, che «completa un’azione coerente ed efficace portata avanti in quattro anni a sostegno delle imprese e di chi crea lavoro».

Manovra, Meloni e Tajani: «Grande convergenza nella maggioranza»

«Tutto ciò che serve a migliorare la manovra da parte della maggioranza è utile», ha spiegato Meloni, aggiungendo: «C’è grande convergenza nella maggioranza, stiamo piano piano dipanando tutte le matasse».

Anche il leader di Forza Italia e vicepremier, Antonio Tajani, esprime soddisfazione «perché le nostre richieste stanno andando a buon fine. Stiamo continuando a lavorare, ma mi pare che il clima sia molto positivo».

Forza Italia punta su scuola, vittime degli errori giudiziari ed editoria

Tra i testi segnalati da Forza Italia spicca l’emendamento che elimina la disposizione che riduce ulteriormente, dall’anno scolastico 2027/2028, l’organico scolastico di 4.925 docenti e 2.049 unità Ata».

Tra gli altri, anche il fondo per le vittime degli errori giudiziari. Sul tema sarebbero in corso interlocuzioni e non è escluso un via libera trasversale. Forza Italia inserisce anche una proposta per destinare al sostegno dell’editoria le maggiori entrate della Web tax rispetto alle previsioni di gettito, fino a un massimo di 80 milioni di euro l’anno.

Superbonus, la Lega chiede correttivi allo spalma crediti e un aumento dell’Ires per le banche

La Lega segnala un correttivo sul Superbonus. La proposta chiede di non applicare lo spalma crediti «alle quote ivi previste nella titolarità di imprese che risultino in possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità».

Gli altri correttivi proposti dal centrodestra sullo spalma crediti sono stati dichiarati inammissibili. Sul Superbonus, tuttavia, Meloni ha detto: «Stiamo ancora lavorando». Lega che punta anche ad aumentare l’Ires per le banche di 6 punti e non di tre come previsto in manovra a carico del settore finanziario.