Dalla minaccia ibrida alla cooperazione militare nei Balcani occidentali. Sono i temi al centro di due recenti appuntamenti della Difesa italiana, che hanno visto impegnati il Capo di Stato Maggiore, Generale Luciano Portolano, e il suo Sottocapo, Generale di Squadra Aerea Luigi Del Bene.

Portolano ha inaugurato l’anno accademico 2026-2027 del Centro Alti Studi per la Difesa e Scuola Superiore Universitaria (CASD-SSU), richiamando l’attenzione sulle conseguenze della guerra ibrida per le democrazie. Del Bene, delegato dallo stesso Capo di Stato Maggiore, ha invece presieduto a Tirana il 14° meeting della Defence Cooperation Initiative (DECI), l’iniziativa di cooperazione militare a guida italiana che ha accolto formalmente la Romania come nono Paese membro.

Portolano: «La prima linea di difesa è l’uomo»

Nel corso della cerimonia al CASD-SSU, alla presenza del presidente del Centro, Generale di Corpo d’Armata Stefano Mannino, e del professor Alberto Pagani, docente all’Università di Bologna, Portolano ha definito la minaccia ibrida una pressione già in atto, che si manifesta attraverso azioni difficili da attribuire e condotte sotto la soglia del conflitto.

Tra gli esempi citati figurano i danneggiamenti dei cavi sottomarini nel Baltico, i droni sugli aeroporti europei e gli attacchi informatici. Episodi che, considerati singolarmente, possono apparire scollegati, ma che insieme possono delineare una strategia più ampia.

La dimensione più delicata è quella cognitiva, perché il bersaglio non è soltanto il territorio o la forza militare, ma il modo in cui una società comprende la realtà e prende le proprie decisioni. Gli effetti, ha spiegato il Generale, sono sfiducia, polarizzazione, disorientamento, paura ed erosione della coesione sociale. A rendere il quadro ancora più complesso contribuisce l’intelligenza artificiale, che moltiplica la portata della disinformazione e rende più difficile distinguere il vero dal verosimile.

Per contrastare queste minacce, secondo Portolano, è necessario un approccio che coinvolga l’intero sistema-Paese, dalla Pubblica Amministrazione al mondo accademico, dai media all’industria, fino ai singoli cittadini. «Il cittadino che dispone delle conoscenze per comprendere la realtà costituisce una prima linea di difesa dalla disinformazione», ha affermato, sottolineando l’importanza della razionalità, della logica e del pensiero critico.

Tra le iniziative già avviate dalla Difesa ha ricordato l’istituzione del Comando Cyber-Intel, nato dalla fusione del Comando per le Operazioni in Rete e del Comando Intelligence Interforze, le linee strategiche sul Cognitive Warfare e la costituzione di un Nucleo Iniziale di Formazione in attesa del Centro interforze per il contrasto alla minaccia ibrida.

La Romania entra nella Defence Cooperation Initiative

Sul fronte della cooperazione internazionale, a Tirana si è svolto il 14° meeting dei Capi di Stato Maggiore della Difesa della DECI, presieduto dal Generale Del Bene e aperto dal Presidente della Repubblica albanese Bajram Begaj e dal ministro della Difesa Ermal Nufi.

L’ingresso della Romania porta a nove il numero dei Paesi partecipanti all’iniziativa, che riunisce Italia, Albania, Austria, Croazia, Macedonia del Nord, Montenegro, Slovenia, Ungheria e, da oggi, Bucarest. Del Bene ha sottolineato il valore della piattaforma come strumento di cooperazione regionale e di elaborazione di strategie condivise da promuovere anche nei principali consessi internazionali, a partire da Nato e Unione europea.

Tra gli argomenti affrontati, la sicurezza dei Balcani occidentali e il ruolo delle missioni internazionali. In particolare, è stato esaminato il processo di ridimensionamento dell’operazione Nato Kfor, mentre è stata ribadita la centralità di Kfor ed Eufor Althea per garantire stabilità e prevenire nuove crisi nella regione.

I partecipanti hanno inoltre discusso delle iniziative per rafforzare la cooperazione militare, tra cui il Framework Nation Concept e la Task Force X – CentMed, oltre alla possibilità di sviluppare un forum dedicato alla collaborazione nel dominio cyber. Al centro del confronto anche il potenziamento delle attività della Multinational Land Force attraverso esercitazioni interforze e multinazionali.

Al termine dell’incontro è stato ribadito il ruolo dell’Italia come guida dell’iniziativa, per il coordinamento delle attività e la promozione della cooperazione tra i Paesi membri. Del Bene ha ringraziato il Generale Arben Kingji, Capo di Stato Maggiore della Difesa albanese, per l’ospitalità, sottolineando che «la credibilità dell’Europa non si misura dalle proprie ambizioni, ma dalla sua abilità di tradurre le ambizioni in azioni».