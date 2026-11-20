Le armi nucleari devono essere «vietate in modo completo e distrutte del tutto», perché sono «una spada di Damocle sospesa sull’umanità». Xi Jinping lo ha detto ieri a Shenzhen, seduto accanto a Donald Trump e Vladimir Putin nel primo vertice a tre della storia fra Cina, Stati Uniti e Russia.

La Repubblica popolare dispone di circa 620 bombe atomiche contro le oltre 5.000 a testa di Washington e Mosca, però si sta armando velocemente. Dunque, un tavolo sul disarmo con americani e russi significherebbe accettare tetti e controlli proprio mentre il Paese cerca di colmare la distanza.

Per questo la diplomazia cinese sostiene che a tagliare debbano essere prima i due arsenali maggiori, giudicando i negoziati a tre «né equi né ragionevoli né realistici». In pratica, no all’atomica, ma prima vi rinuncino gli altri.

Trump ha chiesto un trattato sugli arsenali che includa la Cina, pur ammettendo che «una volta che hai le armi nucleari è molto difficile rinunciarvi». La dichiarazione finale si limita ad avviare un «dialogo» sulla riduzione dei rischi nucleari e sulla non proliferazione, senza impegni né tempi.

Il secondo punto prevede di «aumentare la produzione e la fornitura di prodotti petroliferi raffinati a beneficio di tutte le nazioni», promessa che dipende soprattutto da Pechino. Gli impianti di raffinazione americani, infatti, lavorano già al massimo e quelli russi sono sotto attacco costante da parte dei droni ucraini, che a novembre hanno fermato circa un terzo della capacità produttiva del Paese.

Il governo cinese invece decide per decreto quanto gasolio esportare, dunque l’invito è soprattutto per Xi. Nel discorso d’apertura del trilaterale, Xi è stato il solo a non nominare l’Ucraina, citata invece da Trump e da Putin, e ha scelto una massima generale secondo cui «quando le grandi potenze vivono in armonia il mondo è in pace, quando si scontrano il mondo precipita nel caos».

Il passaggio più politico guardava all’Asia, perché ricordando che «oltre 80 anni fa, come forze principali della lotta mondiale contro il fascismo, i nostri tre Paesi hanno combattuto fianco a fianco», il leader cinese parlava al Giappone della premier Sanae Takaichi. Contro i giapponesi, in realtà, combatté soprattutto la Repubblica di Cina di Chiang Kai-shek, il cui governo riparò proprio a Taiwan, mentre la Repubblica popolare cinese nacque a guerra finita nel 1949.

A Trump, Xi ha detto che «nella questione di Taiwan gli Stati Uniti devono fare la cosa giusta per evitare gravi turbolenze», e al tavolo ha invitato i partner a rispettare le «linee rosse» altrui, formula che a Pechino rimanda anzitutto alle sue rivendicazioni sull’isola.

Ricordiamo che a Washington è fermo da mesi un pacchetto di armi per Taipei da 14 miliardi di dollari, che Trump ha detto di tenere in sospeso come carta da giocare nella trattativa con la Cina.

Nel bilaterale il presidente cinese ha proposto a quello americano di «allungare la lista della cooperazione e accorciare quella dei problemi», e Trump ha risposto che «finché io e lei saremo al comando non avremo mai problemi».

Dal colloquio, come previsto, non è però uscita una data per il taglio reciproco dei dazi, né un nuovo impegno sugli acquisti agricoli. Intanto Washington ha appena stretto i controlli sui chip di Nvidia e il 10 gennaio scade la tregua.

Xi ha chiesto anche di rendere regolari gli incontri trilaterali, un formato che lascerebbe fuori l’Europa e gli alleati asiatici dell’America.

A Pechino la tregua commerciale con gli Usa interessa parecchio, perché a ottobre le vendite al dettaglio sono cresciute appena dello 0,4%, gli investimenti sono in calo da inizio anno e famiglie e imprese risparmiano.

Il mostruoso avanzo commerciale di oltre 1.000 miliardi di dollari in dieci mesi sta diventando una fragilità, perché una crisi della domanda estera colpirebbe duramente la Cina. In definitiva, per Xi tenersi buono Trump è oggi una necessità.