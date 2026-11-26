Buoni sì, ma fessi no: l’attacco ucraino alle due navi russe ormeggiate a Bengasi preoccupa non poco l’Italia, soprattutto dopo che le milizie del leader della Cirenaica, Khalifa Haftar, hanno promesso vendetta. Del resto, ieri si è appreso che l’attacco, effettuato con droni marini, ha provocato la morte di due militari libici. Fa riflettere anche il fatto che l’Italia, che pure è un leale alleato di Volodymyr Zelensky, non sia stata avvertita dell’operazione, pianificata con ogni probabilità dagli ucraini con il sostegno della Gran Bretagna.

La preoccupazione di Tajani per l’escalation nel Mediterraneo

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ieri è tornato sull’argomento: «È preoccupante quello che è accaduto, ho parlato con il ministro degli Esteri ucraino e ho ribadito che bisogna evitare che si allarghi il conflitto nel Mediterraneo occidentale. Noi rimaniamo amici e sosteniamo l’Ucraina, e questo è fuori di dubbio, però siamo preoccupati per la violazione dell’integrità territoriale della Libia e ci auguriamo che non si ripetano attacchi in violazione dei territori di altri Paesi. Questo l’abbiamo detto e ribadito, ed è il motivo per il quale noi abbiamo sempre insistito con la Nato», ha aggiunto Tajani, «di guardare con grande attenzione al fianco Sud, avevamo anche detto che lo spostamento di basi navali russe, di presenza russa dalla Siria verso la Libia sarebbe stato un elemento che avrebbe provocato instabilità nell’area. Questo l’abbiamo ripetuto in tutte le sedi internazionali delle quali facciamo parte, dalla Nato al G7, all’Unione europea».

Tajani per definizione deve essere diplomatico, ma la preoccupazione nel governo è inevitabile. L’attacco ucraino e la minaccia di una risposta di Haftar, che controlla la Cirenaica, fanno alzare il livello di allarme in una nazione, la Libia, che per l’Italia è fondamentale per gli interessi energetici e economici, oltre che per il controllo della migrazione. Una nazione come la nostra, che in questi anni è stata sempre pronta a inviare a Kiev aiuti militari ed economici, non può, in teoria, essere tenuta all’oscuro di una operazione di tale impatto in pieno Mediterraneo. Se ciò è successo, e lo stesso Tajani lo ha confermato, vuol dire che qualcosa nella nostra postura nei confronti dell’Ucraina deve essere riconsiderata.

Salvini attacca: «A rischio la libertà di navigazione»

Lo sostiene senza mezzi termini il leader della Lega e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che ieri è tornato sull’argomento dopo aver già espresso le sue preoccupazioni nelle ore immediatamente successive all’attacco: «Forte preoccupazione del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini», recita una nota del Mit, «per le possibili conseguenze di un’estensione del conflitto russo-ucraino al Mediterraneo. L’utilizzo di droni rischia di compromettere la libertà e la sicurezza della navigazione. Dopo le criticità registrate nel Golfo Persico e nel Mar Rosso, il timore è che le grandi compagnie di navigazione possano decidere di evitare anche il Mediterraneo come rotta commerciale, con gravissimi danni per i porti italiani e per l’intero sistema logistico nazionale. A questo si aggiunge il rischio di un disastro ambientale qualora un’ulteriore escalation dovesse coinvolgere petroliere o altre navi adibite al trasporto di idrocarburi».

Si esprime anche il partito: «La notizia della morte di due militari libici dell’Esercito Nazionale», si legge in un comunicato del Carroccio, «a seguito dell’attacco attribuito all’Ucraina contro una nave russa ormeggiata a Bengasi, rende ancora più gravi i contorni di questo atto di guerra nel cuore del Mediterraneo, a poche centinaia di chilometri dalle coste italiane. Condurre operazioni militari sul territorio di un Paese sovrano senza un preventivo confronto con i partner occidentali che da anni sostengono economicamente e militarmente l’Ucraina, e in particolare con l’Italia, che in Libia ha rilevanti interessi strategici, è inaccettabile».

Il punto sollevato da Salvini è centrale: è molto grave che l’Italia non sapesse nulla dell’attacco. «Il rischio concreto», prosegue il comunicato della Lega, «è quello di accentuare ulteriormente le divisioni tra la Tripolitania e la Cirenaica, sovrapponendo alla già complessa crisi libica il conflitto tra Russia e Ucraina e vanificando gli sforzi diplomatici delle Nazioni Unite e degli Stati Uniti, portati avanti anche attraverso l’inviato speciale Massad Boulos. Le reazioni preannunciate dall’Esercito Nazionale Libico destano ulteriore preoccupazione per le potenziali conseguenze sulla stabilità del Mediterraneo e sulla sicurezza degli stessi Paesi occidentali che da anni sostengono la popolazione ucraina».

Intanto, non si segnala ancora una presa di posizione pubblica sull’accaduto del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Alcuni retroscena la dipingono come irritata, ma almeno fino a ieri sera non si era ancora espressa pubblicamente.