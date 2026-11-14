Finiscono le baruffe irlandesi per scegliere il negoziatore Ue: a parlare con Vladimir Putin per conto dell’Europa saranno i rappresentanti di cinque Paesi, cioè Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia. Dovrebbe affiancarli un esponente delle istituzioni Ue. Chi? Al momento non si sa. Ed è qui che casca l’asino.

Ha dato i suoi frutti l’insistenza di Roma affinché si arrivasse a una decisione in tempi rapidi, in vista del prossimo turno di colloqui con Usa, Russia e Ucraina, che potrebbe tenersi persino prima del G20 di metà dicembre a Miami.

Donald Trump, infatti, incassata la batosta alle urne, ha fretta di esibire qualche risultato concreto e di chiudere almeno uno dei fronti di guerra. Certo, alla fine – anche se gli esponenti di Fdi esultano – è passata la linea di Friedrich Merz: il cancelliere non voleva rinunciare alla presenza di Berlino al tavolo, presenza che, anzi, ha definito «scontata».

Meloni rivendica il ruolo di Roma: niente truppe al fronte e nessun tema escluso

Giorgia Meloni era contraria alla moltiplicazione dei formati diplomatici e forse era più orientata a individuare un unico incaricato. Ad esempio, il presidente del Consiglio Ue, António Costa, che ieri ancora prometteva che l’Europa avrebbe fatto «sentire la propria voce, chiara e unitaria».

Una sua investitura, però, avrebbe lasciato insoluto il problema di garantire uno spazio a norvegesi e inglesi, che sono fuori dall’Unione. Meloni è comunque potuta passare all’incasso: per lei si è trattato di una vittoria anche italiana, che ha consentito di «superare la frammentazione delle iniziative e delle interlocuzioni».

L’Italia, in fondo, svolgerà un ruolo da protagonista. E potrà ribadire i paletti fissati già ieri al summit di Dublino: niente truppe al fronte; nessun argomento escluso dalle discussioni. L’opposto di ciò che andava blaterando Kaja Kallas.

Ieri, per l’Alto rappresentante Ue si è consumata una Caporetto. Ho io il mandato per trattare, aveva tuonato in mattinata, ma i russi non mi vogliono. La verità è che non la volevano gli europei: «Non c’è consenso» sull’idea di conferirle un mandato, si sono infatti affrettate a spiegare fonti dell’Unione.

Kallas, con notevole spirito autosabotatore, si era premurata di snobbare gli incaricati statunitensi, Jared Kushner e Steve Witkoff (noi, aveva pontificato, abbiamo «istituzioni consolidate, quindi non possiamo semplicemente inviare una persona priva di ruolo istituzionale, come fanno gli americani»); e pretendeva pure che certi temi fossero esclusi dall’agenda.

A suo parere, ad esempio, se avessero accettato di discutere della complessiva «architettura di sicurezza» del Vecchio continente, gli europei sarebbero caduti «nelle trappole che Mosca ci sta tendendo».

La débâcle di quello che dovrebbe essere il capo della diplomazia dell’Ue non dovrebbe essere archiviata: ci ritroviamo un superministro degli Esteri che non gode della fiducia di nessuno Stato membro. Ursula von der Leyen ieri giubilava, ma chi dovrebbe esprimersi a nome delle istituzioni Ue?

Merz lega i fondi Ue agli aiuti a Kiev: 45 miliardi di prestiti nel 2027

E a Bruxelles sono orientati ad accogliere anche questa proposta di Merz: legare l’accordo sul bilancio comunitario all’impegno comune a sostenere la resistenza.

La Germania, dal canto suo, non si è accontentata di salvare l’E5. Sta predisponendo un vero e proprio ricatto ai danni dei Paesi recalcitranti ad aiutare Kiev.

Un funzionario europeo si è spinto fino ad agitare lo spauracchio dei fondi di coesione; insomma, niente più finanziamenti a chi si tira indietro. Un messaggio alla Slovacchia, oltre che all’Ungheria, alla quale non basterebbe più la strategia del nuovo premier, Péter Magyar: rinunciare ai veti sull’Ucraina, purché Budapest non venga coinvolta.

L’impasse sul budget pluriennale, che era uno degli argomenti all’ordine del giorno del Consiglio informale di ieri, non si è sbloccata.

In compenso, è ormai sicuro che, nel 2027, ci aspetterà l’ennesimo salasso per tenere in piedi Volodymyr Zelensky: dopo i 90 miliardi di quest’anno, altri 45. L’Unione ha compreso che gli asset russi non si toccano.

E benché rimangano, come ha specificato il primo ministro irlandese, Michael Martin, «una leva significativa per l’evoluzione del percorso verso la pace», «l’opzione del prestito» è adesso considerata la «più efficace». Sono soldi che, ça va sans dire, non riavremo indietro mai.

I propositi di Mosca continuano a essere, come da tradizione, un enigma avvolto in un mistero. La Bild ha scritto che i russi si sarebbero presentati ad Abu Dhabi con richieste massimaliste: annettere l’intero Donbass, compresa la porzione non occupata; garantire un referendum sulla secessione di Transnistria e Gagauzia dalla Moldavia, in caso di adesione di Chisinau all’Ue; vietare le basi Nato nei Paesi baltici; ottenere l’uscita della Finlandia dall’Alleanza atlantica.

Mosca smentisce le richieste su Helsinki, ma continua a incassare 1 miliardo e 800mila dall’energia

Il Cremlino ha escluso che sia stata avanzata una proposta del genere per Helsinki. Quanto all’interlocuzione con gli europei, ha giurato che Vladimir Putin si confronterà con i rappresentanti che gli verranno indicati.

Intanto, all’Europa, lo zar continua a vendere energia: a ottobre, mese in cui l’export russo ha raggiunto i massimi da dicembre 2022, gli scambi sono valsi a Mosca 1 miliardo e otto. Con tanti saluti alla signora Kallas, persa tra la gente di Dublino.