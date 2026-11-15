In un momento delicato per i negoziati Est-Ovest, nell’ambito dei quali la guerra russo-ucraina rappresenta solo una parte del problema degli equilibri complessivi, il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha gettato un sasso nello stagno, affermando che gli Stati Uniti avrebbero proposto all’Ucraina l’adesione alla Nato in cambio della cessione dell’intero Donbass ai russi, che già lo occupano per la maggior parte.

Il leader di Kiev ha ieri dichiarato, stando all’agenzia France Presse: «Gli americani mi hanno chiesto: “E se l’Ucraina entrasse nella Nato, si ritirerebbe dal Donbass?”. Stiamo discutendo con i partner un pacchetto di sicurezza da offrirci nei negoziati: garanzie di sicurezza da Nato e Ue, un esercito ucraino forte, e ciò significa un numero adeguato di soldati, armamenti, sostegno finanziario e il Piano di prosperità». Ukrinform aggiunge che Zelensky ha dichiarato che se i partner offriranno di ritirarsi dal Donbass in cambio di garanzie di sicurezza concrete, affronterà la questione di fronte all’opinione pubblica.

La Nato in cambio del Donbass: la proposta attribuita agli Usa

Le pretese di Zelensky non sono nuove, chiedendo egli agli occidentali, in cambio della cessione dei territori ai russi, ancora anni di finanziamenti per tenere in piedi un grosso esercito e per la ricostruzione. Ma l’aggiunta dell’adesione alla Nato, quando spesso il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che Mosca accetterebbe l’ingresso di Kiev nell’Unione europea, ente politico-economico, ma non nell’alleanza atlantica, di natura militare, fa sospettare che sia una provocazione di Zelensky non concordata con gli americani. Frasi a effetto per forzare la mano in vista dei prossimi negoziati, unitamente ad altre affermazioni.

A parte l’ammissione che il prossimo scambio di prigionieri fra Russia e Ucraina «potrebbe riguardare 1.200-1.300 uomini», cifra mai così elevata, il presidente ucraino ripete che «Putin è pericoloso» e lo accusa di proporre una tregua umanitaria a Kostyantynivka come schermo per l’occupazione di quanto resta della città nel Donetsk, da cui si può minacciare da Sud la catena di cittadelle fortificate ucraine.

Avendo chiesto agli Usa aiuti militari tali da scoraggiare la campagna invernale delle truppe di Mosca, ha aggiunto: «I russi puntano tutto su quest’inverno. L’approvazione dal Congresso americano di sanzioni e armi darebbe motivo a Putin per fermare l’escalation».

Zelensky attacca Musk sulle restrizioni a Starshield

Ma intanto se l’è presa ancora con gli americani accusando l’azienda di Elon Musk di aver limitato di nuovo la velocità del traffico dati della rete Starshield, versione militare di Starlink, impedendo ai droni da intercettazione ucraini di operare a velocità superiori a 161 km/h: «Le attuali restrizioni su Starshield suggeriscono che sia stata SpaceX a imporle». Il Wall Street Journal ha riferito che i senatori democratici statunitensi Jeanne Shaheen e Chris Coons hanno chiesto a Musk di «conservare tutti i documenti e le comunicazioni sulle restrizioni imposte da SpaceX all’uso ucraino di Starlink e Starshield», per capire chi le abbia decise.

Le richieste di Mosca e le indiscrezioni sulla sicurezza di Zelensky

Il New York Times ha confermato, avendo visionato un documento presentato dai negoziatori russi a quelli americani al vertice di Abu Dhabi, che Mosca ha rinnovato le medesime richieste di sicurezza avanzate nel dicembre 2021, prima della guerra. La principale resta il divieto d’ingresso nella Nato dell’Ucraina e di altri Stati ex-sovietici, come Moldavia e Georgia.

A riconferma di quanto sia inattendibile l’affermazione di Zelensky, dato che un’Ucraina nella Nato porrebbe il seme di un nuovo conflitto, stavolta catastrofico perché trascinerebbe nel baratro tutta l’Europa. Poi, il ritiro di truppe e installazioni Nato alle posizioni del 1997, escludendo quindi truppe alleate dai territori dei membri recenti, specie Polonia e Paesi baltici. Divieto di missili a medio raggio in basi che consentano di colpire l’altra parte, di fatto un ripescaggio del trattato Inf del 1987 da cui Donald Trump ritirò unilateralmente l’America nel 2019. Chiesto anche il divieto di presenza di armi nucleari fuori dai territori nazionali e limiti al dispiegamento di bombardieri a lungo raggio nei cieli globali e di sottomarini lanciamissili strategici in acque internazionali.

A ciò è stata aggiunta la richiesta dell’uscita dalla Nato della Finlandia, ammessa nel 2023, dato che il lungo confine di 1340 km con la Russia secondo Mosca andrebbe stabilizzato come zona cuscinetto. In questa ventata di escalation, Rbc Ukraine ha asserito, da «fonti russe» come MK, che «il consiglio di sicurezza russo, in una riunione a porte chiuse» avrebbe «revocato il tabù sull’uccisione di Zelensky», e che «servizi segreti e aviazione russa» potrebbero essere incaricati di eliminare il presidente ucraino e i vertici militari di Kiev con missili ipersonici, balistici Iskander o bombe guidate Fab-3000 in grado di distruggere bunker.

Ieri i russi hanno lanciato sull’Ucraina 96 droni, di cui 81 abbattuti, colpendo reti energetiche presso Odessa, lasciando al buio 50.000 persone, un impianto gasifero a Poltava ed edifici a Zaporizhzhia, causando in totale 7 morti e 80 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito il terminal petrolifero e gasifero di Prosvet, nella regione russa di Samara, a suggello di una lotta senza esclusione di colpi.