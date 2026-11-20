Lasciando la città cinese di Shenzhen, teatro, ieri, del vertice trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping e quello americano Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin era soddisfatto perché il rango della Russia è stato riconfermato nell’arena che gli interessava, quella delle grandi potenze, mentre l’Europa appariva marginale.

Lo «zar» del Cremlino ha apprezzato le controparti: «Le relazioni russo-cinesi rappresentano uno dei pilastri dell’attuale sicurezza internazionale, un importante fattore di deterrenza e di equilibrio». Così ha lodato l’asse Mosca-Pechino, due imperi addossati, che si coprono le spalle nella massa continentale dell’Eurasia e bilanciano la potenza marittima degli Stati Uniti.

Ma anche con Washington i rapporti sono buoni. Putin s’è detto «fiducioso che Trump sia sinceramente intenzionato a risolvere i conflitti, compreso quello in Ucraina, e che desideri ristabilire le relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Russia».

Putin è stato invitato da Trump a partecipare al G20 di Miami, in Florida, del 14 e 15 dicembre: «Ci penserò. Non abbiamo ancora preso una decisione. Ringrazio la parte americana per l’invito. In ogni caso, la delegazione russa sarà presente».

Ciò in barba ai governi europei che vorrebbero isolare una Russia che, di fatto, lega con oltre metà del mondo. Il messaggio all’Unione europea di «zar Vladimir» è chiaro. Secondo lui la Russia è pronta a compromessi, sulla guerra in Ucraina e la sicurezza del continente, ma Kiev e Bruxelles «non sono pronti».

Di più, dopo l’attacco ucraino al ponte di Kerch, in Crimea, ha promesso «ritorsioni dolorose» e sospeso le proposte di tregue sul fronte: «Ho discusso con il Consiglio di sicurezza russo di un cessate il fuoco in alcune zone, ma dopo gli attacchi al ponte di Crimea non ci saranno negoziati».

Anche il suo portavoce Dmitry Peskov ha aggiunto che il trilaterale di Shenzhen «non ci porta più vicini alla vittoria sul neonazismo, tale possibilità al momento la fornisce solo la prosecuzione dell’operazione militare speciale».

Putin ha confermato che il summit sarebbe una «Jalta 2.0», con riferimento al vertice del 1945, ma negando una «spartizione del mondo» considera che i tre colossi «hanno la responsabilità congiunta nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale».

Ribadisce che «la Russia non ha iniziato la guerra ma cerca di concluderla», poiché in Ucraina si spara e si muore fin dal 2014: «Gli abitanti del Donbass hanno dichiarato l’indipendenza dall’Ucraina secondo l’articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite.

E l’Ucraina ha iniziato la guerra con gli attacchi nel Sudest». Ha rigettato con espressioni forti le accuse dell’Ue di preparare un’invasione dell’Europa, che pare impossibile se non sono bastati quattro anni con l’Ucraina: «Bisogna porre fine a questa diarrea politica. Cosa vanno dicendo gli europei su presunti attacchi contro l’Europa? Tutti capiscono che non vogliamo entrare in guerra con l’Europa!».

Putin s’è detto disposto a trattare: «Abbiamo invitato gli europei a venire a Mosca per definire la loro posizione. Non vedo ostacoli insormontabili a un accordo». Ma ammette che «la piena normalizzazione dei rapporti tra Russia e alcuni paesi europei non sarà possibile senza cambiare le élite politiche».

Nonostante l’appello di Xi per un futuro mondo senza armi nucleari, e ammettendo che «abbiamo discusso della prevenzione della proliferazione delle armi nucleari», Putin ha però ribadito la deterrenza russa, mostrando al vertice la sua valigetta coi codici per ordinare attacchi nucleari, detta Cheget, oltre a inviare due bombardieri strategici Tupolev Tu-95 a far scalo in Vietnam, dopo che altri Tu-95 s’erano avvicinati al Giappone.

A margine del vertice, Putin ha incontrato la premier nipponica Sanae Takaichi concordando di «proseguire i contatti» per un timido disgelo fra Mosca e Tokyo.