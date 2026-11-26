Due tecnici italiani di Rheinmetall Italia sono morti in Kuwait nell’attacco condotto con droni di provenienza iraniana contro alcune installazioni militari del Paese. A confermare il decesso dei due connazionali è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, prima del question time al Senato.

I due civili stavano lavorando a una stazione di rilevamento della difesa antiaerea, nell’ambito di una commessa per il Kuwait, quando intorno alle 14 i droni hanno preso di mira le strutture militari. «C’è stata una forte esplosione e purtroppo entrambi i nostri connazionali, dalle notizie che ci arrivano dal Kuwait, sono deceduti», ha riferito il ministro, precisando che nell’attacco sono rimasti feriti anche un cittadino pachistano e un capitano dell’esercito kuwaitiano.

La conferma di Tajani e il lavoro dei due tecnici

L’ambasciata italiana nel Paese si è immediatamente attivata per seguire la vicenda e gli adempimenti necessari. Tajani ha spiegato di aver parlato con l’ambasciatore italiano Lorenzo Morini, impegnato a seguire gli sviluppi e a tenere informate le famiglie delle vittime. La notizia ha raggiunto anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, impegnata a Bruxelles per il Consiglio europeo. Da Palazzo Chigi è arrivato un messaggio di cordoglio: la premier, a nome proprio e del governo, ha espresso «profondo cordoglio» e rivolto le condoglianze ai familiari dei due tecnici, manifestando vicinanza a tutte le persone coinvolte nell’attacco. Parole di cordoglio anche da Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che ha rivolto un pensiero alle famiglie e ai colleghi delle vittime.

La commessa per la difesa antiaerea kuwaitiana

I due italiani erano tecnici civili di Rheinmetall Italia, società del gruppo industriale tedesco specializzata nello sviluppo e nella produzione di sistemi radar e di difesa antiaerea. Lavoravano dunque in un settore direttamente legato alla sicurezza delle installazioni militari kuwaitiane, in una regione attraversata da una nuova escalation delle tensioni.