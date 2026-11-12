Crisi idrica e transizione energetica: l’Italia punta forte sul Mediterraneo

Sul palcoscenico globale della COP31 di Antalya, la diplomazia climatica ed economica italiana accende i riflettori sul legame indissolubile tra la crisi idrica e la tenuta dei sistemi energetici. Sabato 14 novembre, tra le 11.30 e le 13.00, l’Italian Pavilion diventa il teatro del panel internazionale The Water-Energy Nexus, un confronto multilaterale progettato per esplorare le frontiere dello sviluppo responsabile.

Al centro dei lavori non vi è soltanto la salvaguardia degli ecosistemi, ma la costruzione di modelli di business circolare capaci di convertire la scarsità delle risorse in un concreto vantaggio competitivo per le imprese.

Promosso da FEEM – Fondazione Eni Enrico Mattei e Water Academy SRD Foundation, in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia, l’appuntamento riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e della ricerca e del settore privato per approfondire le sfide legate alla crescente pressione sui sistemi idrici e individuare possibili strategie di cooperazione e investimento.

L’acqua è il fondamento biologico, economico e strategico di ogni modello di sviluppo. In un contesto segnato dal cambiamento climatico, dal crescente stress idrico e dall’aumento della domanda energetica, il paradigma del Water-Energy Nexus mette in luce le interdipendenze tra sicurezza idrica, sicurezza energetica e benessere delle comunità.

Adottare la prospettiva del Nexus significa superare l’approccio settoriale alla gestione delle risorse idriche ed energetiche e riconoscere nell’acqua un fattore abilitante della transizione energetica e dello Sviluppo Sostenibile e Responsabile.

Il ruolo strategico dell’Italia e del Mediterraneo

In questa prospettiva, l’Italia può contare su un vantaggio competitivo legato alla propria sovranità idrica e alla posizione strategica nel Mediterraneo, riconosciuto anche dal settore privato. Valorizzarlo richiede tuttavia una strategia integrata e investimenti adeguati, volti a rafforzare la resilienza e lo sviluppo sostenibile attraverso la gestione delle risorse, l’innovazione tecnologica, i partenariati multi-stakeholder e modelli di finanziamento in grado di sostenere infrastrutture resilienti, replicabili e scalabili. Il bacino del Mediterraneo si configura come un laboratorio privilegiato per soluzioni integrate acqua-energia, per l’adattamento climatico e per la cooperazione multilaterale.

Muovendo dall’esperienza della Water Academy SRD Foundation e avvalendosi delle competenze del Consiglio italiano dell’IHP (Programma Idrologico Intergovernativo dell’UNESCO), l’iniziativa promuove un dialogo internazionale orientato all’azione e a soluzioni operative, capaci di tradurre cooperazione e investimenti in benefici concreti per le comunità, gli ecosistemi e lo Sviluppo Sostenibile e Responsabile. La discussione mira a individuare raccomandazioni attuabili per rafforzare la resilienza idrica, far avanzare lo sviluppo sostenibile e responsabile e favorire partenariati intersettoriali.

Il programma di COP31

La mattinata sarà aperta dagli interventi di Miguel de França Doria, Direttore dell’UN World Water Assessment Programme, e Abdelhamid El-Zoheiry, rappresentante del Ministero dell’Istruzione Superiore e della Ricerca Scientifica dell’Egitto e Co-Chair del Board of Trustees della PRIMA Foundation. Seguiranno due tavole rotonde dedicate rispettivamente al rapporto acqua-energia e alle sinergie tra acqua e idrogeno per la decarbonizzazione delle regioni europee. A moderare i lavori sarà Alessandro Leto, Founder ed Executive Director di Water Academy SRD Foundation e rappresentante italiano presso UNESCO/IHP.

Il programma proseguirà con due tavole rotonde tematiche. La prima, dedicata al Water-Energy Nexus, approfondirà le interconnessioni tra gestione delle risorse idriche, sicurezza energetica e sviluppo sostenibile, con un confronto tra esperienze istituzionali e industriali. La seconda, incentrata sul Water-Hydrogen Nexus, esplorerà invece il ruolo dell’idrogeno nella decarbonizzazione delle piccole regioni europee, valorizzando le sinergie tra università, imprese e settore pubblico.