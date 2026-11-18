I tre presidenti sono già arrivati a Shenzhen e si sono incontrati a margine dell’Apec. Oggi il bilaterale tra Xi e Putin e i primi contatti con Trump, domani il confronto a tre. Ucraina, armi nucleari, Iran e commercio sul tavolo, ma ciascuno ha obiettivi differenti.

A Shenzhen, metropoli da venti milioni di abitanti abituata a ritmi frenetici, non si sentono clacson e il cielo è stato interdetto non solo a droni e palloni aerostatici, ma persino agli aquiloni. Pur di svuotare le strade senza paralizzare l’economia in vista del vertice Apec e, soprattutto, dello storico incontro trilaterale tra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin, le autorità municipali sono arrivate a offrire ai cittadini 100 yuan da spendere sui mezzi pubblici in cambio della rinuncia all’auto privata.

Una blindatura necessaria per accogliere un evento che ha il peso della storia, con le tre superpotenze nucleari sedute allo stesso tavolo per un vertice trilaterale inedito che rievoca apertamente lo spettro di una nuova Yalta e solleva non pochi timori tra chi, dall’Europa all’Asia, è rimasto escluso dai giochi e rischia di subire decisioni prese da altri.

Xi Jinping al centro della scacchiera diplomatica

In questa delicata partita, il presidente cinese gioca in casa e si muove con la sicurezza di chi ha in mano le carte migliori con l’obiettivo di consolidare il proprio ruolo di arbitro globale. Xi Jinping ha riservato a Donald Trump un’accoglienza fuori dal protocollo andandolo a ricevere direttamente all’aeroporto, un gesto per ricambiare la cortesia ricevuta negli Stati Uniti lo scorso settembre.

Tuttavia, aprendo i lavori del summit Apec davanti ai vertici dei colossi economici, il leader cinese ha inviato un messaggio chiaro, condannando l’unilateralismo e il protezionismo. Sebbene non abbia citato direttamente Washington, il riferimento alle restrizioni americane sull’export tecnologico è evidente. Dietro la difesa del libero scambio c’è anche un’urgenza domestica: l’economia cinese rallenta e Pechino ha un disperato bisogno di rassicurare i partner asiatici per spingere le esportazioni. Dal punto di vista diplomatico, l’obiettivo di Xi Jinping è blindare il protocollo del vertice a tre, evitando di trasformarlo in un tavolo decisionale esclusivo sull’Ucraina o sul disarmo nucleare, presentandosi piuttosto come il garante della stabilità agli occhi del Sud globale.

L’agenda di Putin tra Ucraina e dimostrazioni di forza

Per la Russia, il vertice rappresenta la fine dell’isolamento internazionale. Vladimir Putin incassa un importante successo politico interno solo sedendosi allo stesso tavolo con Stati Uniti e Cina. Il presidente russo ha ribadito durante un bilaterale con Xi Jinping che l’asse tra Mosca e Pechino è saldo e capace di resistere alle pressioni dell’Occidente.

Mosca, però, non rinuncia a mostrare i muscoli. L’arrivo dello zar in Asia è coinciso con il dispiegamento in Vietnam di due bombardieri strategici nucleari Tu-95MS, una mossa che non si verificava dai tempi dell’Unione Sovietica. Secondo l’intelligence occidentale, il Cremlino non è ancora pronto per negoziati di pace concreti: l’obiettivo sarebbe prolungare la guerra di logoramento per tutto l’inverno, sperando che le elezioni europee del 2027 frammentino il sostegno a Kiev. Intanto, davanti alla platea economica, il presidente russo ha sottolineato come il baricentro del mondo si stia spostando verso l’Asia, decretando a suo dire la progressiva perdita di peso dell’Unione europea.

Trump e la ricerca di un successo internazionale

Dall’altra parte del tavolo ci sarà un presidente americano alla ricerca di conferme. Indebolito dalla recente sconfitta dei repubblicani alle elezioni di Midterm, che ha consegnato il Congresso ai democratici, Donald Trump ha bisogno di spendere politicamente l’immagine di grande negoziatore.

Il suo arrivo a Shenzhen, dopo una tappa nelle Filippine per rafforzare l’asse di contenimento anti-cinese nel Pacifico, è accompagnato dalle divisioni interne alla sua stessa delegazione, divisa sull’esportazione dei chip avanzati verso la Cina e rappresentata da figure in contrasto come il Segretario di Stato Marco Rubio e il Segretario al Tesoro Scott Bessent. Nel corteo statunitense è stato notato anche Elon Musk, che però non parteciperà ai colloqui ristretti. La Casa Bianca vorrebbe concentrare il trilaterale sul contenimento dell’Iran e sul controllo degli armamenti nucleari, ma è noto che l’Ucraina resti uno dei temi centrali per il presidente americano.

Il nodo dell’Ucraina e lo spettro di una nuova Yalta

L’assenza di un’agenda chiara è ciò che spaventa maggiormente l’Europa e soprattutto Kiev. Da un lato, il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiha ha auspicato pubblicamente che l’incontro serva a fare pressioni decisive sulla Russia per fermare il conflitto. Dall’altro, il rischio è che si decida l’architettura della sicurezza europea senza far sedere l’Europa al tavolo.

Mentre oggi a Shenzhen i tre leader si sono scambiati le prime strette di mano formali (in un clima decisamente più freddo per il premier giapponese Sanae Takaichi, che ha incrociato Xi Jinping per la prima volta dopo la crisi diplomatica su Taiwan dell’anno scorso), le cancellerie internazionali trattengono il fiato. Il portavoce russo Dmitry Peskov ha definito «giochi di politologi» i paragoni storici con il 1945, ma nei giorni scorsi il negoziatore di Mosca Vladimir Medinsky aveva esplicitamente parlato della necessità di una «nuova Yalta e Potsdam». Domani, in non più di sessanta minuti, avremo qualche indizio in più se questo scenario diventerà realtà.