Gli attacchi ucraini a navi russe in Libia sono stati uno «sgarro» verso Roma. L’ha fatto capire la premier italiana Giorgia Meloni lanciando al presidente ucraino, Volodymir Zelensky, precisi moniti.

Parlando da Bruxelles, dove partecipava a una riunione del Consiglio europeo, ha dichiarato: «Sono molto chiara nei confronti del presidente Zelensky e dell’Ucraina: dobbiamo continuare ad aiutare l’Ucraina a difendersi, ma dobbiamo anche difendere la sicurezza dei nostri confini e dei nostri cittadini».

Per il nostro presidente del Consiglio gli attacchi ucraini a Bengasi non avranno ripercussioni sul supporto italiano all’Ucraina. Ma la Meloni avverte Zelensky: «Penso che la guerra non si debba e non si possa allargare al Mediterraneo».

Del medesimo avviso, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ieri ha relazionato in Senato: «Non eravamo a conoscenza delle intenzioni di Kiev di colpire nelle acque territoriali libiche, addirittura in un porto, e non abbiamo condiviso questa scelta. È fondamentale scongiurare il rischio di nuovi focolai, tanto più nel Mediterraneo, dove ci sarebbe un impatto diretto sulla sicurezza del nostro Paese».

Il titolare della Farnesina ha rivendicato il ruolo del nostro paese per una pacificazione della Libia, divisa nei due potentati di Tripolitania e Cirenaica, senza contare le tribù del Fezzan sahariano: «Dialoghiamo con tutte le realtà libiche in Tripolitania e in Cirenaica».

Tajani ha messo le mani avanti su potenziali circoli viziosi di attacchi ucraini e rappresaglie russe nella regione: «Chiediamo a tutte le parti di astenersi da ulteriori azioni militari sul territorio libico e nelle sue acque». Il ministro chiederà maggior attenzione della Nato per il fronte Sud al vertice dei ministri degli Esteri dell’alleanza che si terrà a Bruxelles il 2 dicembre. Intanto si è appreso che il ministro della Difesa Guido Crosetto ha convocato l’addetto militare ucraino, Serhii Hlobenko, insieme all’ambasciatore Ihor Brusylo.

Quali sono le varie ipotesi geopolitiche

Fonti della Difesa sostengono che «si sta valutando un eventuale innalzamento delle misure di sicurezza» per i militari italiani operanti in Libia, circa 200 dislocati fra Tripoli e Misurata con la missione Miasit, che si occupa di addestramento delle forze di sicurezza libiche e supporto alla locale guardia costiera.

Le azioni militari ucraine a Bengasi hanno suscitato preoccupazione anche in altri paesi. Sensibile la reazione della Turchia, che da anni ha allargato la sua influenza sulla Libia, anche per accordi sui confini marittimi legati allo sfruttamento dei giacimenti sottomarini di idrocarburi, ledendo interessi di Grecia e Cipro.

Per il ministero della Difesa di Ankara «va garantita la sicurezza marittima e della navigazione nel Mediterraneo, le nostre zone di giurisdizione marittima e le infrastrutture critiche». Il presidente Usa Donald Trump e il segretario della Nato Mark Rutte, si sono incontrati in Florida e hanno chiesto alla Russia «di non estendere il conflitto», mentre l’inviato americano Jared Kushner ha lodato il presidente russo: «Vladimir Putin ha mostrato moderazione. Ha accettato di non usare armi nucleari e ci ha rassicurato che non è questa la sua intenzione. È un grande uomo, una figura storica».

Le trattative della guerra russo-ucraina

Intanto il Dipartimento di Stato Usa ha approvato la vendita all’Ucraina di pezzi di ricambio per i caccia F-16, del valore di 622 milioni di dollari, che verrà finanziata da Belgio, Danimarca, Paesi Bassi e Norvegia. Come solito, sono gli europei a pagare, ma l’intransigenza della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha fatto dire al portavoce russo Dmitry Peskov che «è difficile che gli europei possano essere mediatori».

Le trattative restano imperniate sull’asse Mosca-Washington e il Kiyv Independent ha parlato di «un rapporto della Commissione Ue secondo cui Trump sta salvando il settore energetico russo». Di certo, l’agenzia Afp ha reso noto che il gruppo petrolifero e gasifero russo Lukoil s’è accordato con un consorzio guidato dalla società di investimento statunitense Eldridge per la cessione delle proprie attività internazionali. Kiev ha subito un massiccio attacco con missili balistici che ha colpito, secondo i russi «obbiettivi militari».

I russi hanno lanciato 113 droni, che hanno anche distrutto reti elettriche in varie regioni come quella di Dnipropetrovsk, causando blackout e spingendo Zelensky a paventare «una nuova vasta offensiva russa sulle reti energetiche». Gli ucraini sulla Russia hanno mandato 343 droni, colpendo, fra altri bersagli, due raffinerie, a Samara e Krasnodar, e un punto di raduno di soldati russi nella regione occupata di Zaporizhzhia, dove Kiev sostiene di aver ucciso 20 militari nemici.