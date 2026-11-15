Giovedì la «Jalta 2.0» a Shenzen. Dossier Ucraina escluso dal tavolo

Siamo alla vigilia di una Jalta 2.0? O forse di una Vestfalia 2.0? L’altro ieri, la Casa Bianca ha annunciato che Donald Trump incontrerà la prossima settimana Vladimir Putin e Xi Jinping. Si tratterà del primo meeting tra i tre leader in assoluto e avverrà a margine del vertice Apec che si terrà nella città cinese di Shenzen, giovedì prossimo.

Trump, Putin e Xi: il primo vertice a tre della storia

«Il presidente ha chiarito che, tra gli altri argomenti, discuterà della riduzione delle armi nucleari nel mondo. Questa proliferazione, secondo il presidente Trump, è molto pericolosa», ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Olivia Wales. Non solo. Il presidente americano sarebbe anche intenzionato a parlare della guerra in Iran ma, secondo fonti ufficiali, non risulterebbe al momento prevista una discussione sul conflitto in Ucraina. Un funzionario statunitense ha infatti affermato che Pechino non fa attualmente parte del processo diplomatico volto a porre fine al conflitto tra Mosca e Kiev. «La Cina non fa propriamente parte di questo percorso, quindi non sembra opportuno discutere dell’Ucraina in quella sede», ha dichiarato.

Da Washington hanno comunque fatto sapere che il vertice della prossima settimana non è finalizzato al raggiungimento di un qualche accordo complessivo nel breve termine. «Non ci aspettiamo di raggiungere alcun tipo di accordo. Lo definirei il punto di partenza, il primo dialogo, certamente a livello di leader, tra questi Paesi», ha affermato un alto funzionario statunitense alla Cnn. «Questo è quindi l’inizio di una conversazione che, si spera, possa rivelarsi produttiva in futuro», ha aggiunto. Secondo la Cbs, Trump si recherà in Cina accompagnato da Elon Musk. Tuttavia, il ceo di SpaceX non dovrebbe partecipare all’incontro tra i tre presidenti.

Ucraina esclusa dal tavolo e marginalità dell’Unione europea

Era inizio ottobre, quando, durante una telefonata con Trump, Putin aveva proposto al presidente americano un summit a tre con Xi. Alcuni giorni dopo, l’inquilino della Casa Bianca si era detto aperto a una simile eventualità. «Potremmo incontrarci per parlare di armi nucleari e denuclearizzazione. Se il presidente Xi lo desidera, lo accetterei. Sono sicuro che parleremmo anche di altre cose, come il commercio», aveva affermato.

Oltre a evidenziare la totale marginalità dell’Ue, il summit della prossima settimana avviene nel mezzo di profonde dinamiche politiche e geopolitiche. Gli Stati Uniti stanno cercando di uscire dal doloroso pantano della guerra iraniana, mentre Putin ha necessità di recuperare influenza in Medio Oriente dopo la caduta, due anni fa, di uno suo ferreo alleato, come Bashar al Assad. Pechino, dal canto suo, continua a fare i conti con una domanda interna particolarmente debole e, a partire dal 2025, ha perso progressivamente influenza sull’Emisfero occidentale (si vedano Panama, il Venezuela e la Groenlandia). Al contempo, Trump è uscito pesantemente ammaccato dalle ultime Midterm e ha bisogno di un successo diplomatico per tutelare la propria eredità presidenziale e consentire, in secondo luogo, al Partito repubblicano di rafforzarsi in vista delle elezioni del 2028.

Jalta 2.0 o Vestfalia 2.0: il nuovo ordine mondiale

Per quanto – come abbiamo visto – non sia previsto un accordo, non è escludibile che il vertice della prossima settimana possa creare le condizioni per un futuro riassetto dell’ordine internazionale secondo i crismi della logica vestfaliana. Oggi nessun attore può infatti fungere da perno, come lo fu la Germania nel sistema bismarckiano (si pensi alla Lega dei tre imperatori promossa nel 1873 dal Cancelliere di ferro). E anche rispetto alla conferenza di Jalta c’è una differenza: il vertice del febbraio 1945 contribuì all’istituzione delle Nazioni Unite. Al momento, nessuno dei tre presidenti sembra invece realmente intenzionato a creare un meccanismo sovranazionale in grado di sovrintendere al riassetto dell’ordine globale. Ecco che quindi l’imminente summit avrà luogo in un’ottica fondamentalmente vestfaliana, vale a dire improntata ai principi dell’equilibrio di potenza. Un modello che Henry Kissinger indicò nel suo volume del 2014 Ordine Mondiale.

È in questo senso che, ieri, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si è mostrato critico dell’imminente vertice a tre. «A me non piace il mondo in cui si trovano in tre a decidere per tutti. Io sono fermo al mondo delle Nazioni unite», ha detto. Il punto è che, piaccia o meno, quel mondo oggi non esiste più. E gli europei dovrebbero finalmente capire che, nel bene o nel male, il paradigma è ormai inesorabilmente cambiato.