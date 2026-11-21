Dopo il trilaterale di giovedì a Shenzhen con cinesi e americani, i russi hanno confermato ieri il loro invito ai funzionari europei per parlare della guerra in Ucraina, ma lo hanno circoscritto al formato E3, ovvero Gran Bretagna, Germania e Francia, cassando il formato E5 che comprende Italia e Polonia.

L’invito di Mosca al formato E3 e l’esclusione di Italia e Polonia

Il viceministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov, ha dichiarato: «Avete visto che il presidente della Russia Vladimir Putin, durante la sua visita in Cina, ha preso atto della nostra decisione di invitare a Mosca i rappresentanti della cosiddetta troika europea. È una delle iniziative che stiamo valutando e sviluppando». Il diplomatico russo ha però precisato che un’eventuale missione al Cremlino di delegati anglo-franco-tedeschi «non significa che il gruppo entrerà a fare parte del formato trilaterale».

Limitarsi all’E3 può voler dire che Mosca considera più importanti tre Stati nazionali, di cui uno non più parte dell’Ue, anziché il farraginoso apparato di Bruxelles.

L’esclusione della Polonia, che come vedremo ha anche subito violazioni di spazio aereo, si può spiegare col fatto che è più antirussa delle nazioni occidentali. Più difficile spiegare l’esclusione dell’Italia, che non è mai stata fra le nazioni più ostili, a meno che, per qualche strano motivo, a Mosca si sia pensato che un contributo italiano potesse essere superfluo.

L’ultimatum di Trump per la pace nella guerra in Ucraina

L’invito russo è arrivato mentre il Washington Post scriveva che il presidente americano Donald Trump ha spronato i governi Ue a trattare con Putin. Stando al Financial Times, Trump avrebbe informato i funzionari europei e ucraini di voler «arrivare a un accordo di pace fra Ucraina e Russia entro l’inizio di gennaio», prima dell’insediamento del nuovo Congresso a maggioranza democratica uscito dalle elezioni americane di Midterm.

Il tycoon ha anche dichiarato che «Zelensky e Putin si odiano, non sanno come uscirne. Vogliono entrambi mettere fine al conflitto, ma sono entrambi bloccati in questa situazione».

Le reazioni europee, l’ipotesi Turchia e il nodo Nato

Fra le reazioni all’invito russo, così l’Eliseo, la presidenza della Francia: «Dobbiamo assicurarci che ucraini, americani ed europei siano uniti. La nostra condizione sarà che l’avvio o la formalizzazione di questo dialogo con Mosca comporti il riconoscimento, da parte russa, del ruolo che spetta agli europei nei negoziati».

Dalla Germania, sebbene il cancelliere Friedrich Merz si sia detto favorevole a colloqui, ma non a Mosca bensì in «territorio neutrale», il ministro della Difesa Boris Pistorius l’ha in parte contraddetto affermando che sarebbe sbagliato respingere l’invito: «Se Putin rivolge agli europei un invito a recarsi a Mosca, ciò è da accogliere con favore sotto ogni aspetto».

L’ipotesi di negoziati in sede neutrale ha spinto la Turchia, tramite un portavoce del presidente Recep Erdogan, a candidarsi come sede, sulla scia dell’ambizione di Ankara di proporsi come arbitro internazionale. Di sicuro, i russi respingono l’ipotesi di una adesione o «quasi adesione» di Kiev alla Nato, come l’inviato americano Jared Kushner avrebbe evocato parlando di una garanzia di sicurezza fondata su un meccanismo che ricalchi l’articolo 5 dell’Alleanza.

Il Wall Street Journal aveva ripescato l’affermazione dei giorni scorsi del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo cui Kushner avrebbe proposto l’adesione dell’Ucraina alla Nato in cambio della cessione del Donbass, ma la maggior parte del Donbass (circa il 99% del Lugansk e l’80% del Donetsk) è già occupata dai russi.

Missili russi in Polonia: scatta l’allerta Nato

Ieri, però, la violazione dei confini della Polonia da parte di almeno tre ordigni russi ha riproposto il tema della difesa dell’Alleanza. L’allarme delle forze di Varsavia è scattato nella notte, quando si sono attivate le batterie missilistiche Patriot e sono stati fatti decollare caccia F-16 a seguito di attacchi aerei russi sull’Ucraina occidentale, per esempio attorno a Leopoli (per inciso rivendicata dalla Polonia). È scattata l’allerta nelle regioni polacche della Precarpazia e di Lublino.

Il vice primo ministro e ministro della Difesa polacco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha confermato che si sono schiantati in territorio polacco «due missili da crociera e un drone a reazione». Uno dei vettori è stato identificato in un Kh-101, un missile da crociera subsonico a lungo raggio, 3.500 km di gittata, che viene sganciato in volo da bombardieri giganti Tupolev Tu-95 e Tu-160.

Dice il ministro polacco: «Il Kh-101 è caduto in un campo a Nowy Lipowiec, nella regione di Lublino, senza causare danni». L’impatto è avvenuto a 75 km da Nowa Deba, dove si svolge l’esercitazione militare Koalicija con un contingente misto di 2.800 soldati dei Paesi «volenterosi», guidati da Gran Bretagna e Francia, in previsione di un corpo di spedizione europeo in Ucraina a vigilanza di un cessate il fuoco.

Il premier polacco Donald Tusk e alleati come il premier inglese Andy Burnham hanno parlato di «inaccettabile provocazione russa». Oggi arriverà a Varsavia il segretario della Nato Mark Rutte per parlare di rinforzi alle difese aeree. Zelensky ha denunciato ieri che l’Ucraina è stata colpita da «uno degli attacchi più massicci, con gruppi di missili lanciati a pause di 20-30 minuti tra loro, per rendere più difficile spegnere incendi, rimuovere macerie ed effettuare riparazioni».

L’attacco massiccio su Kiev e i nuovi fondi Ue all’Ucraina

La Russia ha lanciato ieri 400 droni e 110 missili, 27 dei quali balistici, che hanno causato 8 morti e 30 feriti. Al che il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, ha chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu per le incursioni sui civili e i danni alle ambasciate a Kiev di Olanda e Austria. I russi hanno ribattuto di aver colpito «tre ponti usati per il trasporto di materiale militare e fabbriche di missili Flamingo, di propellenti missilistici e di droni».



Sempre ieri, la Commissione europea ha versato 7,9 miliardi di euro all’Ucraina, la nona rata della Ukraine facility: è il pagamento singolo più alto di sempre. Le risorse serviranno a coprire il fabbisogno finanziario e mantenere in funzione la pubblica amministrazione. Di questi, 5,1 miliardi arrivano dal prestito Ue da 90 miliardi.